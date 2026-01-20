Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι, 28 ετών, η Μάργκο Ρόμπι, 35 ετών, η σκηνοθέτις Έμεραλντ Φενέλ και άλλα μέλη του καστ συμμετείχαν σε κοινή συνέντευξη με την εταιρία ηλεκτρονικών εισιτηρίων κινηματογράφου, Fandango, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Στη συνέντευξη, ο Ελόρντι είπε ότι υπήρχαν «στιγμές που κοιτάζαμε ο ένας τον άλλον μέσα από τους χαρακτήρες μας, ειδικά στα βουνά», όπου γυρίστηκε η ταινία στην Αγγλία, όταν αυτός και η Ρόμπι μπορούσαν να νιώσουν την αγάπη των χαρακτήρων τους ο ένας για τον άλλον.

Η Κάθριν και Χίθκλιφ

«Υπήρχε μια στιγμή που τρέχαμε χέρι-χέρι στα βουνά, ίσως όχι καν στη σκηνή, απλά για να προετοιμαστούμε, όπου την κοίταζα και εκείνη με κοίταζε και πραγματικά συνειδητοποιούσες ότι κοιτούσες την Κάθριν και εκείνη κοιτούσε τον Χίθκλιφ. Και εκείνη τη στιγμή, ήμασταν πραγματικά μέρος της αγάπης τους, για τα καλά» τόνισε ο Ελόρντι.

«Υπήρχαν μερικές στιγμές όπως αυτή, νομίζω, όπου ακούγαμε ένα τραγούδι της Κέιτ Μπους και ήταν πραγματικά κάτι πολύ βαθύ.. να είμαστε ο Χίθκλιφ και η Κάθι… καθισμένοι και να βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα στα βουνά, όπως το πνεύμα των χαρακτήρων τους τα τελευταία 200 χρόνια» συνέχισε.

«Μπορείς σχεδόν να φανταστείς ότι το πνεύμα αυτής της αγάπης που δημιούργησε η Μπροντέ αιωρείται κάπου εκεί. Πραγματικά ένιωθα ότι λαμβάναμε μικρά κομμάτια αυτής της ανεκπλήρωτης αγάπης»

Η ανεκλήρωτη αγάπη της Μπροντέ

Ο Ελόρντι πρόσθεσε: «Μπορείς σχεδόν να φανταστείς ότι το πνεύμα αυτής της αγάπης που δημιούργησε η Μπροντέ αιωρείται κάπου εκεί. Πραγματικά ένιωθα ότι λαμβάναμε μικρά κομμάτια αυτής της ανεκπλήρωτης αγάπης».

Ο Ελόρντι και η Ρόμπι υποδύονται τους κεντρικούς χαρακτήρες στα Ανεμοδαρμένα Ύψη, τον Χίθκλιφ και την Κάθριν, οι οποίοι γίνονται φίλοι ως παιδιά στην Αγγλία του 18ου αιώνα και σταδιακά με την πάροδο του χρόνου ερωτεύονται, αν και δεν μπορούν να είναι μαζί λόγω της διαφορετικής κοινωνικής τους θέσης.

Η δική μας εκδοχή

Η σεναριογράφος και σκηνοθέτις Φενέλ, 40 ετών, έχει δηλώσει ότι η εκδοχή της είναι «πρωτόγονη και σεξουαλική» σε αυτή την προσαρμογή του μυθιστορήματος του 1847.

Ο Ελόρντι δήλωσε, επίσης, στην κοινή συνέντευξη με την εταιρία ηλεκτρονικών εισιτηρίων κινηματογράφου Fandango: «Οι στιγμές που όλα ήταν καλά και ο έρωτας ζωντανός ήταν πραγματικά ευχάριστες να τις βλέπεις, γιατί στο βιβλίο δεν τους βλέπεις μαζί. Αλλά το να επιβεβαιώσουμε αυτόν τον έρωτα στην εκδοχή μας της ιστορίας και να τον δούμε να ζει ήταν μια πολύ βαθιά εμπειρία».

*Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη (Wuthering Heights), στο οποίο πρωταγωνιστούν επίσης οι Χονγκ Τσάου, Σαζάντ Λατίφ, Άλισον Όλιβερ, Μάρτιν Κλούνες και Γιούαν Μίτσελ, βγαίνει στις αθηναϊκές αίθουσες στις 12 Φεβρουαρίου του 2026 –δηλαδή κοντά στον Άγιο Βαλεντίνο.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Courtesy Warner Bros. Pictures