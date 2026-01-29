Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Μήπως ήρθε η ώρα να πούμε αντίο στο clean girl aesthetic; Μέχρι και η Barbie, δηλαδή η Μάργκοτ Ρόμπι, αποφάσισε να υιοθετήσει το στυλ των γυναικών της οικογένειας Άνταμς (εκτός από το μακιγιάζ δυστυχώς!), για την πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο TCL Chinese Theatre.

Η ηθοποιός άφησε πίσω της την Mattel και, πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Taj Mahal

Για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας, η Μάργκοτ Ρόμπι επέλεξε ένα φόρεμα Schiaparelli, το οποίο είχε έναν δαντελένιο bustier που κατέληγε σε μια εντυπωσιακή ουρά που έμοιαζε με τα πέταλα ενός λουλουδιού.

Σε ότι αφορά τα αξεσουάρ, η ηθοποιός φόρεσε το κολιέ Cartier Taj Mahal από το Elizabeth Taylor Archive and Estate, όπως επιβεβαίωσε ο οργανισμός.

Ο Ρίτσαρντ Μπάρτον είχε χαρίσει το κόσμημα στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 1972 για τα 40ά της γενέθλια – το 2011 διατέθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s και αποκτήθηκε από έναν μυστηριώδη αγοραστή για το απίστευτο ποσό των 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ρόμπι ολοκλήρωσε το look με σκουλαρίκια Lorraine Schwartz 38 καρατίων.

«Σίγουρα με νίκησες»

Πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, οι Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι μίλησαν στο Vogue Australia και θυμήθηκαν μια σειρά από παρασκηνιακές ιστορίες.

Οι δύο συμπρωταγωνιστές υποδύονται τους παιδικούς φίλους Κάθριν και Χίθκλιφ, αντίστοιχα, των οποίων η διαφορετική κοινωνική θέση βάζει τρικλοποδιά στον εκκολαπτόμενο έρωτα τους.

Η Ρόμπι θυμήθηκε μια χειρονομία που ο Ελόρντι είχε σχεδιάσει για εκείνη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η οποία την έκανε να σκεφτεί ότι ο συμπρωταγωνιστής της θα ήταν «πιθανώς ένας πολύ καλός φίλος».

«Είχαμε γυρίσματα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μου έφτιαξες τη μέρα και, ως Χίθκλιφ, γέμισες το δωμάτιό μου με τριαντάφυλλα», είπε η Ρόμπι.

Εκτός από τα τριαντάφυλλα, ο Ελόρντι έστειλε στην Ρόμπι ένα γράμμα – ως ο χαρακτήρας του.

Ο Ελόρντι σημείωσε ότι η Ρόμπι δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο για εκείνον, αλλά δεν πληγώθηκε — «Ένιωσα ότι σε νίκησα», είπε ο Ελόρντι.

«Σίγουρα με νίκησες», απάντησε η Ρόμπι. «Μετά από όλα αυτά που έκανες, σκέφτηκα ότι είσαι πιθανότατα ένας πολύ καλός φίλος, γιατί έδωσες πολλή σημασία σε αυτή [την έκπληξη]».

Σε συνέντευξη στο Fandango που δημοσιεύθηκε στις 14 Ιανουαρίου, ο Ελόρντι είπε ότι υπήρχαν στιγμές που αυτός και η Ρόμπι μπορούσαν να νιώσουν σε βάθος τα συναισθήματα των χαρακτήρων που υποδύονται.

«Υπήρχε μια στιγμή που τρέχαμε χέρι-χέρι μέσα στα βουνά[…]όπου την κοίταζα και εκείνη με κοίταζε και πραγματικά ένιωθες ότι κοιτούσες την Κάθριν και εκείνη κοιτούσε τον Χίθκλιφ», είπε ο Ελόρντι.

*Με πληροφορίες από: People | Nine