Οι… αλτρουιστές κατάδικοι των ελληνικών φυλακών

Ολοένα και περισσότερο πλέον απασχολούν τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. οι… αλτρουιστές των φυλακών που αναλαμβάνουν την ευθύνη για εγκληματικές επιθέσεις μέσα -και όχι μόνο- σε σωφρονιστικά καταστήματα, προκειμένου να «καλύψουν» την εμπλοκή βαρυποινιτών και να μην αναδειχθούν «συμβόλαια θανάτου» ή για άλλες ποινικές σκοπιμότητες.

Τουλάχιστον 4-5 πρόσφατες αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού, Μαλανδρίνου και Δομοκού, όπως και τουλάχιστον 10 περιστατικά ανεύρεσης ναρκωτικών, όπλων, κινητών κ.λπ. αναδεικνύουν το ζήτημα των ποινικών που υποτίθεται σε μία έκρηξη… ειλικρίνειας και μεταμέλειας ομολογούν την πράξη. Και αυτό, παρότι είναι προφανές για τα στελέχη των Αρχών ασφαλείας ότι αυτές οι παραδοχές και οι υποτίθεται επιδείξεις φιλαλήθειας, φιλοτιμίας και… αυταπάρνησης από κρατούμενους που δηλώνουν «ένοχοι» για διάφορα αδικήματα είναι προϊόντα συνεννοήσεων και συναλλαγών.

Κλειδί σε αυτές τις «παραδοχές» αποτελούν η προσμέτρηση των ποινών του κάθε εμπλεκομένου, ο χρόνος αποφυλάκισής τους, η επίπτωση μιας νέας τιμωρίας στους πραγματικούς δράστες κ.λπ., ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν οικονομικά ανταλλάγματα ή επικρατεί η λογική υποβοήθησης των «ισχυρών» των σωφρονιστικών καταστημάτων, σε μια ιδιόμορφη αλληλεγγύη όπου πολλοί ισοβίτες λειτουργούν ως «συσσωρευτές» ποινών άλλων ή υπάρχουν και άλλα «τρικ» ώστε να κρύβονται οι πραγματικοί δράστες.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. μιλούν για κρατούμενους «αυτοφωράκηδες» που αναλαμβάνουν ευθύνες άλλων, έναντι διαφόρων ανταλλαγμάτων, όπως δηλαδή συμβαίνει με τυπικά υπευθύνους νυχτερινών κέντρων στα οποία καταγράφονται παραβάσεις ή και διαπράττονται αδικήματα.

Ενδεικτικές περιπτώσεις

*** Στις 19 Ιανουαρίου 2026 ένας 49χρονος βαρυποινίτης αλβανικής καταγωγής δολοφονήθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι μέσα στη Γ’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Την ευθύνη έσπευσε να αναλάβει ένας 28χρονος έλληνας κρατούμενος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για δολοφονία αλλοδαπού, που υποστήριξε ότι είχε θυμώσει «από μια απλή λογομαχία που είχε προηγηθεί». Ωστόσο από τα ευρήματα των ιατροδικαστών και άλλες σαφείς ενδείξεις, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο δράστης της δολοφονίας να ήταν άλλος Αλβανός βαρυποινίτης που είχε κατηγορηθεί και για τη δολοφονία στη Μεσσηνία ενός δίχρονου αγοριού.

Ο τελευταίος βασικός ύποπτος είχε μόλις λίγες ώρες νωρίτερα μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού από τις φυλακές του Δομοκού και είναι αξιοσημείωτο ότι στις φυλακές της Φθιώτιδας φαίνεται να είχε επαφές με δύο κρατούμενους – έναν αλβανικής και έναν βουλγαρικής καταγωγής – που σχετίζονται και με τη δολοφονία 43χρονου Έλληνα ποινικού στην ίδια φυλακή.

*** Ενδεικτική περίπτωση είναι ακόμη η απόπειρα δολοφονίας με μαχαίρι στις 29 Ιανουαρίου 2026 κατά Αλβανού κρατουμένου στις φυλακές Μαλανδρίνου, ο οποίος μόλις είχε μεταχθεί σε αυτήν. Ο Αλβανός που δέχθηκε την επίθεση είχε συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονίας στο Ίλιον ενός Έλληνα ποινικού, ο οποίος είχε κατηγορηθεί αλλά τελικά αθωωθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ενέδρα που του έστησαν άλλοι ποινικοί στην Αράχοβα το περασμένο φθινόπωρο. Για τη συγκεκριμένη επίθεση ήταν ύποπτοι δύο Έλληνες κρατούμενοι που φέρεται να γνώριζαν τον δολοφονηθέντα στην Αράχοβα και ήταν παρόντες στον χώρο της επίθεσης.

Όμως αιφνιδιαστικά υπήρξε έγγραφη δήλωση-παραδοχή ενός ισοβίτη Αλβανού (ο οποίος θεωρείται ύποπτος για ηθική αυτουργία σε τουλάχιστον πέντε ανθρωποκτονίες και ανάμεσα σε αυτές δικηγόρου μέσα στο γραφείο του) ότι αυτός επιτέθηκε στον ομοεθνή του. Και αυτό υπολογίζεται ότι έγινε στο πλαίσιο ενδοσυνεννοήσεων εντός των φυλακών, εξετάζεται μάλιστα εάν υπήρχε και ανάμειξη κρατικών υπαλλήλων. Με τον ισοβίτη να μην αλλάζει, προφανώς, την ποινική του μεταχείριση αλλά να τυχαίνει ίσως άλλων προνομίων και ανταλλαγμάτων για αυτήν την κίνηση «καλής θέλησης».

*** Ερωτήματα σε στελέχη του ελληνικού FBI έχει δημιουργήσει και η ανάληψη ευθύνης από 38χρονο Έλληνα έγκλειστο των φυλακών Κορυδαλλού για τη βομβιστική επίθεση σε υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, στις 3 Μαΐου 2025, όπου σκοτώθηκε μία γυναίκα που την είχε τοποθετήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες και σε αυτήν την περίπτωση διερευνάται από τις Αρχές εάν ο 38χρονος προχώρησε στην «ανάληψη της ευθύνης» ύστερα από εντολές άλλου ατόμου που θεωρείται βασικός ύποπτος.

*** Τέλος, σε παρόμοιες «αναγνωρίσεις» ενοχής έχουν προχωρήσει εντός και εκτός φυλακών 3-4 Αλβανοί που αναλαμβάνουν ευθύνες εγκληματικών επιθέσεων για να παραπλανήσουν τις Αρχές, αλλά και στην προσπάθεια «διάσωσης» ομοεθνών τους που έχουν αρχηγικές θέσεις στο οργανωμένο έγκλημα.

