Συνελήφθη ο αρχιφύλακας στις φυλακές του Δομοκού για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη

Συνελήφθη ο Αρχιφύλακας Φυλακών Δομοκού, με ένταλμα του Ανακριτή για συνέργεια στην ανθρωποκτονία Ελληνα ισοβίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του 50χρονου Αρχιφύλακα, ότι ο Βούλγαρος βαυποινίτης «έσωσε» τον σωφρονιστικό υπάλληλο.

Πώς βρέθηκε το όπλο

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς βρέθηκε το όπλο στα χέρια των κρατουμένων και γιατί όλοι αυτοί βρέθηκαν στο γραφείο του Αρχιφύλακα όπου σημειώθηκε και το αιματηρό επεισόδιο.

Αυτό που ισχυρίζονται οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου είναι ότι το θύμα μπήκε στο γραφείο του Αρχιφύλακα κρατώντας όπλο με σκοπό να τον σκοτώσει. Οι άλλοι δύο κρατούμενοι του επιτέθηκαν για να τον αφοπλίσουν και Βούλγαρος τελικά τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Αυτή η περιγραφή φαίνεται να μην πείθει τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση.

Στο σημείο όπου έγινε η δολοφονία δεν υπάρχουν κάμερες, είναι ένα τυφλό σημείο, οπότε δεν μπορεί να γίνει γνωστό το τι έγινε. Δεύτερον, το θύμα πυροβολήθηκε δύο φορές στο κεφάλι σε κοντινή απόσταση χωρίς επίσης να έχει γίνει γνωστό εάν είχε προηγηθεί πάλη. Και τρίτον, μπορεί να μην υπάρχουν κάμερες στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά η φυλακή έχει κάμερες και μία απ’ αυτές έδειξε τον Βούλγαρο δράστη να πηγαίνει στο κελί του θύματος και μετά να μιλούν για μερικά λεπτά και στη συνέχεια να πηγαίνουν μαζί στο γραφείο του αρχιφύλακα.

Απ’ τις κινήσεις του θύματος, δεν φαίνεται πως είχε σκοπό να δολοφονήσει τον αρχιφύλακα. Όσον αφορά τον Βούλγαρο δράστη, εκείνος εμμένει στον ισχυρισμό του ότι «αν δεν το έκανα αυτό, ο Έλληνας θα σκότωνε και εμένα αλλά και τον αρχιφύλακα» και πως δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο θανάτου. Ο Έλληνας ισοβίτης δεν έφερε όπλο.