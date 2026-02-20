Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και μερικών δεκάδων διαδηλωτών ξέσπασαν χθες Πέμπτη στο Μπουένος Αϊρες, στο περιθώριο της απεργιακής κινητοποίησης εναντίον της μεταρρύθμισης των εργασιακών σχέσεων που προωθεί ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι (στη φωτογραφία του Reuters/Alessia Maccioni, επάνω, σύλληψη διαδηλωτή που φαίνεται τραυματισμένος στο πρόσωπο).

Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και πέτρες στους αστυνομικούς που απάντησαν με δακρυγόνα και κανόνια νερού

Argentina pegando fogo! Manifestantes e policiais entraram em confronto hoje em frente ao Congresso argentino durante atos populares contra a reforma trabalhista proposta por Milei, que ataca e prejudica os trabalhadores. pic.twitter.com/gSH3GcQer6 — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) February 19, 2026

Αφότου οι περισσότεροι διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου άρχισαν να αποχωρούν αργά το απόγευμα, ορισμένοι πλησίασαν τους αστυνομικούς που είχαν δημιουργήσει κλοιό ασφαλείας κι άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και κανόνια νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

Την ίδια ώρα συνεχιζόταν η συζήτηση του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Brutal represión durante la desconcentración de la masiva y pacífica marcha contra la reforma laboral, al menos 70 personas heridas y ocho detenidas pic.twitter.com/Xr4rENuoir — Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) February 19, 2026

Πριν οκτώ ημέρες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Γερουσίας για τη συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου, είχαν ξεσπάσει πολύ πιο βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν προχωρήσει τότε σε περίπου 30 προσαγωγές.

Η απεργία

Η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων (CGT) της Αργεντινής έκανε λόγο για «πολύ σημαντική» συμμετοχή στη γενική απεργία, την τέταρτη κατά σειρά επί προεδρίας του Χαβιέρ Μιλέι.

ARGENTINA: Las palabras de un jubilado tras la represión de la Policía Federal contra manifestaciones por la reforma laboral de Milei.

Vía @C5N pic.twitter.com/dxUscoormA — PIENSAPRENSA 359 mil Seguidores (@PiensaPrensa) February 19, 2026

Οι συγκοινωνίες παρέλυσαν, αφού σταθμοί τρένων και λεωφορείων ήταν άδειοι, ενώ πάνω από 250 πτήσεις ακυρώθηκαν. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), στο Μπουένος Αϊρες τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν ανοικτά.