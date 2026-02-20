newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ σώζουν τη ζωή 44χρονου που έπαθε ανακοπή σε χώρο εστίασης
Ελλάδα 20 Φεβρουαρίου 2026, 02:30

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ σώζουν τη ζωή 44χρονου που έπαθε ανακοπή σε χώρο εστίασης

Η έγκαιρη επέμβαση των πρώτων διασωστών του ΕΚΑΒ έσωσε τη ζωή 44χρονου που έπαθε ανακοπή ενώ βρισκόταν σε χώρο εστίασης σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Spotlight

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη Σταυρούπολη, όπου χθες Πέμπτη 44χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε χώρο εστίασης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, του Γιώργου Κονταρίνη/Eurokinissi).

Η έγκαιρη επέμβαση των διασωστών οδήγησε στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή και συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων, με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.

Η έγκαιρη επέμβαση των πρώτων διασωστών και η τήρηση των πρωτοκόλλων οδήγησαν στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης.

Ασφαλής διακομιδή

Ο ασθενής αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν ένα όχημα μικρού όγκου, ένα συμβατικό ασθενοφόρο, μία κινητή ιατρική μονάδα και συνολικά 5 διασώστες και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Καισαριανή: Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών
Ελλάδα 20.02.26

Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών της Καισαριανής

Σε νέα φάση περνούν οι προσπάθειες της Πολιτείας για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Σύνταξη
Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου
Στο ίδιο έργο θεατές 19.02.26

Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να δώσουν οριστικές λύσεις προτού ένα αντίστοιχο πρόβλημα «σκάσει» εν μέσω τουριστικής αιχμής και προκαλέσει ανεπανόρθωτο χάος στον ελληνικό εναέριο χώρο

Σύνταξη
Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών
Νέα δεδομένα 19.02.26

Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο
Ελλάδα 19.02.26 Upd: 23:40

Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο

Οι δύο πεζοπόροι είχαν ξεκινήσει την πορεία τους με κατεύθυνση προς την Αράχωβα, ωστόσο η πυκνή ομίχλη που κάλυψε το βουνό δεν τους επέτρεψε να εντοπίσουν το μονοπάτι επιστροφής

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τις δεξαμενές προπανίου- «Δεν γνώριζα» λέει ο ιδιοκτήτης και «δείχνει» Παπαστεργίου
Ελλάδα 19.02.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τις δεξαμενές προπανίου- «Δεν γνώριζα» λέει ο ιδιοκτήτης και «δείχνει» Παπαστεργίου

Οι ισχυρισμοί του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα ότι δεν γνώριζε για το πρόβλημα που υπήρχαν με τις δεξαμενές προπανίου καταρρίπτονται από τα νέα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»
Ελλάδα 19.02.26

Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»

«Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γιος μιας από τις πέντε εργάτριες που σκοτώθηκε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Σύνταξη
Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα
Θάρρος 19.02.26

Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα

Οι φαντάροι τονίζουν πως δεν δέχονται να γίνουν συνένοχοι στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, σε συνεργασία με ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ισραήλ και επαναλαμβάνουν το αίτημα «κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα».

Σύνταξη
Τον Δημήτρη Παπαστεργίου δίνει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα – Τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 19.02.26

Τον Δημήτρη Παπαστεργίου «δίνει» ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα - Τι απαντά ο υπουργός

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έκανε ειδική αναφορά στο νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ σε άλλο σημείο της απολογίας του θεώρησε υπεύθυνους, όλους σχεδόν, τους επιστήμονες και ειδικούς που πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στα συστήματα πυροπροστασίας όσο και σε λειτουργικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου

Σύνταξη
Ρόδος: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς
Ρόδος 19.02.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης - Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς

Συνελήφθησαν πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα - Πώς διακινούσαν τα ναρκωτικά στη Ρόδο

Σύνταξη
Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού στην πολύνεκρη τραγωδία της Χίου
Δεν το βρίσκουν 19.02.26

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού στην πολύνεκρη τραγωδία της Χίου

Οι ελληνικές Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το φουσκωτό σκάφος που συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 από τους 39 επιβαίνοντες μετανάστες και πρόσφυγες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 20.02.26

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μπουένος Αϊρες όταν ορισμένοι από τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Σύνταξη
Καισαριανή: Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών
Ελλάδα 20.02.26

Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών της Καισαριανής

Σε νέα φάση περνούν οι προσπάθειες της Πολιτείας για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Έδειξε σφυγμό και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία
Europa League 19.02.26

Έδειξε σφυγμό ο Παναθηναϊκός και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία (2-2)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάρρευσε μετά το 0-1 του Βισίνσκι, ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του ασταμάτητου Τεττέη, όμως η «βολίδα» του Λαντρά έδωσε την ισοπαλία στη Βικτόρια Πλζεν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»
Αναμνήσεις 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για το ειδύλλιο της με τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ» και αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τους συνήθεια ήταν να βλέπουν ταινίες μέχρι το πρωί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο
Κόσμος 19.02.26

Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα στην Φλωρεντία είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Αργότερα, βρέθηκε και ένα μαχαίρι που εξετάζεται

Σύνταξη
Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου
Στο ίδιο έργο θεατές 19.02.26

Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να δώσουν οριστικές λύσεις προτού ένα αντίστοιχο πρόβλημα «σκάσει» εν μέσω τουριστικής αιχμής και προκαλέσει ανεπανόρθωτο χάος στον ελληνικό εναέριο χώρο

Σύνταξη
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών
Νέα δεδομένα 19.02.26

Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον τελικό του Allwyn Final 8 (21/2, 20:00) του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαβάστε τα στατιστικά της αναμέτρησης των «αιωνίων» αντιπάλων

Σύνταξη
Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο
Ελλάδα 19.02.26 Upd: 23:40

Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο

Οι δύο πεζοπόροι είχαν ξεκινήσει την πορεία τους με κατεύθυνση προς την Αράχωβα, ωστόσο η πυκνή ομίχλη που κάλυψε το βουνό δεν τους επέτρεψε να εντοπίσουν το μονοπάτι επιστροφής

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα
Κόσμος 19.02.26

Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα

Ο νεαρός, γνωστός με το ψευδώνυμο Mikazz στην Πορτογαλία, ζούσε μια παράλληλη ζωή στο διαδίκτυο, όπου ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας που διέπραττε και επιδείκνυε πράξεις ακραίας βίας

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο