Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη Σταυρούπολη, όπου χθες Πέμπτη 44χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε χώρο εστίασης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, του Γιώργου Κονταρίνη/Eurokinissi).

Η έγκαιρη επέμβαση των διασωστών οδήγησε στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή και συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων, με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.

Η έγκαιρη επέμβαση των πρώτων διασωστών και η τήρηση των πρωτοκόλλων οδήγησαν στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης.

Ασφαλής διακομιδή

Ο ασθενής αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν ένα όχημα μικρού όγκου, ένα συμβατικό ασθενοφόρο, μία κινητή ιατρική μονάδα και συνολικά 5 διασώστες και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ.