Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ σώζουν τη ζωή 44χρονου που έπαθε ανακοπή σε χώρο εστίασης
Η έγκαιρη επέμβαση των πρώτων διασωστών του ΕΚΑΒ έσωσε τη ζωή 44χρονου που έπαθε ανακοπή ενώ βρισκόταν σε χώρο εστίασης σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.
- Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής
- Βρετανία: Πώς οι Εργατικοί θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, εάν εκδιωχθεί ο Στάρμερ;
- Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα
- Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Ο ρόλος του Αρχιφύλακα και το κίνητρο του Βούλγαρου να ομολογήσει
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη Σταυρούπολη, όπου χθες Πέμπτη 44χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε χώρο εστίασης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, του Γιώργου Κονταρίνη/Eurokinissi).
Η έγκαιρη επέμβαση των διασωστών οδήγησε στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης
Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή και συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων, με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.
Η έγκαιρη επέμβαση των πρώτων διασωστών και η τήρηση των πρωτοκόλλων οδήγησαν στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης.
Ασφαλής διακομιδή
Ο ασθενής αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο συμβάν επιχείρησαν ένα όχημα μικρού όγκου, ένα συμβατικό ασθενοφόρο, μία κινητή ιατρική μονάδα και συνολικά 5 διασώστες και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ.
#Διασώστες_ΕΚΑΒ_Θεσσαλονίκης #Ανάταξη_καρδιακής_ανακοπής #Ασθενοφόρο
Σήμερα, 19/02/2026 Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής άνδρα 44 ετών σε χώρο εστίασης στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική… pic.twitter.com/pOSYV6BNmF
— Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) February 19, 2026
- Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ σώζουν τη ζωή 44χρονου που έπαθε ανακοπή σε χώρο εστίασης
- Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
- Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Μικροδάνεια σε δημoσίους υπαλλήλους
- Social Media: H γενιά της οθόνης στο στόχαστρο των νόμων – Θα επιτευχθεί το ψηφιακό detox των εφήβων;
- Οι αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι κλάδοι στο λιανικό εμπόριο
- Καισαριανή: Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών
- Europa League: Λάμψη Ερυθρού Αστέρα στη Γαλλία (0-1), τεσσάρα η Στουτγάρδη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις