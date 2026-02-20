Οι αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι κλάδοι στο λιανικό εμπόριο

Ενισχυμένος ελαφρά ήταν ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο για τον Ιανουάριο του 2026 με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 101,0 μονάδες, από 97,2 μονάδες τον Δεκέμβριο και τη βελτίωση να αφορά όλους βασικούς κλάδους με εξαίρεση τον τομέα υφασμάτων – ένδυσης – υπόδησης, όπου παρατηρήθηκε έντονη υποχώρηση.

Οι εκτιμήσεις στο λιανικό εμπόριο για τις πωλήσεις

Σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται περαιτέρω και διαμορφώνονται στις +30 (από +16) μονάδες, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο υποχωρούν έντονα στις +22 από τις +43 μονάδες.

Ως προς το βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον αυτός διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς το 68,6% θεωρεί ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 65,6% τον Δεκέμβριο.

Από την άλλη πλευρά, οι αισιόδοξες προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώνονται σημαντικά (+27 από +15 μονάδες), ενώ ως προς τις τιμές, το 24% αναμένει άνοδο, ενδεικτικό των πληθωριστικών πιέσεων.

Τρόφιμα – ποτά – καπνός

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα τρόφιμα – ποτά – καπνός βελτιώθηκε έντονα τον Ιανουάριο και διαμορφώθηκε στις 110,7 (από 99,0) μονάδες, σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με το περυσινό επίπεδο (98,5 μον.).

Οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκαν κατακόρυφα στις +72 (από +22) μονάδες, ενώ παράλληλα οι αισιόδοξες προσδοκίες για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου εξασθένισαν οριακά και διαμορφώθηκαν στις +58 (από +60) μονάδες.

Το θετικό ισοζύγιο των προβλέψεων για την απασχόληση κινείται έντονα ανοδικά στις +53 μονάδες, ενώ οι πληθωριστικές τάσεις των τιμών διαμορφώνονται σε λίγο υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στις +17 μονάδες.

Υφάσματα – ένδυση – υπόδηση

Έντονα πτωτικά κινείται ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα υφάσματα – ένδυση – υπόδηση, και διαμορφώνεται στις 66,5 (από 89,5) μονάδες, σημαντικά χαμηλότερα από το αντίστοιχο επίπεδο πέρυσι (85,3 μον.).

Οι ήπια αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εντείνονται (-40 από -10 μονάδες), ενώ παράλληλα οι έντονα θετικές προβλέψεις για το επόμενο διάστημα εξασθενούν παραμένοντας ωστόσο θετικές στις +13 μονάδες, από τις +48 μονάδες το προηγούμενο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι προβλέψεις για την απασχόληση διαμορφώνονται εκ νέου στις +43 μονάδες, όταν στις τιμές το σχετικό ισοζύγιο κινείται σε κανονικά επίπεδα.

Είδη οικιακού εξοπλισμού

Οι προσδοκίες στα είδη οικιακού εξοπλισμού βελτιώνονται ελαφρά και ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται τον Ιανουάριο στις 73,3 (από 71,4) μονάδες, σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (103,0 μον.).

Οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα στις -22 μονάδες, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις στις πωλήσεις στο επόμενο διάστημα εξασθένισαν περαιτέρω και διαμορφώνονται στις -24 από – 17 μονάδες τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύονται οριακά και διαμορφώνονται στις -19 μονάδες (από -20 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο), ενώ στις τιμές ο σχετικός δείκτης συνεχίζει να υποδηλώνει αύξηση (+39 μονάδες).

Οχήματα – ανταλλακτικά

Ήπια ανοδικά κινούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Οχήματα – Ανταλλακτικά, στις 111,9 μονάδες, πολύ υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (89,9 μονάδες).

Οι τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου ενισχύονται ήπια και από τις +20 μονάδες τον Δεκέμβριο διαμορφώνονται στις +23 μονάδες, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου εξασθενούν σημαντικά (+26 από +48) μονάδες.

Οι προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν στις +8 μονάδες (από +23 μονάδες), ενώ τέλος, ως προς τις τιμές, το σχετικό ισοζύγιο

διαμορφώνεται σε υψηλά πληθωριστικά επίπεδα, στις +37 μονάδες.

Τα πολυκαταστήματα

Ανοδικά κινούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήματα, με το δείκτη να διαμορφώνεται στις 85,3 μονάδες από 81,4 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Οι ήπια αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αμβλύνονται και στρέφονται θετικές στις +3 (από -6) μονάδες, ενώ παράλληλα οι αντίστοιχα θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου κινούνται έντονα πτωτικά και διαμορφώνονται στις -2 (από +40) μονάδες.

Σε κανονικά για την εποχή επίπεδα κυμαίνονται οι προβλέψεις για την απασχόληση, ενώ στις τιμές ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται σε ήπια πληθωριστικά επίπεδα, στις +5 μονάδες.

Πηγή: ΟΤ