Το 2025 δεν ήταν απλώς άλλη μια δύσκολη χρονιά για το λιανεμπόριο. Ήταν μια χρονιά «αποχαιρετισμών». Brands που για δεκαετίες θεωρούνταν δεδομένα στους εμπορικούς δρόμους και τα malls των Ηνωμένων Πολιτειών εξαφανίστηκαν από τον χάρτη.

O πληθωρισμός, οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και ο ψηφιακός ανταγωνισμός δεν συγχωρούν αδυναμίες. Σύμφωνα με την Coresight Research, περίπου 8.200 καταστήματα έκλεισαν μέσα στο 2025 — αριθμός αυξημένος κατά 12% σε σχέση με το 2024.

Για πολλές αλυσίδες όμως, το τέλος δεν ήρθε ξαφνικά – ήταν το αποτέλεσμα ετών πίεσης.

Λιανεμπόριο και η μεγάλη εικόνα: Γιατί κατέρρευσαν ιστορικά brands

Σύμφωνα με το CNN, oι Αμερικανοί καταναλωτές περιόρισαν τις μη απαραίτητες αγορές τους, καθώς το κόστος ζωής παρέμεινε υψηλό. Ταυτόχρονα, η στροφή στο online shopping, που επιταχύνθηκε την περίοδο της πανδημίας, άφησε πίσω παραδοσιακές επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν. Όσες είχαν ήδη βεβαρημένους ισολογισμούς, βρέθηκαν χωρίς περιθώρια ελιγμών.

Forever 21: όταν το «για πάντα» τελείωσε

Το όνομα υποσχόταν αιωνιότητα, όμως η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Η Forever 21 κατέθεσε αίτηση πτώχευσης για δεύτερη φορά τον Μάρτιο του 2025 και έκλεισε περίπου 500 καταστήματα στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία απέδωσε την κατάρρευση στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι νεότεροι, πιο ευαίσθητοι στις τιμές καταναλωτές, αλλά και στην αδυναμία της να ανταγωνιστεί κολοσσούς του fast fashion όπως η Shein και η Temu. Οι δασμοί στις εισαγωγές, που επηρέασαν το κόστος των προϊόντων, αποτέλεσαν ακόμη έναν κρίσιμο παράγοντα.

Joann: το τέλος μιας δημιουργικής εποχής

Με ιστορία άνω των 80 ετών, η Joann — συνώνυμο των υφασμάτων και των ειδών χειροτεχνίας — έκλεισε οριστικά τον Φεβρουάριο. Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο που η εταιρεία προσέφυγε στο Κεφάλαιο 11.

Χαμηλές πωλήσεις, προβλήματα αποθεμάτων και βαρύς δανεισμός οδήγησαν στην απόφαση. Παρ’ όλα αυτά, το brand δεν χάθηκε εντελώς: η Michaels επανέφερε ορισμένες από τις αγαπημένες ιδιωτικές ετικέτες της Joann, μέσα από ένα μοντέλο «κατάστημα μέσα στο κατάστημα».

Party City: το πάρτι τελείωσε

Μετά από τέσσερις δεκαετίες παρουσίας, η Party City κατέβασε ρολά τον Φεβρουάριο του 2025. Αν και είχε προαναγγείλει την αποχώρησή της μήνες νωρίτερα, το οριστικό τέλος ήρθε μετά από χρόνια οικονομικών προβλημάτων.

Η εταιρεία κουβαλούσε χρέος που κάποτε ξεπερνούσε τα 1,7 δισ. δολάρια, ενώ δεχόταν πίεση από e-commerce πλατφόρμες, εποχικά pop-ups όπως το Spirit Halloween και γίγαντες του λιανεμπορίου όπως η Walmart και η Target.

Rite Aid: μια φαρμακευτική αυτοκρατορία σε παρακμή

Η Rite Aid, που ιδρύθηκε το 1962 και υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς παίκτες στις ΗΠΑ, έκλεισε οριστικά τον Οκτώβριο του 2025. Η αλυσίδα είχε ήδη περάσει από πτώχευση το 2023, λόγω έντονου ανταγωνισμού και χρεών που ξεπέρασαν τα 4 δισ. δολάρια, εν μέρει εξαιτίας δικαστικών υποθέσεων για οπιοειδή.

Παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης, το δίκτυο συρρικνώθηκε και οι βασικές δραστηριότητες εξαγοράστηκαν από ανταγωνιστές όπως η CVS και η Walgreens.

Ένα τέλος που δείχνει το μέλλον

Τα λουκέτα του 2025 δεν είναι απλώς ιστορίες αποτυχίας. Είναι προειδοποιήσεις για έναν κλάδο που αλλάζει ριζικά. Στο νέο τοπίο, μόνο όσοι προσαρμόζονται γρήγορα, ελέγχουν τα κόστη και κατανοούν τον σύγχρονο καταναλωτή μπορούν να ελπίζουν ότι δεν θα προστεθούν στη λίστα των επόμενων χαμένων brands.

Πηγή: ΟΤ