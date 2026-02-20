newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Spotlight

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να είσαι πλούσιος σε αυτή τη ζωή. Μπορείς να είσαι πλούσιος σε αγάπη, περιτριγυρισμένος από φίλους και οικογένεια. Μπορείς να είσαι πλούσιος σε χρόνο, να τον ξοδεύεις όπως θέλεις, είτε αυτό σημαίνει διαλογισμό στο δάσος, μαγείρεμα στην κουζίνα ή κολύμπι. 

Ή μπορείς απλά να είσαι πλούσιος, να έχεις δικό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία. 

Τώρα, το Visit Sweden σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις και τα δύο, καθώς ο τουριστικός οργανισμός προσφέρει πέντε ιδιωτικά νησιά σε μια προσπάθεια να «μοιραστεί μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη στη φύση». 

«Η Σουηδία έχει περισσότερα νησιά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους ανθρώπους να απολαύσουν αυτό που μπορεί να είναι η πιο γνήσια μορφή πολυτέλειας: την ειρήνη και την ηρεμία της φύσης στο δικό σας νησί», λέει η Susanne Andersson, διευθύνουσα σύμβουλος της Visit Sweden. 

Το δικό σας νησί στη Σουηδία – ή μήπως όχι; 

Πριν αρχίσετε να σχεδιάζετε να μετατρέψετε το ιδιωτικό σας νησί σε θέρετρο ή να ξεκινήσετε κάποιο άλλο σχέδιο για να κερδίσετε χρήματα, υπάρχουν μερικές προειδοποιήσεις. 

Αν και θα είναι «Το σουηδικό νησί σας», όπως υποδηλώνει το όνομα της καμπάνιας, στην πραγματικότητα δεν θα σας ανήκει και δεν θα μπορείτε να το μετονομάσετε προς τιμήν σας.  

Αντ’ αυτού, θα είστε ο επίσημος φύλακας του νησιού (με δίπλωμα που το αποδεικνύει) με δικαίωμα χρήσης του νησιού για ένα έτος. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα μπορείτε να κατασκηνώσετε, να κολυμπήσετε, να προσκαλέσετε τους φίλους σας και να περάσετε χρόνο στη φύση, υπό την προϋπόθεση ότι θα δείξετε σεβασμό στην τοπική άγρια φύση και το περιβάλλον. 

Καθώς η Σουηδία έχει κατοχυρώσει στο νόμο το δικαίωμα δημόσιας πρόσβασης, και άλλα άτομα μπορούν να επισκεφθούν ή να περάσουν από το νησί σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Πώς να κερδίσετε ένα ιδιωτικό νησί στη Σουδία 

Πέντε ιδιωτικά νησιά είναι διαθέσιμα – Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen και Marsten – και το έπαθλο περιλαμβάνει επίσης ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής στη Σουηδία για δύο άτομα. 

Δυστυχώς, το έπαθλο δεν περιλαμβάνει ταξίδι μετ’ επιστροφής στα «υπέροχα απομονωμένα» νησιά που θα μπορούσατε να αποκτήσετε στη Σουηδία, οπότε οι νικητές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να νοικιάσουν καγιάκ ή βάρκα για τα ταξίδια τους. 

Για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλετε ένα βίντεο διάρκειας μικρότερης του ενός λεπτού, στο οποίο θα εξηγείτε γιατί αξίζετε ένα νησί. Μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας μοιράζοντας το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #YourSwedishIsland. 

Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 17 Απριλίου 2026 και μια κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις πιο δημιουργικές συμμετοχές και θα ανακοινώσει τους νικητές τον Μάιο του τρέχοντος έτους. 

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους διεθνείς ταξιδιώτες ηλικίας 18 ετών και άνω, εκτός από τους δισεκατομμυριούχους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Visit Sweden «επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την πολυτέλεια ως απλότητα, ησυχία και ελευθερία στη φύση – όχι ως υλική υπερβολή». 

Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο
Δικαστήρια 20.02.26

Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο

«ΤΑ ΝΕΑ» πέρασαν μία μέρα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, εκεί όπου το σοβαρό μπερδεύεται με το χαλαρό και το δραματικό με το κωμικό σκιαγραφώντας τη μικρογραφία της κοινωνίας μας

Γιώργος Σχοινάς
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube
Εκπυρσοκρότηση 20.02.26

Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube

Μια πρωτοφανής σύγκρουση μεταξύ του κορυφαίου παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ και του δικτύου CBS ήρθε στο φως, με αφορμή την άρνηση των νομικών συμβούλων του καναλιού να μεταδώσουν τη συνέντευξη του Τεξανού υποψηφίου Γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ενιαία υγεία: 3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα
Όλοι συνδεδεμένοι 20.02.26

3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα

Περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται για το 15% της θνησιμότητας στην Ευρώπη και προκαλούν μέχρι και το 90% των κινδύνων για χρόνια νοσήματα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό

Έξι ακόμα υπάλληλοι που εμφανίζονται σε διαλόγους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέμειναν σε θέσεις ευθύνης υπό τη νέα διοίκηση χωρίς πειθαρχικό έλεγχο ή κρίσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Καισαριανή: Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών
Ελλάδα 20.02.26

Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών της Καισαριανής

Σε νέα φάση περνούν οι προσπάθειες της Πολιτείας για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Έδειξε σφυγμό και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία
Europa League 19.02.26

Έδειξε σφυγμό ο Παναθηναϊκός και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία (2-2)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάρρευσε μετά το 0-1 του Βισίνσκι, ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του ασταμάτητου Τεττέη, όμως η «βολίδα» του Λαντρά έδωσε την ισοπαλία στη Βικτόρια Πλζεν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
