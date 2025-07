Τα απομακρυσμένα νησιά που θα σας πληρώσουν για να μείνετε εκεί

Η ιρλανδική κυβέρνηση πληρώνει άτομα για να ανακαινίσουν ένα ακίνητο σε ένα από τα απομακρυσμένα νησιά της χώρας.

Στο πλαίσιο της πολιτικής «Our Living Islands» (Τα ζωντανά νησιά μας), η πρωτοβουλία στοχεύει στην αύξηση του πληθυσμού των απομακρυσμένων κοινοτήτων στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με το The Independent, οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει αίτηση και δεν χρειάζεται να είστε ιρλανδός πολίτης για να επωφεληθείτε.

Τα ακίνητα που διατίθενται βρίσκονται σε νησιά όπως τα Aran Islands, Clare Island, Dursey, Inishturk, Inishbofin και Bere, τα οποία διαθέτουν όλα απόκρημνες ακτές, εκπληκτική θέα και ξεχωριστή γοητεία.

Συνολικά, υπάρχουν 23 κατοικημένα νησιά που πληρούν τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα.

Το 2016, ο συνολικός πληθυσμός αυτών των νησιών ήταν μόλις 2.734 κάτοικοι.

Ωστόσο, υπάρχει μια παγίδα: τα ακίνητα που διατίθενται σε αυτά τα νησιά είναι ερειπωμένα ή κενά και χρειάζονται σημαντικές ανακαινίσεις.

Η δεκαετής εθνική πολιτική, η οποία ξεκίνησε το 2023, στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών και της στέγασης.

Αρκετές ιταλικές πόλεις χρησιμοποιούν επίσης ένα παρόμοιο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου τα κενά ακίνητα πωλούνται για 1 ευρώ.

Από την έναρξή του το 2017, το πρόγραμμα έχει γίνει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες λόγω των ερειπωμένων βιλών και των αποτυχημένων προσπαθειών ανακαίνισης.

Η Κροατία και η Γαλλία έχουν επίσης ξεκινήσει προγράμματα για την ανακαίνιση ερειπωμένων απομακρυσμένων κατοικιών, με την προϋπόθεση ότι οι αγοραστές θα πρέπει να τις μετατρέψουν σε μόνιμη κατοικία τους.

After months of researching and applying through one of Italy’s many “Case a 1 Euro” (1 Euro House) programs, I was invited for a viewing in a picturesque hilltop village that participates in the scheme. I have seen articles about it, but being here in person is something else… pic.twitter.com/8O4oyJDbIU

— Kalenga (@Hamnjela) April 5, 2025