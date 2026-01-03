newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Θες να σε πληρώνουν για να μένεις στην Ευρώπη; Αυτά είναι τα μέρη για σένα
Κόσμος 03 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Θες να σε πληρώνουν για να μένεις στην Ευρώπη; Αυτά είναι τα μέρη για σένα

Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί σε όλη την Ευρώπη προγράμματα «μετεγκατάστασης με κίνητρα»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Spotlight

Τα τελευταία χρόνια, η ιδέα της μετεγκατάστασης στην Ευρώπη έχει αποκτήσει νέα δυναμική.

Πέρα από την επιθυμία για καλύτερη ποιότητα ζωής, πολλοί άνθρωποι αναζητούν πλέον χώρες και κοινότητες που όχι μόνο τους υποδέχονται, αλλά τους παρέχουν και οικονομικά κίνητρα για να ζήσουν εκεί.

Από επιδοτήσεις ενοικίου και αγοράς κατοικίας, μέχρι χρηματοδότηση ανακαινίσεων και υποστήριξη επιχειρηματικότητας, αρκετές ευρωπαϊκές περιοχές προσπαθούν να αντιστρέψουν την πληθυσμιακή συρρίκνωση και να αναζωογονηθούν.

Παρότι ορισμένα προγράμματα έχουν ήδη κλείσει λόγω αυξημένης ζήτησης, πολλά παραμένουν ανοιχτά — ακόμη και με προοπτική έως το 2026.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα, σύμφωνα με το euronews.

Η Τοσκάνη επενδύει σε νέους κατοίκους: Το παράδειγμα του Ραντικόντολι

Στην καρδιά της Τοσκάνης, δυτικά της Σιένα, βρίσκεται το Ραντικόντολι, ένα μεσαιωνικό χωριό που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αποδημία.

Με πληθυσμό που έχει μειωθεί από 3.000 σε μόλις 966 κατοίκους μέσα σε έναν αιώνα, ο δήμος αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα.

Σε αντίθεση με τα γνωστά προγράμματα «σπίτι με 1 ευρώ», το χωριό αυτό προσφέρει ρεαλιστικά και ουσιαστικά κίνητρα.

Ο δήμαρχος έχει διαθέσει πάνω από 400.000 ευρώ για επιδοτήσεις που περιλαμβάνουν βοήθεια στην αγορά κατοικίας, επιδότηση πράσινης ενέργειας, αλλά και οικονομική ενίσχυση για φοιτητές.

Ιδιαίτερα ελκυστικό είναι το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου: οι νεοαφιχθέντες μπορούν να λάβουν κάλυψη έως και του 50% του ενοικίου για τα πρώτα δύο χρόνια, εφόσον υποβάλουν αίτηση έως τον Δεκέμβριο του 2025 και μετακομίσουν στις αρχές του 2026.

Οι αγοραστές ακινήτων δεσμεύονται για παραμονή τουλάχιστον 10 ετών, ενώ οι ενοικιαστές για τέσσερα.

@giratine.it Vuoi vivere in Toscana? Ecco il borgo toscano che offre 20.000 euro a chi si trasferisce! Radicondoli è un piccolo borgo tra Siena e il mare, immerso in colline verdi e silenziose, dove la Toscana mostra il suo volto più autentico. Negli anni ’50 contava oltre tremila abitanti, oggi sono meno di mille: un calo che ha lasciato molte case vuote e strade troppo tranquille. Per invertire questa tendenza, il Comune ha lanciato un progetto ambizioso: fino a 20.000 euro per chi decide di acquistare e vivere qui, con contributi aggiuntivi per riscaldamento e trasporti. Un modo concreto per ridare vita al borgo e riportare nuove famiglie tra queste colline. 🔸 Tutti i dettagli sono sul sito wivoaradicondoli.it. e alla prossima giratina! #borghi #borghitoscani #radicondoli #toscana #bando ♬ Walking Around – Instrumental Version – Eldar Kedem

Αγροτική Ισπανία: Ευκαιρίες ζωής και επιχειρηματικότητας

Η Ισπανία αντιμετωπίζει έντονα το φαινόμενο της «άδειας υπαίθρου», με πολλά χωριά να χάνουν πληθυσμό.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, δημιουργήθηκαν πλατφόρμες που λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ δήμων και ενδιαφερόμενων κατοίκων.

Πηγή: soyecoturista.com
Η Πόνγκα είναι πόλη και δήμος στην επαρχία και αυτόνομη κοινότητα των Αστουριών, στη βορειοδυτική Ισπανία.

Το Holapueblo απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες που θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση σε μικρές κοινότητες. Το πρόγραμμα συνδέει δήμους που προσφέρουν προσιτή στέγαση και υποστήριξη με άτομα που έχουν βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες. Παράλληλα, παρέχεται καθοδήγηση τόσο στη μετεγκατάσταση όσο και στη δημιουργία της επιχείρησης.

Αντίστοιχα, το Volver al Pueblo συγκεντρώνει αγγελίες για σπίτια, δουλειές, επιχειρήσεις και γη σε αγροτικές περιοχές. Μέσα από έναν διαδραστικό «χάρτη πόρων», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν δεκάδες ευκαιρίες και να λάβουν βοήθεια στη διαδικασία εγκατάστασης.

Ιρλανδικά νησιά: Έως 70.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικιών

Η Ιρλανδία ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση, εστιάζοντας στα απομονωμένα νησιά της. Μέσω της πολιτικής «Our Living Islands», η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τον πληθυσμό και τη βιωσιμότητα των νησιωτικών κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιχορηγήσεις έως 70.000 ευρώ για την ανακαίνιση κενών ή ερειπωμένων κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν ως μόνιμη κατοικία ή ακίνητα προς ενοικίαση. Η βασική επιδότηση φτάνει τα 50.000 ευρώ, με επιπλέον 20.000 ευρώ για κτίρια που κρίνονται δομικά προβληματικά.

Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την αγορά ακινήτου που έχει κατασκευαστεί πριν από το 2007 και παραμένει κενό για τουλάχιστον δύο χρόνια. Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για οικοδομικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Σαρδηνία: Κίνητρα για οικογένειες και επιχειρήσεις

Η Σαρδηνία έχει γίνει διεθνώς γνωστή για τα φθηνά σπίτια της, όμως τα μέτρα της δεν σταματούν εκεί.

Η περιφέρεια προσφέρει έως 15.000 ευρώ για αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας σε χωριά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους, με δέσμευση πενταετούς παραμονής.

Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση των γεννήσεων, προσφέροντας μηνιαία επιδότηση 600 ευρώ για το πρώτο παιδί και 400 ευρώ για κάθε επόμενο, έως την ηλικία των πέντε ετών.

Για την τόνωση της οικονομίας, διατίθενται έως και 20.000 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν τοπική απασχόληση.

Σκωτία: Εργασία και ζωή σε έναν φυσικό παράδεισο

Για όσους δεν επιθυμούν μόνιμη μετεγκατάσταση, υπάρχουν και πιο εναλλακτικές ευκαιρίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί Χάντα τη Σκωτία, όπου το Scottish Wildlife Trust προσφέρει εξάμηνη εργασία ως δασοφύλακας.

@lostwithharshaandsophia🌊 Handa Island – Scotland’s Wild Edge 🇬🇧 Just off the north‑west coast of Sutherland lies Handa Island, a remote, uninhabited oasis of towering Torridonian sandstone cliffs and wild seas. In summer, around 100,000 seabirds – puffins, razorbills, guillemots and more – fill the ledges, turning the cliffs into a living, breathing wildlife spectacle. Once a tiny crofting community lived here until the 1840s, now it’s managed by the Scottish Wildlife Trust as a protected nature reserve where nature rules. One small ferry from Tarbet gets you there — bring boots, rain gear and a sense of wonder. Because on Handa, you’re not just visiting an island, you’re stepping into the raw heartbeat of Scottish wilderness. ✨♬ sonido original – Luis Zamora

Η θέση συνοδεύεται από δωρεάν στέγαση και μισθό περίπου 5.000 ευρώ τον μήνα και ρόλος περιλαμβάνει παρακολούθηση πληθυσμών θαλασσοπουλιών σε ένα εντυπωσιακό αλλά απομονωμένο φυσικό περιβάλλον.

Οι συνθήκες είναι απαιτητικές, όμως για πολλούς αποτελούν μέρος μίας μοναδικής εμπειρίας.

Πουφίν (Fratercula arctica), ένα από τα είδη πουλιών που ζουν στο νησί Χάντα

Μια νέα πραγματικότητα για την Ευρώπη

Τα προγράμματα μετεγκατάστασης δείχνουν ότι η Ευρώπη αναζητά ενεργά νέους κατοίκους, επαγγελματίες και οικογένειες για να αναζωογονήσει περιοχές που αδειάζουν.

Αν και κάθε πρόγραμμα έχει τις δικές του προϋποθέσεις και προκλήσεις, όλα προσφέρουν κάτι πολύτιμο: μια ευκαιρία για μια διαφορετική ζωή, συχνά με οικονομική υποστήριξη και ισχυρούς κοινοτικούς δεσμούς.

Για όσους σκέφτονται σοβαρά να αλλάξουν τόπο και τρόπο ζωής, αυτές οι πρωτοβουλίες ίσως αποτελούν το πρώτο βήμα προς ένα νέο ξεκίνημα.

UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

Ο Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο
ΗΠΑ - Ιαπωνία 03.01.26

Τραμπ καλεί Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο

Την άνοιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Περού: 2 μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση κατά του συγκροτήματός τους στη διάρκεια συναυλίας
Περού 03.01.26

Δύο μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στη διάρκεια συναυλίας

Περουβιανός κιθαρίστας και βενεζουελάνος τρομπονίστας τραυματίστηκαν στο Περού από την ένοπλη επίθεση, στη διάρκεια συναυλίας, εναντίον του μουσικού συγκροτήματος στο οποίο συμμετείχαν.

Σύνταξη
Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ από το Ισραήλ
Πρόσβαση ΜΚΟ 03.01.26

Οι MSF καταγγέλλουν την «αποτρόπαια» απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

«Είναι αποτρόπαιο να χρησιμοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια ως εργαλείο πολιτικής ή συλλογικής τιμωρίας», από το Ισραήλ καταγγέλλουν οι MSF, για την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ στη Γάζα.

Σύνταξη
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του
Κόσμος 03.01.26

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι υπερασπίστηκε την κατάργηση εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε ο προκάτοχός του, την περίοδο που του είχε ασκηθεί δίωξη για ατασθαλίες στην προεκλογική εκστρατεία

Σύνταξη
Γάζα: Πολύ ανήσυχος ο Γκουτέρες για την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την πρόσβαση σε δεκάδες ΜΚΟ
«Να ακυρωθεί» 03.01.26

«Πολύ ανήσυχος» ο Γκουτέρες με τη νέα απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος για την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών πως αναστέλλουν τη δράση πολλών διεθνών ΜΚΟ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», και καλεί να ακυρωθεί «το μέτρο αυτό».

Σύνταξη
Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι
«Ψυχρή Λίμνη» 03.01.26

Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι

Πρωτοφανής χιονόπτωση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάλυψε κομητείες της Νέας Υόρκης, με το χιόνι ανά περιπτώσεις να υπερβαίνει το ενάμιση μέτρο. Οι διασώστες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους.

Σύνταξη
Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου
Yedioth Ahronoth 03.01.26

Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου

Το αίτημα του Ισραήλ στο Κατάρ έγινε μετά από απειλές της Χαμάς πως αν δεν έπαιρναν περαιτέρω χρηματοδότηση, πως θα υπήρξε επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάτι που εν τέλει συνέβη με την Καταιγίδα του Άλ Άκσα

Σύνταξη
Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών
«Απανθρωποποίηση» 03.01.26

Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών

Η εισαγγελία έχει δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες από γυναίκες ότι φωτογραφίες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «γυμνώθηκαν» από το Grok και δημοσιεύθηκαν στο Χ. Καταγγελίες και στη Βρετανία.

Σύνταξη
Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ
Κόσμος 02.01.26

Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ

Το ντόμινο του ανασχηματισμού στην Ουκρανία μετά την τοποθέτηση του Κιρίλο Μπουντανόφ συνεχίζεται με τον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων
«Ανησυχητική τάση» 02.01.26

Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η UNIFIL είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την ανάπτυξη δυνάμεών της, καλώντας τις IDF «να σταματήσουν κάθε επιθετική συμπεριφορά εναντίον κυανοκράνων ή πλησίον αυτών».

Σύνταξη
Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας

H Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ βρίσκονται σε ανεπίσημο πόλεμο στην Υεμένη υποστηρίζοντας διαφορετικές φράξιες παρότι στο παρελθόν δρούσαν από κοινού εναντίον της Ανσάρ Αλλάχ του Χούθι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS
Με μαχαίρια 02.01.26

ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS

Το FBI ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Φέρεται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση και πώς είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται
The Economist 02.01.26

Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται

Το 2025 άλλαξε με ιλλιγγιώδεις ρυθμούς σχεδόν τα πάντα στην πολιτική, στην οικονομία, στη διπλωματία – μια τάξη πραγμάτων ανατράπηκε. Ο κόσμος του 2026 θα είναι διαφορετικός, σίγουρα χάρη στον Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
Σαρώνει 03.01.26

Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού έπους του Τζέιμς Κάμερον Avatar, συνεχίζει να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δύο πρώτες εβδομάδες του και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του 1 δισ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ
Διεθνής Οικονομία 03.01.26

Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ

Οι εκπτώσεις έως και 40% στα είδη πολυτελείας αποκαλύπτουν μια βαθιά κρίση αξίας σε έναν κλάδο που συνήθισε να πουλά ακριβότερα, όχι αναγκαστικά καλύτερα

Νατάσα Σινιώρη
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Προϋποθέσεις 03.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός πέφτει σε δέντρο και σε 7 σταθμευμένα οχήματα, σε διαφορετικά σημεία των δρόμων
Κηφισιά 03.01.26

Μεθυσμένο ράλι οδηγού με «θύματα» ένα δέντρο και 7 σταθμευμένα οχήματα

Επεσε σε δέντρο επί της οδού Αργους στην Κηφισιά, συνέχισε χτυπώντας δύο αυτοκίνητα, σε άλλο σημείο του δρόμου ακόμα τρία, για να ακινητοποιηθεί στην οδό Ναυπλίου αφού έπεσε σε άλλα δύο σταθμευμένα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο
ΗΠΑ - Ιαπωνία 03.01.26

Τραμπ καλεί Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο

Την άνοιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Περού: 2 μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση κατά του συγκροτήματός τους στη διάρκεια συναυλίας
Περού 03.01.26

Δύο μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στη διάρκεια συναυλίας

Περουβιανός κιθαρίστας και βενεζουελάνος τρομπονίστας τραυματίστηκαν στο Περού από την ένοπλη επίθεση, στη διάρκεια συναυλίας, εναντίον του μουσικού συγκροτήματος στο οποίο συμμετείχαν.

Σύνταξη
Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ από το Ισραήλ
Πρόσβαση ΜΚΟ 03.01.26

Οι MSF καταγγέλλουν την «αποτρόπαια» απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

«Είναι αποτρόπαιο να χρησιμοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια ως εργαλείο πολιτικής ή συλλογικής τιμωρίας», από το Ισραήλ καταγγέλλουν οι MSF, για την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ στη Γάζα.

Σύνταξη
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του
Κόσμος 03.01.26

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι υπερασπίστηκε την κατάργηση εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε ο προκάτοχός του, την περίοδο που του είχε ασκηθεί δίωξη για ατασθαλίες στην προεκλογική εκστρατεία

Σύνταξη
Γάζα: Πολύ ανήσυχος ο Γκουτέρες για την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την πρόσβαση σε δεκάδες ΜΚΟ
«Να ακυρωθεί» 03.01.26

«Πολύ ανήσυχος» ο Γκουτέρες με τη νέα απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος για την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών πως αναστέλλουν τη δράση πολλών διεθνών ΜΚΟ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», και καλεί να ακυρωθεί «το μέτρο αυτό».

Σύνταξη
Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι
«Ψυχρή Λίμνη» 03.01.26

Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι

Πρωτοφανής χιονόπτωση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάλυψε κομητείες της Νέας Υόρκης, με το χιόνι ανά περιπτώσεις να υπερβαίνει το ενάμιση μέτρο. Οι διασώστες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και ο κόσμος των Πειραιωτών βρέθηκε στο ΣΕΦ και αποθέωσε τον Μπαρτζώκα, τους παίκτες του, αλλά και τον Γ. Αγγελόπουλο που τους υποδέχθηκε.

Σύνταξη
Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου
Yedioth Ahronoth 03.01.26

Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου

Το αίτημα του Ισραήλ στο Κατάρ έγινε μετά από απειλές της Χαμάς πως αν δεν έπαιρναν περαιτέρω χρηματοδότηση, πως θα υπήρξε επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάτι που εν τέλει συνέβη με την Καταιγίδα του Άλ Άκσα

Σύνταξη
Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών
«Απανθρωποποίηση» 03.01.26

Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών

Η εισαγγελία έχει δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες από γυναίκες ότι φωτογραφίες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «γυμνώθηκαν» από το Grok και δημοσιεύθηκαν στο Χ. Καταγγελίες και στη Βρετανία.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
