Θες να σε πληρώνουν για να μένεις στην Ευρώπη; Αυτά είναι τα μέρη για σένα

Τα τελευταία χρόνια, η ιδέα της μετεγκατάστασης στην Ευρώπη έχει αποκτήσει νέα δυναμική.

Πέρα από την επιθυμία για καλύτερη ποιότητα ζωής, πολλοί άνθρωποι αναζητούν πλέον χώρες και κοινότητες που όχι μόνο τους υποδέχονται, αλλά τους παρέχουν και οικονομικά κίνητρα για να ζήσουν εκεί.

Από επιδοτήσεις ενοικίου και αγοράς κατοικίας, μέχρι χρηματοδότηση ανακαινίσεων και υποστήριξη επιχειρηματικότητας, αρκετές ευρωπαϊκές περιοχές προσπαθούν να αντιστρέψουν την πληθυσμιακή συρρίκνωση και να αναζωογονηθούν.

Παρότι ορισμένα προγράμματα έχουν ήδη κλείσει λόγω αυξημένης ζήτησης, πολλά παραμένουν ανοιχτά — ακόμη και με προοπτική έως το 2026.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα, σύμφωνα με το euronews.

Η Τοσκάνη επενδύει σε νέους κατοίκους: Το παράδειγμα του Ραντικόντολι

Στην καρδιά της Τοσκάνης, δυτικά της Σιένα, βρίσκεται το Ραντικόντολι, ένα μεσαιωνικό χωριό που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αποδημία.

Με πληθυσμό που έχει μειωθεί από 3.000 σε μόλις 966 κατοίκους μέσα σε έναν αιώνα, ο δήμος αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα.

Σε αντίθεση με τα γνωστά προγράμματα «σπίτι με 1 ευρώ», το χωριό αυτό προσφέρει ρεαλιστικά και ουσιαστικά κίνητρα.

Ο δήμαρχος έχει διαθέσει πάνω από 400.000 ευρώ για επιδοτήσεις που περιλαμβάνουν βοήθεια στην αγορά κατοικίας, επιδότηση πράσινης ενέργειας, αλλά και οικονομική ενίσχυση για φοιτητές.

Ιδιαίτερα ελκυστικό είναι το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου: οι νεοαφιχθέντες μπορούν να λάβουν κάλυψη έως και του 50% του ενοικίου για τα πρώτα δύο χρόνια, εφόσον υποβάλουν αίτηση έως τον Δεκέμβριο του 2025 και μετακομίσουν στις αρχές του 2026.

Οι αγοραστές ακινήτων δεσμεύονται για παραμονή τουλάχιστον 10 ετών, ενώ οι ενοικιαστές για τέσσερα.

Vuoi vivere in Toscana? Ecco il borgo toscano che offre 20.000 euro a chi si trasferisce! Radicondoli è un piccolo borgo tra Siena e il mare, immerso in colline verdi e silenziose, dove la Toscana mostra il suo volto più autentico. Negli anni '50 contava oltre tremila abitanti, oggi sono meno di mille: un calo che ha lasciato molte case vuote e strade troppo tranquille. Per invertire questa tendenza, il Comune ha lanciato un progetto ambizioso: fino a 20.000 euro per chi decide di acquistare e vivere qui, con contributi aggiuntivi per riscaldamento e trasporti. Un modo concreto per ridare vita al borgo e riportare nuove famiglie tra queste colline. 🔸 Tutti i dettagli sono sul sito wivoaradicondoli.it.

Αγροτική Ισπανία: Ευκαιρίες ζωής και επιχειρηματικότητας

Η Ισπανία αντιμετωπίζει έντονα το φαινόμενο της «άδειας υπαίθρου», με πολλά χωριά να χάνουν πληθυσμό.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, δημιουργήθηκαν πλατφόρμες που λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ δήμων και ενδιαφερόμενων κατοίκων.

Το Holapueblo απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες που θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση σε μικρές κοινότητες. Το πρόγραμμα συνδέει δήμους που προσφέρουν προσιτή στέγαση και υποστήριξη με άτομα που έχουν βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες. Παράλληλα, παρέχεται καθοδήγηση τόσο στη μετεγκατάσταση όσο και στη δημιουργία της επιχείρησης.

Αντίστοιχα, το Volver al Pueblo συγκεντρώνει αγγελίες για σπίτια, δουλειές, επιχειρήσεις και γη σε αγροτικές περιοχές. Μέσα από έναν διαδραστικό «χάρτη πόρων», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν δεκάδες ευκαιρίες και να λάβουν βοήθεια στη διαδικασία εγκατάστασης.

Ιρλανδικά νησιά: Έως 70.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικιών

Η Ιρλανδία ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση, εστιάζοντας στα απομονωμένα νησιά της. Μέσω της πολιτικής «Our Living Islands», η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τον πληθυσμό και τη βιωσιμότητα των νησιωτικών κοινοτήτων.

Ireland is offering up to $90,000 to people willing to renovate vacant or derelict homes on its remote islands. The initiative is part of the "Our Living Islands" program launched in 2023, aimed at revitalizing island communities that have seen population decline.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιχορηγήσεις έως 70.000 ευρώ για την ανακαίνιση κενών ή ερειπωμένων κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν ως μόνιμη κατοικία ή ακίνητα προς ενοικίαση. Η βασική επιδότηση φτάνει τα 50.000 ευρώ, με επιπλέον 20.000 ευρώ για κτίρια που κρίνονται δομικά προβληματικά.

Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την αγορά ακινήτου που έχει κατασκευαστεί πριν από το 2007 και παραμένει κενό για τουλάχιστον δύο χρόνια. Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για οικοδομικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Σαρδηνία: Κίνητρα για οικογένειες και επιχειρήσεις

Η Σαρδηνία έχει γίνει διεθνώς γνωστή για τα φθηνά σπίτια της, όμως τα μέτρα της δεν σταματούν εκεί.

Η περιφέρεια προσφέρει έως 15.000 ευρώ για αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας σε χωριά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους, με δέσμευση πενταετούς παραμονής.

Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση των γεννήσεων, προσφέροντας μηνιαία επιδότηση 600 ευρώ για το πρώτο παιδί και 400 ευρώ για κάθε επόμενο, έως την ηλικία των πέντε ετών.

Για την τόνωση της οικονομίας, διατίθενται έως και 20.000 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν τοπική απασχόληση.

Σκωτία: Εργασία και ζωή σε έναν φυσικό παράδεισο

Για όσους δεν επιθυμούν μόνιμη μετεγκατάσταση, υπάρχουν και πιο εναλλακτικές ευκαιρίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί Χάντα τη Σκωτία, όπου το Scottish Wildlife Trust προσφέρει εξάμηνη εργασία ως δασοφύλακας.

🌊 Handa Island – Scotland's Wild Edge 🇬🇧 Just off the north‑west coast of Sutherland lies Handa Island, a remote, uninhabited oasis of towering Torridonian sandstone cliffs and wild seas. In summer, around 100,000 seabirds – puffins, razorbills, guillemots and more – fill the ledges, turning the cliffs into a living, breathing wildlife spectacle. Once a tiny crofting community lived here until the 1840s, now it's managed by the Scottish Wildlife Trust as a protected nature reserve where nature rules. One small ferry from Tarbet gets you there — bring boots, rain gear and a sense of wonder. Because on Handa, you're not just visiting an island, you're stepping into the raw heartbeat of Scottish wilderness.

Η θέση συνοδεύεται από δωρεάν στέγαση και μισθό περίπου 5.000 ευρώ τον μήνα και ρόλος περιλαμβάνει παρακολούθηση πληθυσμών θαλασσοπουλιών σε ένα εντυπωσιακό αλλά απομονωμένο φυσικό περιβάλλον.

Οι συνθήκες είναι απαιτητικές, όμως για πολλούς αποτελούν μέρος μίας μοναδικής εμπειρίας.

Μια νέα πραγματικότητα για την Ευρώπη

Τα προγράμματα μετεγκατάστασης δείχνουν ότι η Ευρώπη αναζητά ενεργά νέους κατοίκους, επαγγελματίες και οικογένειες για να αναζωογονήσει περιοχές που αδειάζουν.

Αν και κάθε πρόγραμμα έχει τις δικές του προϋποθέσεις και προκλήσεις, όλα προσφέρουν κάτι πολύτιμο: μια ευκαιρία για μια διαφορετική ζωή, συχνά με οικονομική υποστήριξη και ισχυρούς κοινοτικούς δεσμούς.

Για όσους σκέφτονται σοβαρά να αλλάξουν τόπο και τρόπο ζωής, αυτές οι πρωτοβουλίες ίσως αποτελούν το πρώτο βήμα προς ένα νέο ξεκίνημα.