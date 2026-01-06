newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Σκέφτεστε να μετακομίσετε στην Ιταλία – Σε αυτή την πόλη σας πληρώνουν το νοίκι
Σκέφτεστε να μετακομίσετε στην Ιταλία – Σε αυτή την πόλη σας πληρώνουν το νοίκι

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για αγορά κατοικίας, οικονομική στήριξη φοιτητών και επιδοτήσεις για χρήση πράσινων μορφών ενέργειας.

Γεωργία Κανδρή
Ονειρεύεστε τη dolce vita; Φαντάζεστε τον εαυτό σας να περιπλανιέται σε καταπράσινα μονοπάτια ανάμεσα σε αμπελώνες και να απολαμβάνει καλοκαιρινά βράδια σε πέτρινες αυλές; Σε έναν μεσαιωνικό λόφο της Τοσκάνης, αυτό το όνειρο μπορεί να είναι πιο προσιτό απ’ όσο νομίζετε και να κοστίζει λιγότερο από όσο φαντάζεστε.

Το Radicondoli, ένα μικρό χωριό δυτικά της Σιένα, είναι η τελευταία ιταλική κοινότητα που αναζητά νέους κατοίκους, προσπαθώντας να ανακόψει τη μακροχρόνια πληθυσμιακή συρρίκνωση. Σε απόσταση περίπου μίας ώρας από τη Φλωρεντία, η καλοδιατηρημένη αυτή μεσαιωνική πόλη προσφέρει οικονομικά κίνητρα τόσο σε ενοικιαστές όσο και σε αγοραστές κατοικιών, χωρίς να συμμετέχει στα γνωστά προγράμματα «σπιτιών του ενός ευρώ».

Αυθεντική Τοσκάνη με θέα και κρασί

Με ιστορία άνω των 1.000 ετών, το Radicondoli διατηρεί αναλλοίωτο τον μεσαιωνικό του χαρακτήρα: λιθόστρωτα σοκάκια, κεραμοσκεπές και ίχνη παλιών οχυρώσεων συνθέτουν το σκηνικό. Χτισμένο πάνω από τις πεδιάδες της Σιένα, προσφέρει πανοραμική θέα σε χωράφια, δάση και ελαιώνες, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται κάστρα και οινοποιεία που συμπληρώνουν την αυθεντική εμπειρία της Τοσκάνης.

Σύμφωνα με το CNN Travel, ο δήμαρχος Francesco Guarguaglini έχει δεσμεύσει για φέτος πάνω από 400.000 ευρώ, με στόχο την προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για αγορά κατοικίας, οικονομική στήριξη φοιτητών και επιδοτήσεις για χρήση πράσινων μορφών ενέργειας.

Παράλληλα, ο δήμος καλύπτει το 50% του ενοικίου για τα δύο πρώτα χρόνια σε όσους υποβάλουν αίτηση έως τον Δεκέμβριο του 2025 και εγκατασταθούν στις αρχές του 2026. Οι αγοραστές δεσμεύονται να παραμείνουν στο χωριό για τουλάχιστον 10 χρόνια, ενώ οι ενοικιαστές για τέσσερα.

Από την έναρξη του προγράμματος το 2023, περίπου 60 νέοι κάτοικοι έχουν ήδη μετακομίσει στο Radicondoli, προσφέροντας σημαντική ανάσα σε μια κοινότητα που μέσα σε έναν αιώνα είδε τον πληθυσμό της να μειώνεται από 3.000 σε μόλις 966 άτομα. Σήμερα, περίπου 100 από τα 450 σπίτια παραμένουν κενά.

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές που διαθέτουν εγκαταλελειμμένα ακίνητα σε συμβολικές τιμές, το Radicondoli τονίζει ότι τα σπίτια του διατηρούν την εμπορική τους αξία. Πολλά είναι ήδη κατοικήσιμα ή σε καλή κατάσταση, γεγονός που απαλλάσσει τους νέους ιδιοκτήτες από εκτεταμένες ανακαινίσεις.

Οι ιταλικές πόλεις που αναζητούν νέα ζωή

Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κτιρίων της Ιταλίας, στη χώρα υπάρχουν περίπου 8,5 εκατομμύρια αχρησιμοποίητα ακίνητα, από εξοχικές κατοικίες έως σπίτια χωρίς παροχές ή επίσημη φορολογική καταγραφή.

Το Radicondoli αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα. Σε ολόκληρη την Ιταλία, πολλές μικρές πόλεις και χωριά επιχειρούν να αναγεννηθούν.

Στην Τοσκάνη, οι περιφερειακές αρχές προσφέρουν μεταξύ 10.000 και 30.000 ευρώ σε όσους επιθυμούν να αγοράσουν κατοικίες σε χωριά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους. Στη Σικελία, πόλεις όπως η Sambuca και η Mussomeli συνεχίζουν να διαθέτουν αχρησιμοποίητες κατοικίες σε συμβολικές τιμές, με τους αγοραστές να υποχρεούνται να ανακαινίσουν τα ακίνητα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Παρόμοια προγράμματα έχουν αναπτυχθεί και σε περιοχές της Σαρδηνίας, των Απεννίνων και αλλού.

Πολλοί από όσους υποβάλλουν αίτηση για αυτά τα προγράμματα λένε ότι η απόφαση συχνά εξαρτάται από το κόστος. Καθώς οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν στα ύψη σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, το όνειρο της ιδιοκτησίας μερικές φορές φαίνεται απρόσιτο. Άλλοι επισημαίνουν τον χώρο ή την ευκαιρία να χτίσουν το σπίτι των ονείρων τους σε μια όμορφη τοποθεσία.

Για όσους σκέφτονται να μετακομίσουν στην ιταλική ύπαιθρο, είτε για λόγους κόστους είτε για μια καλύτερη ισορροπία στη ζωή τους, το Radicondoli προσφέρει έναν ελκυστικό και ρεαλιστικό τρόπο να το κάνουν.

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;
Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;

Σύμφωνα με το Βloomberg και το Politico, η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur στην ψηφοφορία της 9ης Ιανουαρίου. Ζητάει εγγυήσεις για τους αγρότες.

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026
Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026

Σε εφαρμογή η δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη και η ελευθερία στην κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας ? Πάνω από 4,5% αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου

Ηλίας Γεωργάκης
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Citi Institute: Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης – Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς
Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης - Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς

Τα deepfakes έχουν εξελιχθεί από ψυχαγωγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ισχυρά εργαλεία εξαπάτησης. Παραδοσιακοί έλεγχοι δεν είναι πλέον επαρκείς και η προσοχή πρέπει να στραφεί στην επικοινωνία με βάση την αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης.

Ελληνική οικονομία: Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλες προκλήσεις
Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία

Οι επενδύσεις, το στοίχημα του ΤΑ, η αύξηση του ΑΕΠ και των πραγματικών εισοδημάτων, η μείωση του χρέους, το αγκάθι της ακρίβειας και τα ρίσκα - Οι κυβερνητικές προσδοκίες για την οικονομία του 2026

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας)

Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades
Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades

Ο Nτέιβιντ Ρόζεν, ο οραματιστής συνιδρυτής της Sega, διαμόρφωσε καθοριστικά την ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τη δεκαετία του '60 έως τη δεκαετία του '90

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός
Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Δύσκολα ματς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα την Τρίτη 96/1), με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και τους «πράσινους» να υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο.

Βενεζουέλα: Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν
Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν στη Βενεζουέλα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τις ηγέτιδες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υποσχέθηκε να επιστρέψει στη χώρα το «συντομότερο δυνατό»

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο
«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε» ανέφερε Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα

Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;
Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;

Σύμφωνα με το Βloomberg και το Politico, η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur στην ψηφοφορία της 9ης Ιανουαρίου. Ζητάει εγγυήσεις για τους αγρότες.

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ
Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως έχει να μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόλαντ Τραμπ από τον Οκτώβριο και πρόσθεσε πως στόχος της είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη χώρα της

Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με τη Δυτική και Βορειοανατολική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο - Προειδοποιήσεις για μεγάλο ύψος βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα

Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα βυθίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επικίνδυνη νέα εποχή, στην οποία θα επιδιώξουν οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε ένα έθνος περίπου 30 εκατ. ανθρώπων

Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026
Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026

Σε εφαρμογή η δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη και η ελευθερία στην κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας ? Πάνω από 4,5% αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου

