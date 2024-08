Φανταστείτε για λίγο να πληρώνετε για το σπίτι σας ετήσιο ενοίκιο μόλις 0,88 ευρώ και να μην πρόκειται να αυξηθεί ποτέ. Ναι καλά διαβάσατε. Αυτό μπορεί να σας το παρέχει η γερμανική πόλη Fuggerei.

Το Fuggerei, που βρίσκεται στη βαυαρική πόλη Άουγκσμπουργκ, θεωρείται το παλαιότερο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης στον κόσμο και συνεχίζει να παρέχει επιδοτούμενη στέγαση σε κατοίκους του Άουγκσμπουργκ που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Σήμερα, περίπου 150 άτομα ζουν στο Fuggerei, κατανεμημένα σε 140 διαμερίσματα. Το Fuggerei δέχεται περίπου 30 έως 40 αιτούντες ετησίως, με μια λίστα αναμονής που αυτή τη στιγμή αριθμεί 80 άτομα.

Η Ilona Barber είναι κάτοικος του Fuggerei τα τελευταία έξι χρόνια, αφού αγωνίστηκε να επιβιώσει με την πενιχρή σύνταξή της.

«Τα Χριστούγεννα έλαβα το μήνυμα ότι θα έπαιρνα το διαμέρισμα. Αυτό ήταν το χριστουγεννιάτικο δώρο μου», δήλωσε η 71χρονη. Μετακόμισε σε ένα ισόγειο διαμέρισμα 55 τετραγωνικών μέτρων (590 τετραγωνικών ποδιών) μαζί με τα δύο σκυλιά, τις δύο γάτες και τα έξι πουλιά της.

Όταν δεν εργάζεται στο ταμείο δίπλα στην μπροστινή πύλη, εισπράττοντας το αντίτιμο εισόδου από τους τουρίστες —μία από τις πηγές εσόδων του Fuggerei— κάνει μικρές δουλειές για τους γείτονές της και παρακολουθεί τις εκδηλώσεις της κοινότητας, όπως οι βραδιές κινηματογράφου και οι ώρες καφέ.

«Εκτιμώ την αλληλεγγύη, την κοινότητα που έχουμε εδώ», είπε. «Και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να μετράς κάθε σεντ».

Το Fuggerei παρέχει επίσης στους κατοίκους πρόσβαση σε δύο κοινωνικούς λειτουργούς, συμπεριλαμβανομένης της Doris Herzog – στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται η υποβολή και εξέταση αιτήσεων, η διαμεσολάβηση σε διαφορές μεταξύ γειτόνων και η βοήθεια σε γραφειοκρατικά καθήκοντα.

«Έρχομαι σε επαφή με τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις ιατρικές υπηρεσίες και συχνά συνοδεύω τους ανθρώπους στις συναντήσεις τους για να διασφαλίσω ότι λαμβάνουν ό,τι χρειάζονται για να συνεχίσουν να ζουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα στο σπίτι τους», εξηγεί η Herzog.

Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που διέπουν την ομαλή λειτουργία της κοινότητας του Fuggerei. Ένα από αυτά είναι πως οι κάτοικοι πρέπει να προσεύχονται για τον ιδρυτή της πόλης Jakob Fugger τρεις φορές την ημέρα.

