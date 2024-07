Τι θα λέγατε να πληρωνόσασταν για να… αγοράσετε σπίτι; – Κι όμως σε αυτήν την πόλη γίνεται

Τα τελευταία χρόνια, πόλεις της Ιταλίας έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή έξυπνων «προγραμμάτων» που αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων κατοίκων.

Από ερειπωμένα σπίτια που πωλούνται για σχεδόν ένα δολάριο, μέχρι έτοιμα προς κατοίκηση σε εξευτελιστικές τιμές, είναι μερικές από τις επιλογές που παρέχονται.

Η γραφική πόλη Presicce στην ηλιόλουστη περιοχή της Απουλίας είναι η τελευταία που μπήκε στο παιχνίδι με μια δελεαστική προσφορά. Ο δήμος λέει ότι θα πληρώσει έως και 30.000 ευρώ (περίπου 30.000 δολάρια) σε κάποιον που σκέφτεται να μετακομίσει εκεί για να αγοράσει μια άδεια κατοικία και να εγκατασταθεί.

Να σημειωθεί πως τα σπίτια που διατίθενται προς πώληση στην Presicce ανέρχονται έως 25.000 ευρώ.

Οι αρχές της πόλης ελπίζουν ότι η προσφορά ενός χρηματικού κινήτρου θα δώσει νέα πνοή στην πόλη τους που ερημώνει, καθώς οι γεννήσεις μειώνονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο.

