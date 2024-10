Μονομάχος ΙΙ: Πώς έφτασε ο Πολ Μεσκάλ να φιλάει τον Πέδρο Πασκάλ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων;

Kατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του sequel του «Μονομάχου» του Ρίντλεϊ Σκοτ, οι πρωταγωνιστές Πολ Μεσκάλ και Πέδρο Πασκάλ μπήκαν περισσότερο στον Αρχαίο Ρωμαϊκό χαρακτήρα απ’ ό,τι νομίζαμε.

Η πρώτη ταινία «Μονομάχος», που κυκλοφόρησε το 2000, αφηγήθηκε μια βίαιη και αιματηρή ιστορία τιμής και προδοσίας, με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου ως Ρωμαίο στρατηγό Μάξιμο.

Είκοσι τέσσερα χρόνια αργότερα, στο «Μονομάχος ΙΙ» θα πρωταγωνιστήσει ο καρδιοκατακτητής του «All of Us Strangers» Πολ Μέσκαλ ως γιος του Μάξιμου, ο οποίος διψά για εκδίκηση εξαιτίας των πράξεων του Μάρκου Ακάκιου, τον οποίο ενσαρκώνει ο Πέδρο Πασκάλ.

Όμως, τίποτα από αυτά δεν φαίνεται να έχει σημασία, γιατί το κοινό έχει αρχίσει να ασχολείται περισσότερο με τους μύες και τις φερόμενες ομοερωτικές στιγμές της ταινίας.

«Μονομάχος ΙΙ»: Το φιλί στο μέτωπο

Μιλώντας στο Entertainment Weekly, οι δυο ηθοποιοί αναφέρθηκαν σε μια σκηνή – η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπήκε στο τελικό μοντάζ – που περιλάμβανε ένα φιλί στο μέτωπο του Πασκάλ στο τέλος μιας πολύ έντονης μάχης με σπαθιά, όπως υποθέτουμε.

«Υπήρξε μια στιγμή που κάναμε πρόβα τη σκηνή του καυγά μου με τον Πέδρο και προς το τέλος της σκηνής μου ήρθε η ιδέα να φιλήσω τον Πέδρο στο μέτωπο», είπε ο Μεσκάλ στο δημοσίευμα.

«Το έκανα σε μία από τις λήψεις, και μετά παίρνουμε παίρνουμε με τους ασύρματους πίσω στον Ρίντλεϊ, και του είπα, «Φιλί στο μέτωπο, σου άρεσε; Ναι ή όχι;» ».

«Υπήρξε σιγή για ένα δευτερόλεπτο. Μετά σήκωσε τον ασύρματο [ο Ρίντλεϊ] και λέει: «Φοβάμαι ότι μου άρεσε».

Ο Πασκάλ πρόσθεσε «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που όλοι θα δουν τον Πολ. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να το πω, [είναι] συγκλονιστικός στην ταινία και αρκετά ελκυστικός».

Ο πρωταγωνιστής του Last of Us ενθουσίασε τους θαυμαστές του τον περασμένο μήνα μοιράζοντας μερικές φωτογραφίες από την ταινία.

Το τελευταίο τρέιλερ επιβεβαίωσε ότι ο χαρακτήρας του Μεσκάλ ήταν, πράγματι, ο γιος του αρχικού πρωταγωνιστή ενώ μας έδωσε μια μικρή γεύση του πόσο κακός μπορεί να γίνει ο Πέδρο Πασκάλ καθώς λεηλατεί μια πόλη.

Ο «Μονομάχος II» κυκλοφορεί 14 Νοεμβρίου στους ελληνικούς κινηματογράφους.

*Με πληροφορίες από: Pink News