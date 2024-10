Επίθεση με drone εξαπέλυσε το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024 η Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Στόχος ήταν η κατοικία του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Καισάρεια, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, διότι ο Νετανιάχου και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης. Προκλήθηκαν, ωστόσο, υλικές ζημιές.

Σε πλάνα, που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται να έχει σπάσει το τζάμι στο παράθυρο ενός υπνοδωματίου. Επίσης, υπάρχουν σημάδια στον τοίχο από φωτιά.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε για την επίθεση με drone στο σπίτι του ότι υπεύθυνοι είναι «πράκτορες του Ιράν» και απείλησε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως ότου αλλάξει η πραγματικότητα ασφαλείας στην περιοχή.

«Οι πράκτορες του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν εμένα και τη σύζυγό μου σήμερα έκαναν ένα πικρό λάθος. Αυτό δεν θα αποτρέψει εμένα και το κράτος του Ισραήλ από το να συνεχίσουμε τον πόλεμο της αναγέννησης εναντίον των εχθρών μας για να σιγουρέψουμε την ασφάλειά μας για τις επόμενες γενιές».

Απευθυνόμενος προς τους Ιρανούς και «τους εταίρους τους στον άξονα του κακού», ο Νετανιάχου είπε:

«Όποιος βλάπτει τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα γι’ αυτό. Θα συνεχίσουμε να εξαλείφουμε τους τρομοκράτες σας. Θα επιστρέψουμε τους ομήρους μας από τη Γάζα. Θα επιστρέψουμε τους κατοίκους μας στο βορρά. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα της ασφάλειας στην περιοχή μας για πολλές γενιές».

Σύμφωνα με αναφορές, ένα ισραηλινό ελικόπτερο Απάτσι εντόπισε, αλλά δεν κατάφερε να αναχαιτίσει το drone πάνω από την Άκο και έτσι αυτό κατάφερε να συνεχίσει μέχρι την Καισάρεια.

Footage depicts the failure of an Israeli Apache helicopter to locate and intercept the Lebanese drone over Akko, which continued all the way to Caesarea, where reports indicate that it struck Netanyahu’s residence. pic.twitter.com/nHxpM0ZSAc

— Quds News Network (@QudsNen) October 19, 2024