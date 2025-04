Όστιν Νίκολς για το κινηματογραφικό φιλί με την Μαίρη Κέιτ Όλσεν: Ήταν άβολο να φιλάω μια 15χρονη

Σχεδόν 25 χρόνια μετά, ένας από τους συμπρωταγωνιστές των δίδυμων Όλσεν αναλογίζεται την προβληματική φύση της συνεργασίας τους.

Ο Όστιν Νίκολς, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο πλευρό των διδύμων στην ταινία «Holiday in the Sun» του 2001, ανακάλεσε τη σκηνή του φιλιού με τη Μαίρη Κέιτ Όλσεν και παραδέχτηκς πως «αισθανόταν πως κάτι πάει λάθος», αναγνωρίζοντας ότι εκείνη και η Άσλει ήταν «παιδιά» εκείνη την εποχή.

Τι δήλωσε σχετικά ο Όστιν Νίκολς

«Ήμουν σίγουρα νευρικός επειδή η Μαίρη Κέιτ ήταν 15 ετών και εγώ ήμουν, νομίζω, 18 ή 19 ή ίσως και 20», είπε στο podcast Drama Queens.

«Δεν θυμάμαι, αλλά ήμουν πολύ μεγάλος, και το ένιωθα περίεργα και το ένιωθα λάθος. Και, ξέρετε, έδειχνα πολύ νέος, οπότε βλέποντας την ταινία, δεν νομίζω ότι το προσέχεις. Είμαι πολύ ψηλός και αδύνατος και, όπως, σπασίκλας, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας, αλλά για το μυαλό μου, ήταν σαν, αυτή είναι 15, αυτό δεν είναι, αυτό είναι περίεργο».

Η Νίκολς συνέχισε: «Θυμάμαι λοιπόν ότι μίλησα με τους παραγωγούς και θυμάμαι ότι μίλησα ακόμα και με τον πατέρα της που ήταν εκεί και … ήμουν κάπως έτσι: ‘Είναι εντάξει αυτό με εσάς παιδιά;’. Και όλοι έλεγαν, ‘Ω, μην ανησυχείς γι’ αυτό’. Κανείς δεν φαινόταν να ανησυχεί, και εγώ ανησυχούσα πολύ, αλλά τελικά όλα πήγαν καλά. Ήταν όλα πολύ φιλικά προς το κοινό».

«Είναι ένα από αυτά τα πράγματα … όπου, όταν είσαι νέος και προσπαθείς να κάνεις καριέρα ως ηθοποιός και να κάνεις όλες αυτές τις ωραίες ταινίες, όταν έχεις αυτό που αισθάνεσαι ότι είναι ίσως λίγο ανόητο, αναγκάστηκα να το εγκαταλείψω πριν από χρόνια επειδή ο κόσμος το αγαπάει», πρόσθεσε ο Νίκολς.

Μαίρη Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν

Στο «Holiday in the Sun», η Μαίρη Κέιτ και η Άσλει υποδύθηκαν τις έφηβες δίδυμες Μάντισον και Άλεξ, οι οποίες συνοδεύουν τους γονείς τους σε διακοπές στις Μπαχάμες, όπου πέφτουν πάνω σε ένα κύκλωμα λαθρεμπορίου και εν μέσω περιπετειών προκύπτει ένα ειδύλλιο.

Οι Όλσεν έκαναν το ντεμπούτο τους στην οθόνη σε ηλικία 9 μηνών. Πριν γίνουν 18 ετών είχαν πρωταγωνιστήσει σε 20 ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «How the West Was Fun» (1994), «It Takes Two» (1995), «Billboard Dad» (1998), «Passport to Paris» (1999), «Our Lips Are Sealed» (2000) και «New York Minute» (2004), «καθώς και οι σειρές Two of a Kind» (1998-1999) και «So Little Time» (2001-2002).

*Πηγή: Deadline