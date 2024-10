Ένα από τα drones που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ από τη μεριά του Λιβάνου είχε στόχο την ιδιωτική κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το σαουδαραβικό μέσο Al-Hadath, το οποίο επικαλέστηκαν και ισραηλινά ΜΜΕ. Στη συνέχεια εκπρόσωπος του γραφείου του Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επίθεση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν στην Καισάρεια την ώρα της επίθεσης και δεν υπήρχαν απώλειες.

Σύμφωνα με αναφορές και στα social media, το κτίριο που χτυπήθηκε ήταν τμήμα του σπιτιού του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Hezbollah UAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin Netanyahu’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel «Al-Hadath.»

Σύμφωνα με αναφορές, ένα ισραηλινό ελικόπτερο Απάτσι εντόπισε αλλά δεν κατάφερε να αναχαιτίσει το drone της Χεζμπολάχ πάνω από την Άκο και έτσι αυτό κατάφερε να συνεχίσει μέχρι την Καισάρεια.

Footage depicts the failure of an Israeli Apache helicopter to locate and intercept the Lebanese drone over Akko, which continued all the way to Caesarea, where reports indicate that it struck Netanyahu’s residence. pic.twitter.com/nHxpM0ZSAc

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, δεν ακούστηκαν σειρήνες στην Καισάρεια.

Σύμφωνα με τις IDF, άλλα δύο drones αναχαιτίστηκαν.

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν επίσης στη Σάφεντ, στην Τιβέριας και στη Χάιφα.

Οι IDF λένε ότι λόγω του περιστατικού, προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν επίσης στην Γκλιλότ, βόρεια του Τελ Αβίβ.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου ότι θα «περάσει σε μια νέα και κλιμακούμενη φάση στην αντιπαράθεση με το Ισραήλ», η οποία θα καταστεί σαφής τις επόμενες ημέρες.

Σε ανακοίνωσή της, η ένοπλη οργάνωση ανέφερε επίσης ότι οι στρατιωτικές απώλειες του Ισραήλ έχουν φθάσει περίπου τους 55 νεκρούς στρατιώτες και περισσότερους από 500 τραυματίες από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο την 1η Οκτωβρίου.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι κατέστρεψε 20 ισραηλινά άρματα μάχης Merkava, τέσσερις στρατιωτικές μπουλντόζες και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης στις πρόσφατες μάχες.

🇱🇧 Hezbollah announced the transition to a new stage of escalation in its confrontation with Israel, with more details to be revealed in the coming days.

According to their estimates, the Israeli army’s losses since the beginning of the ground operation in Lebanon amounted to 55… pic.twitter.com/fFGOyarlUP

