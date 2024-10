Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι θα «περάσει σε μια νέα και κλιμακούμενη φάση στην αντιπαράθεση με το Ισραήλ», η οποία θα καταστεί σαφής τις επόμενες ημέρες.

Σε ανακοίνωσή της, η ένοπλη οργάνωση ανέφερε επίσης ότι οι στρατιωτικές απώλειες του Ισραήλ έχουν φθάσει περίπου τους 55 νεκρούς στρατιώτες και περισσότερους από 500 τραυματίες από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο την 1η Οκτωβρίου.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι κατέστρεψε 20 ισραηλινά άρματα μάχης Merkava, τέσσερις στρατιωτικές μπουλντόζες και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης στις πρόσφατες μάχες.

