Η Χεζμπολάχ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα ισραηλινό τανκ να φλέγεται μετά από επίθεση που δέχτηκε από μαχητές της, όπως ισχυρίζεται.

Η λιβανέζικη οργάνωση δεν ανέφερε πού και πότε έγινε η επίθεση στο τανκ. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο φαίνεται μια έντονη λάμψη από μια μεγάλη φωτιά στην κορυφή ενός λόφου κοντά στη Νακούρα στον Λίβανο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

A Merkava tank was seen ablaze on the hills near Labouneh, close to Naqoura, after being struck by an anti-tank missile launched by Hezbollah. According to the group’s statements, two Israeli tanks were targeted, resulting in casualties among the crew, with some members killed… pic.twitter.com/i0SieEQnDn

