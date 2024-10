Η στιγμή που κάμερα ασφαλείας «πιάνει» ρουκέτες της Χεζμπολάχ να πέφτουν στην Κιριάτ Σμόνα

Η Χεζμπολάχ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για επίθεση με ρουκέτες κατά της πόλης Κιριάτ Σμόνα στο βόρειο Ισραήλ, αφού οι σειρήνες ήχησαν αμέσως μετά τα μεσάνυχτα στη βόρεια πόλη και σε πολλές κοντινές πόλεις.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αρκετές ρουκέτες έπεσαν μέσα στην πόλη, που φιλοξενεί δεκάδες δυτικούς ανταποκριτές που καλύπτουν τον πόλεμο με τον Λίβανο «από το μέτωπο». Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς. Στις 00:54 ήχησαν πάλι οι σειρήνες για την ίδια πόλη, χωρίς να γνωρίζουμε αν οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν ή χτύπησαν τους στόχους τους.

To βίντεο αναδεικνύει το γεγονός πως το Iron Dome αντιμετωπίζει γενικότερα προβλήματα καθώς όχι μόνο δεν υπάρχει αναχαίτηση, αλλά ο συναγερμός χτυπά μετά την πρόσκρουση του πυραύλου. Από την 7η Οκτωβρίου του 2023 μέχρι και σήμερα, οι σειρήνες ήχησαν τις περισσότερες φορές στον οικισμό Κιριάτ Σμόνα τρία χιλιόμετρα μακριά από το πιο κοντινό σημείο του Λιβάνου. Συγκεκριμένα οι σειρήνες έχουν ηχήσει 425 φορές.

Τουλάχιστον επτά ισραηλινοί στρατιώτες φέρονται να έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου στα νότια σύνορα της χώρας. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν κοντά στα λιβανέζικα χωριά Άιτα αλ Σαάμπ και Ράμια που βρίσκονται στην παραμεθόριο, από το πρωί της Τετάρτης. Οι μάχες σημειώθηκαν με αυτόματα και πολυβόλα.

Περισσότερα από 10 ελικόπτερα παρέλαβαν νεκρούς και τραυματίες. Όμως δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από τον Ισραηλινό Στρατό. Δεκάδες άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν, περίπου 17 από αυτούς σοβαρά, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που ακολούθησε ενέδρα της Χεζμπολάχ, σημείωσαν τα μέσα ενημέρωσης.

Άλλα μέσα ενημέρωσης σημειώνουν πως έχει επιβληθεί αυστηρή λογοκρισία γύρω από τις απώλειες από τον ισραηλινό στρατό. Δεν είναι γνωστό αν επιθυμούν πρώτα να ενημερώνονται οι οικογένειες ή αν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν επιθυμούν την δημοσιοποίηση των απωλειών. Πλέον και η Χεζμπολάχ δεν δημοσιεύει ονόματα και φωτογραφίες των πεσόντων της.

Λίγες ώρες νωρίτερα δημοσιεύθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες η ανατίναξη ενός ολόκληρου χωριού στον νότιο Λίβανο το οποίο παγιδεύτηκε με εκρηκτικά.

Live before the eyes of the world:

Israel wipes out the entire village of Mhaibib in South Lebanon, home to the 2,000-year-old shrine of Prophet Benjamin.

History reduced to rubble.

Centuries of heritage gone.

While the “international community” just watches in silence. pic.twitter.com/MxeMOIuLKc

— sarah (@sahouraxo) October 16, 2024