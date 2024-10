Βίντεο καταγράφει ένα από τα τρία drone της Χεζμπολάχ που στόχευσαν την κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια.

Στις εικόνες φαίνεται ένα επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι να πετά δίπλα στο drone καμικάζι.

Δεν είναι σαφές εάν το drone έπληξε τελικά τη βίλα του Νετανιάχου. Το πρωθυπουργικό ζεύγος δεν βρισκόταν στην κατοικία του κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η ενέργεια ωστόσο της Χεζμπολάχ δείχνει ότι η οργάνωση διαθέτει ικανότητες να περνά από τα συστήματα ασφαλείας του Ισραήλ και να φτάνει μέχρι το σπίτι του πρωθυπουργού εγείροντας ανησυχίες στο Τελ Αβίβ που ετοιμάζεται για χτύπημα κατά του Ιράν.

Footage depicts the failure of an Israeli Apache helicopter to locate and intercept the Lebanese drone over Akko, which continued all the way to Caesarea, where reports indicate that it struck Netanyahu’s residence. pic.twitter.com/nHxpM0ZSAc

— Quds News Network (@QudsNen) October 19, 2024