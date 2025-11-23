newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Το «κλειδί» για φθηνότερα σπίτια στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 23 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Το «κλειδί» για φθηνότερα σπίτια στην Ευρώπη

Πώς θα λυθεί η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη μέσω της ενεργειακής πολιτικής – Οι προτάσεις του Bruegel για «πράσινα» σπίτια

Ναταλία Δανδόλου
ΕπιμέλειαΝαταλία Δανδόλου
A
A
Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην έχει άμεση αρμοδιότητα στον τομέα της κατοικίας, ωστόσο η ολοένα και μεγαλύτερη κρίση προσιτής στέγασης την αναγκάζει να αναλάβει δράση. Από το 2010, το κόστος στέγασης στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά περίπου 30%, ενώ τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών ανέβηκαν μόνο κατά 20%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Η αναντιστοιχία αυτή επιβαρύνει εκατομμύρια Ευρωπαίους, ειδικά τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο του 2025. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, στόχος του σχεδίου είναι να «υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές στην παροχή οικονομικά προσιτής και βιώσιμης κατοικίας».

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετρά την προσιτότητα στέγασης βάσει του λεγόμενου «δείκτη υπερβολικού βάρους», δηλαδή το ποσοστό των νοικοκυριών που δαπανούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Ωστόσο, δεν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός ορισμός για το τι θεωρείται «προσιτή κατοικία» – γεγονός που δυσκολεύει τη λήψη ενιαίων μέτρων.

Η ενεργειακή διάσταση του προβλήματος

Όπως αναφέρει σε έκθεσή του το think tank Bruegel, ένας από τους τομείς στους οποίους η Επιτροπή μπορεί να δράσει άμεσα είναι η αποανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος. Τα ανεπαρκώς μονωμένα, εξαρτημένα από ορυκτά καύσιμα σπίτια επιβαρύνουν σημαντικά τους λογαριασμούς θέρμανσης και ψύξης, αυξάνοντας το συνολικό κόστος στέγασης.

Οι ενεργειακές ανακαινίσεις και η ηλεκτροκίνηση στα συστήματα θέρμανσης συνδέονται άμεσα με χαμηλότερους λογαριασμούς και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ποιοτικότερες κατοικίες. Το πρόβλημα πλήττει δυσανάλογα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία ζουν συχνότερα σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοσης και δαπανούν υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους για ενέργεια.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι στο επίκεντρο

Η ΕΕ διαθέτει ήδη χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν τη μετάβαση σε πιο «πράσινες» κατοικίες. Ένα παράδειγμα είναι το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα (SCF), αλλά και το νέο σύστημα εμπορίας εκπομπών για κτίρια και μεταφορές (ETS2). Τα έσοδα από αυτούς τους μηχανισμούς θα μπορούσαν να ανακατευθυνθούν σε προγράμματα ανακαίνισης, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος για τους πολίτες και καθιστώντας τη στέγη πιο οικονομικά βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Η μεγάλη πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από τις διακηρύξεις σε ουσιαστικές πολιτικές, που θα συνδυάζουν την κοινωνική διάσταση της προσιτής κατοικίας με τη πράσινη μετάβαση. Αν το σχέδιο της Ένωσης καταφέρει να κινητοποιήσει επενδύσεις και νομοθεσία σε αυτή την κατεύθυνση, ίσως η κρίση στέγασης να αποτελέσει και ευκαιρία για ένα πιο βιώσιμο κτιριακό μέλλον στην Ευρώπη.

Η απαλλαγή από τον άνθρακα υποστηρίζει την προσιτή στέγη

Κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ, οι λογαριασμοί ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 5% και 9% των δαπανών των νοικοκυριών για οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αντίστοιχα με τις αγροτικές περιοχές να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος. Για παράδειγμα, τα αγροτικά νοικοκυριά στην Πολωνία δαπανούν διπλάσιο μέρος του εισοδήματός τους για θέρμανση από τα αστικά νοικοκυριά. To αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ανέρχεται σε 13%.

Η μόνωση μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών κατά 15% έως 60%, ενώ οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν τρεις έως πέντε φορές λιγότερη ενέργεια από τους λέβητες αερίου.

Η αντικατάσταση ενός αποδοτικού λέβητα αερίου με μια αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 60% έως 70% και έως και 90% όταν συνδυάζεται με μόνωση καλής ποιότητα. Ακόμα και όταν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπερδιπλάσιες από τις τιμές του φυσικού αερίου, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι αντλίες θερμότητας είναι φθηνότερες στη λειτουργία από τους λέβητες αερίου.

Ένα κτιριακό απόθεμα απαλλαγμένο από εκπομπές άνθρακα θα βελτίωνε επίσης το βιοτικό επίπεδο. Τα τρία τέταρτα των κτιρίων της ΕΕ κατηγοριοποιούνται ως ενεργειακά μη αποδοτικά και απαιτούν υπερβολική ενέργεια για να παρέχουν επαρκή θέρμανση και ψύξη, σε σχέση με τα σύγχρονα πρότυπα. Η ενεργειακή φτώχεια, που ορίζεται ως η αδυναμία οικονομικής ενίσχυσης βασικών ενεργειακών υπηρεσιών, επηρεάζει το ένα δέκατο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών

Η Ευρώπη «φρενάρει» στην ανακαίνιση και εξηλεκτρισμό των κτιρίων

Παρά τις φιλόδοξες δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η πραγματικότητα στον τομέα των κτιρίων παραμένει απογοητευτική. Η νέα έκθεση του οικονομικού think tank Bruegel καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στις ενεργειακές ανακαινίσεις όσο και στη μετάβαση των συστημάτων θέρμανσης προς τον εξηλεκτρισμό – δύο πυλώνες χωρίς τους οποίους ο στόχος της πράσινης μετάβασης καθίσταται ανέφικτος.

Αργός ρυθμός ανακαίνισης: μόνο το 1% των κτιρίων τον χρόνο

Μεταξύ 2016 και 2020, μόλις το 1% των ευρωπαϊκών κτιρίων ανακαινίστηκε ετησίως. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι λεγόμενες βαθιές ανακαινίσεις, που μειώνουν την πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση κατά τουλάχιστον 60%, πραγματοποιήθηκαν μόνο στο 0,2% των κατοικιών. Οι αριθμοί αυτοί απέχουν δραματικά από το επίπεδο παρεμβάσεων που απαιτείται για να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και να μειωθούν ουσιαστικά οι εκπομπές από τον κτιριακό τομέα, ο οποίος ευθύνεται για περίπου το 36% των εκπομπών CO₂ στην ΕΕ.

Οι ειδικοί του Bruegel υπογραμμίζουν ότι, παρά τις επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τα εμπόδια παραμένουν πολλά: από την έλλειψη τεχνικής επάρκειας και το υψηλό κόστος έως τις δυσκολίες συντονισμού σε πολυκατοικίες και τις διαφορετικές ανάγκες κάθε χώρας.

Η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας δεν προχωρά όπως είχε σχεδιαστεί

Η μετάβαση σε ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης, κυρίως μέσω αντλιών θερμότητας, αποτελεί βασικό μέσο απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Σήμερα, όμως, μόλις το 25% των κτιρίων στην ΕΕ χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό για θέρμανση ή ψύξη. Ο στόχος της Κομισιόν για 60 εκατομμύρια νέες εγκαταστάσεις έως το 2030 μοιάζει απίθανο να επιτευχθεί χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Παρότι οι πωλήσεις αντλιών θερμότητας αυξήθηκαν στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, το 2024 σημειώθηκε απότομη επιβράδυνση: στη Γερμανία οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 50%, ενώ στη Γαλλία υποχώρησαν κατά 25%. Ο συνδυασμός υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, περιορισμένης προσφοράς εξειδικευμένων τεχνικών και αβεβαιότητας γύρω από τις επιδοτήσεις φαίνεται να καθυστερεί τη μετάβαση.

Οι ερευνητές τονίζουν πως το κόστος λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος: περίπου 55% του συνολικού κόστους ζωής του συστήματος αφορά την κατανάλωση. Όταν η ηλεκτρική ενέργεια κοστίζει πάνω από διπλάσια σε σχέση με το φυσικό αέριο – κάτι που συμβαίνει σε 19 κράτη-μέλη – τα οικονομικά κίνητρα υπέρ των αντλιών θερμότητας εξανεμίζονται.

Ένα μωσαϊκό κτιρίων: διαφορετικές ανάγκες ανά χώρα και περιοχή

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται η τεράστια ανομοιογένεια του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Ηλικία, τύπος, μέγεθος κτιρίων, αλλά και μορφές ιδιοκτησίας διαφέρουν ριζικά από χώρα σε χώρα.

Σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Λετονία, η Ρουμανία ή η Πολωνία, κυριαρχούν μονοκατοικίες, συχνά παλιές και με υψηλές ενεργειακές ανάγκες. Τα κτίρια αυτά προσφέρονται για παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, αλλά απαιτούν και μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη επειδή κάθε νοικοκυριό πρέπει να επενδύσει μεμονωμένα.

Στον αντίποδα, χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία διαθέτουν εκτεταμένους στόλους πολυκατοικιών και μεγάλων συγκροτημάτων, όπου οι αποφάσεις για ανακαινίσεις συχνά μπλοκάρονται επειδή χρειάζεται ομοφωνία μεταξύ ιδιοκτητών. Το Bruegel προτείνει λύσεις όπως δάνεια συνδεδεμένα με το ίδιο το κτίριο και όχι με τους κατοίκους, ώστε οι επενδύσεις να γίνονται πιο εύκολα.

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας αποτελεί επίσης κρίσιμο παράγοντα: σε ορισμένες χώρες πάνω από το 80% των πολιτών είναι ιδιοκτήτες της κατοικίας τους, κάτι που καθιστά την πρόοδο εξαρτημένη από τη διάθεση των νοικοκυριών να επενδύσουν. Αντίθετα, σε χώρες με ισχυρές αγορές ενοικίασης, όπως η Αυστρία και η Γερμανία, απαιτούνται ειδικά ρυθμιστικά πλαίσια ώστε οι ιδιοκτήτες να μην επιβαρύνουν υπερβολικά τους ενοικιαστές μετά από ανακαινίσεις.

Το ενεργειακό κόστος «βαραίνει» τις αποφάσεις των νοικοκυριών

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη έχει κάνει λίγα για να απαλλαγεί από τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, οι οποίες διατηρούν τεχνητά χαμηλές τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το 2022, εν μέσω κρίσης, οι επιδοτήσεις αυτές διπλασιάστηκαν στα 130 δισ. ευρώ, ενώ το 2023 παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα: 110 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, πολλοί καταναλωτές πληρώνουν μεγαλύτερους φόρους για ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με το φυσικό αέριο, γεγονός που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των καθαρών τεχνολογιών. Σε ορισμένες χώρες, η ηλεκτρική ενέργεια κοστίζει έως και 50% περισσότερο για τα νοικοκυριά σε σχέση με τις μεγάλες βιομηχανίες – ένα ακόμη παράδοξο που απαιτεί μεταρρύθμιση.

Το χρηματοδοτικό κενό και το μέλλον των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Η εγκατάλειψη της ενεργειακής φτώχειας και ο εκσυγχρονισμός των κτιρίων απαιτούν τεράστιους πόρους. Το Bruegel υπολογίζει το ετήσιο επενδυτικό κενό στα 150 δισ. ευρώ έως το 2030. Μέχρι σήμερα, ο βασικός μοχλός χρηματοδότησης υπήρξε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), το οποίο έχει διαθέσει 81 δισ. ευρώ για δράσεις ανακαίνισης. Όμως ο κύκλος του τελειώνει το 2026, αφήνοντας πίσω ένα πιθανό χρηματοδοτικό κενό.

Μία από τις πηγές που θα μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κενό είναι το νέο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών για θέρμανση και μεταφορές (ETS2), που αναμένεται να αποδώσει 342 έως 570 δισ. ευρώ την περίοδο 2027-2032. Μέρος των εσόδων – περίπου 87 δισ. ευρώ– θα κατευθυνθεί στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το οποίο θα χρηματοδοτήσει δράσεις στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών. Ωστόσο, η καθυστέρηση πολλών χωρών να υποβάλουν τα απαιτούμενα εθνικά σχέδια απειλεί να μεταθέσει χρονικά την εκταμίευση των πόρων.

Πώς μπορεί να κλείσει το χάσμα; Οι προτάσεις του Bruegel

Το Bruegel προτείνει μια σειρά λύσεων που συνδυάζουν κανονιστικά και χρηματοδοτικά μέτρα:

1. Στοχευμένες επιδοτήσεις και πράσινα δάνεια

Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν κυρίως στα πιο ενεργοβόρα κτίρια, όπου ζουν συχνά ευάλωτα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, τα κράτη-μέλη μπορούν να ενισχύσουν εργαλεία όπως μηδενικά επιτόκια, πράσινα δάνεια και σχήματα «pay-as-you-save», που επιτρέπουν στους πολίτες να αποπληρώνουν την επένδυση μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας.

2. Μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Η κατάργηση των επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα και η μεταφορά πόρων στην καθαρή ηλεκτρική ενέργεια είναι κρίσιμες. Παράλληλα, χρειάζεται αναδιάρθρωση των τιμολογίων ώστε οι φόροι και τα τέλη να μην καθιστούν τον ηλεκτρισμό αδικαιολόγητα ακριβό για τα νοικοκυριά.

3. Επενδύσεις σε καθαρή ηλεκτροπαραγωγή και δίκτυα

Σε πολλές χώρες, η τιμή του ρεύματος καθορίζεται από μονάδες φυσικού αερίου. Η επιτάχυνση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και αναβάθμιση των δικτύων διανομής αποτελεί προϋπόθεση για φθηνή και καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

4. Καθορισμός κοινών ευρωπαϊκών προδιαγραφών και εργαλείων

Η Ένωση μπορεί να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία με ενιαία πρότυπα ποιότητας, κοινά εργαλεία χρηματοδότησης και συντονισμό μεταξύ χωρών, δίνοντας ώθηση σε διασυνοριακές επενδύσεις.

Το ρίσκο μιας νέας ανισότητας στην αγορά κατοικίας

Το Bruegel προειδοποιεί ότι οι τιμές των ακινήτων θα αρχίσουν να αντικατοπτρίζουν την ενεργειακή τους απόδοση: τα κτίρια χαμηλής απόδοσης μπορεί να χάσουν αξία, ενώ τα ανακαινισμένα και αποδοτικά σπίτια θα γίνουν ακόμη πιο ακριβά.

Χωρίς επαρκείς παρεμβάσεις, η νέα ενεργειακή πραγματικότητα απειλεί να διευρύνει την κοινωνική και οικονομική ανισότητα στην πρόσβαση σε αξιοπρεπή, οικονομικά προσιτή κατοικία.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο
Απάτη 23.11.25

Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη της Ουκρανίας έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο

Διαδικτυακοί παίκτες ανακάλυψαν ότι ένας ψεύτικος χάρτης του ρωσικού μετώπου στην Ουκρανία, που δημοσιεύτηκε από κορυφαίο αμερικανικό think tank, επέτρεψε να στηθούν στοιχήματα μεγάλης αξίας για τον πόλεμο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κρίση κόστους ζωής και αγορά εργασίας: Αυξάνονται οι κακές θέσεις εργασίας επιδεινώνεται το πρόβλημα
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Κρίση κόστους ζωής και αγορά εργασίας: Αυξάνονται οι κακές θέσεις εργασίας επιδεινώνεται το πρόβλημα

Η αγορά εργασίας επηρεάζει βαθιά το κόστος ζωής, οδηγώντας το σε μεγάλη αύξηση, κάτι που καθιστά αρκετά δύσκολη την καθημερινή διαβίωση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον επαγγελματικό τομέα η «παγωμένη» αγορά εργασίας, η οποία θυμίζει την εποχή της οικονομικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σύνταξη: Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ 20.11.25

Κάποτε στη Δύση... μπορεί και να βγεις στη σύνταξη - Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα

Η Gen Z, θέλει σύνταξη στα 59, η Millennials στα 61, η Γενιά Χ στα 64 και οι baby boomers στα 67 έτη. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλουν ή τι πραγματικά ισχύει και αν θα τους... αφήσουν να συνταξιοδοτηθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλαμάτα: Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση
Στην Καλαμάτα 23.11.25

Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο - Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση

Διερχόμενη γυναίκα που αντελήφθη τα νήπια ειδοποίησε τις Αρχές στην Καλαμάτα - Οι αστυνομικοί βρήκαν τους γονείς και αφού παρέδωσαν τα δύο παιδιά, συνέλαβαν τον πατέρα για παραμέληση εποπτείας

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Free Birth Society 23.11.25

«Ελεύθερος τοκετός»: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών σε όλον τον κόσμο

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Ατρομήτου οι νταμπλούχοι συμπλήρωσαν 39 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή – Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες
Καιρός 23.11.25

Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή - Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες

Ευνοείται πρόσκαιρα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά - Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά: «Προσφέρονται» να μας… δανείσουν το 20% από τον διάκοσμο του Παρθενώνα
Επανένωση 23.11.25

«Προσφέρονται» να μας... δανείσουν το 20% των Γλυπτών

Η Ελλάδα αρνείται και διεκδικεί όλα τα Γλυπτά έως την οριστική επανένωση του συνόλου του διακόσμου που βρίσκεται στο Λονδίνο: 75 μέτρα από τη ζωφόρο, 15 μετόπες και 17 μορφές από τα αετώματα

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ
Ελλάδα 23.11.25

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά την προσπάθειά του να ξεπαρκάρει ο 84χρονος προσέκρουσε σε άλλο όχημα, ενώ στη συνέχεια παραβίασε την προτεραιότητα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο