newspaper
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 06:46
Μετρό: Αλλαγές από σήμερα στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»
Ελλάδα 11 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»

Το in στα αναγεννημένα διαμερίσματα μιας παλιάς εργατικής πολυκατοικίας στον Ταύρο, μίλησε με τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ήταν σταθερά αντιμέτωποι με την ενεργειακή φτώχεια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτογραφίες - video: Δημήτρης Μιχαλάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Spotlight

Η εργατική πολυκατοικία που δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1960 για να στεγάσει πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, οι οποίοι έστησαν τη νέα τους ζωή (και) στην περιοχή του Ταύρου, ξεχωρίζει απο μακριά μέσα στην γκρίζα, πνιγμένη στο καυσαέριο και παραδομένη στην ηχορρύπανση, οδό Πειραιώς.

Η πολυκατοικία που ανέλαβε να θωρακίσει ενεργειακά ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, λάμπει μέσα στα ζωντανά χρώματα με τα οποία έχει βαφτεί, κάτω από έναν καυτό ήλιο και ας δείχνει το ημερολόγιο μέσα Οκτωβρίου.

Αυτός ο καυτός ήλιος έκανε πολλές ημέρες του χρόνου, δύσκολη έως αφόρητη τη ζωή των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων.

«Τα καλοκαίρια, μια μικρή δουλειά να έκανες μέσα στο σπίτι, ίδρωνες σε απελπιστικό βαθμό. Κάναμε ντους κάθε λίγα λεπτά για να αντέξουμε τη ζέστη» θα μας πει η Νίκη Λαθουρά, μία εκ των κατοίκων της αναβαθμισμένης πολυκατοικίας, νιώθοντας μεγάλη ανακούφιση που oι συνθήκες της καθημερινότητας της άλλαξαν δραματικά -προς το καλύτερο-.

Η πρωτοβουλία της Φρειδερίκης και ο Bauhaus σχεδιασμός

Ο Στέφανος Παλλαντζάς, πολιτικός μηχανικός και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, περιγράφει αυτόν τον τύπο πολυκατοικιών στον Ταύρο: «Οι προσφυγικές πολυκατοικίες, φιλοξένησαν οικογένειες προσφύγων που ήρθαν μετά το 1922 στην Ελλάδα. Εναι επίσης γνωστές ως “οι πολυκατοικίες της Φρειδερίκης” μιας και σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο προγράμματος που εμπνεύστηκαν ο Γιώργος Παπανδρέου ο πρεσβύτερος και η Φρειδερίκη.

Ξεκινούν από την περιοχή που αποκαλείται Δουργούτι, στον Νέο Κόσμο και φτάνουν μέχρι τον Ταύρο, ξεπερνώντας τις 150 σε αριθμό. Κάποτε, στη θέση τους  βρίσκονταν οι πρώτες παράγκες των προσφύγων. Χτίζονταν τις δεκαετίες ’60, ’70 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ‘80. Την τελευταία, την εγκαινίασε ο Θεόδωρος Πάγκαλος».

Στα τετράγωνα που εκτείνονται πίσω από την πολυκατοικία η οποία ανακαινίστηκε ενεργειακά, υπάρχουν άλλες 40 παρόμοιες, με οκτώ διαμερίσματα η κάθε μία, στο ίδιο Bauhaus αρχιτεκτονικό στυλ.

Οταν έφτασε η ώρα να αποφασιστεί ποια από τις δύο αντικριστές εργατικές πολυκατοικίες θα επιλεγεί για ενεργειακή αναβάθμιση, η μία από τις δύο συνελεύσεις κατοίκων αποφάσισε πως δεν θέλει να προχωρήσει στις αλλαγές λόγω πρότερης κακής εμπειριάς από εγχείρημα σε κοντινή πολυκατοικία, το οποίο έμεινε στη μέση

Ο κ. Παλλαντζάς περιγράφει το προφίλ τους: «Η λογική με την οποία σχεδιάστηκαν έχει ενδιαφέρον. Είναι “ελεύθερες” απο όλες τις πλευρές τους, έχουν πάρκο, κηπάκι, εντευκτήριο και συχνά και μια μικρή εμπορική πιάτσα. Δυστυχώς, ήταν παντελώς αμόνωτες μιας και δεν υπήρχε κανονισμός μόνωσης εκείνη την εποχή. Σε αυτό το σημείο του Ταύρου δεν διέθεταν ούτε κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Είχαν κοινόχρηστα πλυσταριά με μαρμάρινες σκάφες».

Η ιστορία της ενεργειακής αναβάθμισης της πολυκατοικίας

Η ιδέα για το Tavros Project-Passivistas, όπως είναι το όνομα του εγχειρήματος , γεννήθηκε στο μυαλό του κ. Παλλαντζά, μια μέρα που έβγαινε από το κτίριο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία που ανακαινίστηκε. Μόλις την αντίκρισε, ο κ. Παλλαντζάς κατάλαβε αμέσως πόσο ενεργειακά «απροστάτευτη» ήταν.

Η αξιοποίηση ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος (RINNO) και η υποστήριξη εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίες χορήγησαν στο έργο καινοτόμα υλικά και συστήματα, βοήθησαν στο να ανακαινιστεί ενεργειακά η ταλαιπωρημένη πολυκατοικία, σύμφωνα με το Πρότυπο Παθητικού Κτιρίου.

«Οταν ρώτησα τον δήμαρχο Ταύρου: “ποια από τις δύο αντικριστές πολυκατοικίες θα ανακαινίσουμε;”, μου απάντησε: “θα ρωτήσουμε τους κατοίκους και των δύο κτιρίων”», θυμάται ο κ. Παλλαντζάς.

Στέφανος Παλλαντζάς

Στις συνελεύσεις που έγιναν, οι κάτοικοι της μίας πολυκατοικίας δεν ήταν πρόθυμοι να περάσουν από τη διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης των σπιτιών τους και ας υπήρχε η δέσμευση πως αυτή θα πραγματοποιούνταν χωρίς κανένα κόστος.

Υπήρχε λόγος. Η εμπειρία από το εγχείρημα της ενεργειακής αναβάθμισης στην τελευταία εργατική πολυκατοίκια που ανεγέρθηκε στην περιοχή, στην απέναντι πλευρά της Πειραιώς, τη δεκαετία του 1980, με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ, εγχείρημα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, δημιούργησε φόβο και καχυποψία στους κατοίκους.

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, η ομάδα του εγχειρήματος Tavros Project- Passivistas, κατέγραψε τις συνθήκες που επικρατούσαν στα διαμερίσματα. «Τους χειμερινούς μήνες μετρήσαμε μέχρι και 11 βαθμούς Κελσίου μέσα στα σπίτια» περιγράφει ο κ. Παλλαντζάς.

Οι στόχοι της ανακαίνισης ήταν η ελαχιστοποίηση της απαίτησης θέρμανσης και ψύξης με την ταυτόχρονη επίτευξη των συνθηκών θερμικής άνεσης και της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Η πολυκατοικία απέκτησε ψηφιακούς μετρητές ρεύματος, κάτι που ελάχιστα κτίρια διαθέτουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τον κ. Παλλαντζά.

Ψηφιακοί μετρητές ρεύματος

«Χάρις σε αυτό το σύστημα, φρέσκος αέρας εισέρχεται σε κάθε διαμέρισμα 24 ώρες το 24ωρο. Ο αέρας περνάει μέσα από φίλτρα αλλά και από μια μεταλλική πλάκα, η οποία ζεσταίνει τον κρύο αέρα και ψύχει τον πολύ ζεστό» εξηγεί ο κ. Παλλαντζάς, προσθέτοντας πως: «είναι σαν να έχεις διαρκώς ανοιχτό το παράθυρο αλλά χωρίς να μπαίνει κρύος, πολύ ζεστός ή μολυσμένος αέρας».

Τμήμα του συστήματος αερισμού που έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό της πολυκατοικίας

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, εκτός από το σύστημα αερισμού και τα κουφώματα νέας τεχνολογίας, η εξωτερική επιφάνεια της πολυκατοικίας «ντύθηκε» με ένα μονωτικό, πλήρως ανακυκλωμένο υλικό, ενώ φωτοβολταϊκά τοποθετήθηκαν στην ταράτσα και στις πλαϊνές όψεις του κτιρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα παθητικό κτίριο με συμπαγές κέλυφος , το οποίο βοηθά στο να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία στα διαμερίσματα από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου όλο τον χρόνο, με σχετική υγρασία 35-55% η οποία ελέγχεται από το σύστημα αερισμού και με συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, σταθερά κάτω από 1000 ppm.

«Μόλις έγιναν οι αλλαγές καταλάβαμε σε πόσο κακές συνθήκες ζούσαμε»

Η γνωριμία με μερικούς από τους κατοίκους των διαμερισμάτων δείχνει πως οι τελευταίοι, μετά τις αλλαγές στα διαμερίσματα τους, δεν νιώθουν απλώς ικανοποιημένοι αλλά και σοκαρισμένοι, με τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν επί δεκαετίες, έχοντας πείσει τους εαυτούς τους να τις συνηθίσουν.

Ο Τάσος Γλαριώτης, 66 χρονών, μένει σε ένα από τα δύο διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου. Πριν συνταξιοδοτηθεί, εργαζόταν ως οδηγός φορτηγών.

Ο Τάσος Γλαριώτης, παιδί Μικρασιατών προσφύγων, χαίρεται που τώρα που συνταξιοδότηκε μπορεί να χαρεί με τη σύζυγο του ένα διαμέρισμα στο οποίο νιώθουν ότι δεν πλήττονται απο ακραία ζέστη ή έντονο κρύο

Η πατρική οικογένεια του ήταν πρόσφυγες από τη Σμύρνη, ενώ ο ίδιος γεννήθηκε σε ένα από τα πρώτα φτωχικά σπίτια στα οποία έμειναν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες, ένα δυάρι από την κάτω πλευρά της Πειραιώς.  Το διαμέρισμα στο οποίο δημιούργησε τη δική του οικογένεια το αγόρασε προς 11 εκατομμύρια δραχμές, με δάνειο της Εργατικής Εστίας τη δεκαετία του ’90.

«Μετρούσε ήδη 30 χρόνια ζωής. Τοποθετήσαμε εγκατάσταση για καλοριφέρ πετρελαίου και αγοράσαμε και δύο κλιματιστικά» διηγείται. Ομως, δεν έφτασαν. Ο κ. Γλαριώτης έκανε διαρκείς παρεμβάσεις στο σπίτι του για να αντιμετωπίζει η οικογένεια τις κακές συνθήκες που επικρατούσαν.

Για την έντονη υγρασία και το ταβάνι με τα μαύρα στίγματα που προέρχονταν από το λούκι στην αμόνωτη ταράτσα, ο κ. Γλαριώτης πλήρωσε για μια ψευδοροφή πάνω από το συγκεκριμένο σημείο στο σαλόνι.

«Μέχρι να γίνει η αναβάθμιση του κτιρίου, τα καλοκαίρια, τα κλιματιστικά δούλευαν πρωί- βράδυ. Το περασμένο καλοκαίρι όμως, τις μέρες με καύσωνα η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι δεν ξεπερνούσε τους 26 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να χρησιμοποιούμε κλιματιστικό» μας λέει ο κ. Γλαριώτης.

Ο Μάριος Καζάνας και η Νίκη Λαθουρά, κάτοικοι στο διπλανό διαμέρισμα, περιγράφουν πως τα δύο παιδιά τους κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι τα κρύα βράδια του χειμώνα, για να ζεσταίνονται.

Ο κ. Καζάνας, επίσης γέννημα-θρέμμα Ταυριώτης, γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια παρόμοια πολυκατοικία με αυτήν στην οποία αγόρασε το οικονομικό, για την εποχή, διαμέρισμα, με τη βοήθεια της μητέρας του.

Ο Μάριος Καζάνας και η Νίκη Λαθούρα περιγράφουν πως για πολλά χρόνια έζησαν εκτεθειμένοι ενεργειακά στο ίδιο τους το σπίτι, χωρίς να συνειδητοποιούν πόσο δύσκολες ήταν οι συνθήκες

«Οταν το πήραμε, δεν είχαμε υπολογίσει τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζαμε λόγω της αμόνωτης ταράτσας αλλά και του γεγονότος πως το σπίτι είναι εκτεθειμένο από όλες του τις πλευρές».

Η κ. Λαθουρά περιγράφει πως ενώ κοιμόταν, σταγόνες από τα νερά της ταράτσας, έπεφταν πάνω της.

Το ζευγάρι με τα δύο παιδιά, τα οποία σήμερα έχουν ενηλικιωθεί και έχουν φύγει από το σπίτι, σπατάλησε επίσης πολλά χρήματα σε λύσεις ανάγκης, όλες πρόχειρες και οικονομικές. Μετά την αναβάθμιση, αυτό που έκανε περισσότερη εντύπωση στην κ. Λαθουρά, είναι πως δεν ακούει, σχεδόν καθόλου τον έντονο θόρυβο της Πειραιώς.

«Η Πειραιώς ήταν σαν white noise (σ.σ λευκός θόρυβος) για εμάς» περιγράφει στο in και ο Νίκος Παλαβιτσίνης, ο οποίος έζησε σε ένα διαμέρισμα του τρίτου ορόφου τα παιδικά του χρόνια. Σήμερα, στο σπίτι μένει ο ηλικιωμένος μπαμπάς του.

Ο κ. Παλαβιτσίνης ανακαλεί μνήμες που τα μέλη της οικογένειας παρέμεναν με τα μπουφάν τους μέσα στο διαμέρισμα, λόγω κρύου. Πια, η σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι- από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ανεξαρτήτως εποχής-  αλλά και η απουσία ηχορρύπανσης, έχουν δημιουργήσει ένα γαλήνιο και ασφαλές περιβάλλον για τον ηλικιωμένο πατέρα του.

Ο Νίκος Παλαβιτσίνης θυμάται την εποχή της σόμπας με τα μεγάλα μπουριά που διέτρεχαν το σαλόνι και τα παλιά ξύλινα και επικίνδυνα πατζούρια στα πορτοπαράθυρα του διαμερίσματος

Το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα και η ανάγκη για αλλαγές

Η ενεργειακά αναβαθμισμένη πολυκατοικία στον Ταύρο είναι ένα φωτεινό παράδειγμα του πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα κτίρια στις σημερινές συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση. Παρόλα αυτά, πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση.

Οπως εξηγεί ο κ. Παλλαντζάς, την τελευταία δεκαετία έχουν διενεργηθεί αρκετά προγράμματα κρατικής επιχορήγησης για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των κτιρίων, ωστόσο δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατή η αποτελεσματική ένταξη των πολυκατοικιών σε αυτά τα προγράμματα.

Τα κύρια προβλήματα, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον κ. Παλλαντζά, είναι η αδυναμία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα ολιστικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, οι περιορισμοί από την πολεοδομική νομοθεσία, η έλλειψη ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων και άλλων οικονομικών κινήτρων.

Τέλος, σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η έλλειψη κατάρτισης των μηχανικών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια, το χάσμα μεταξύ της προσομοίωσης και της πραγματικής συμπεριφοράς των κτιρίων και η συνολική έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών/χρηστών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Ολα τα παραπάνω ζητήματα πρέπει όπως να λυθούν άμεσα δεδομένου ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου σε συνεργασία με το ελληνικό γραφείο της Greenpeace είναι ανησυχητικά.

Η θερμοκρασία και η υγρασία μέσα στο σπίτι παραμένουν σε ένα σταθερό εύρος τιμών, το οποίο ελαχιστοποιεί την ανάγκη για ψύξη και θέρμανση

Οπως σημειώνει ο κ. Παλλαντζάς: «Μετρώντας το καλοκαίρι τη θερμοκρασία μέσα στα διαμερίσματα σε έξι ελληνικές πόλεις, δεν βρήκαμε συμβατικό διαμέρισμα στο οποίο να καταγράφονταν κάτω από 30 βαθμοί Κελσίου. Στις ακραίες περιπτώσεις είδαμε το θερμόμετρο να δείχνει και 35 και 36 βαθμούς Κελσίου».

Τα φωτοβολταϊκά που τοποθετήθηκαν στην ταράτσα της παλιάς πολυκατοικίας

«Το χειρότερο όμως είναι πως στα ερωτηματολόγια που δίναμε, οι κάτοικοι αυτών των διαμερισμάτων δήλωναν ευχαριστημένοι με τη θερμική άνεση στα σπίτια τους. Αυτό σημαίνει πως δυστυχώς, οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις τιμές ενέργειας και στις απαιτούμενες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα σπίτια τους και προσαρμόζονται στην ενεργειακή φτώχεια».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Το «ερωτηματικό» των 13,4 εκατ. μετοχών της ΕΧΑΕ

Euronext: Το «ερωτηματικό» των 13,4 εκατ. μετοχών της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εμβόλιο γρίπης: Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει σκευάσματα που έχουν προμηθευτεί οι φαρμακοποιοί
Αιφνιδιαστική απόφαση 11.11.25

Σε απόγνωση οι φαρμακοποιοί - Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει το τετραπλό εμβόλιο γρίπης

Ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος που χρησιμοποιείται το εμβόλιο γρίπης, οι φαρμακοποιοί βρίσκονται με στοκ για το οποίο κινδυνεύουν να μην αποζημιωθούν - Άλλαξε τελευταία στιγμή η οδηγία από τον ΕΟΠΥΥ

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία
Εικόνες 11.11.25

Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία

Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές - Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύνταξη
Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»
Νέα Δεδομένα 11.11.25

Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»

500.000 καμένα στρέμματα, 584 εκ. ευρώ για καταστολή, χιλιάδες μικρά περιστατικά και πολλαπλά καμένες εκτάσεις - Τι βελτιώθηκε και τι πρέπει να αλλάξει - Μιλούν στο in o Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς και ο πυρομετεωρολόγος της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στα σπίτια τους
Ελλάδα 11.11.25

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στα σπίτια τους

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στην Αγία Βαρβάρα συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος και κατασχέθηκαν μισό κιλό κοκαΐνη και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη
Αιχμηρή ανακοίνωση 10.11.25

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο o πρωθυπουργός

Σύνταξη
Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι
Οι απειλές 10.11.25

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι

Πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο της οικογένειας Καργάκη προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους - Οι έρευνες συνεχίζονται για την εμπλοκή και άλλων ατόμων και από τις δύο οικογένειες στα Βορίζια.

Σύνταξη
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25

Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10.11.25

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εμβόλιο γρίπης: Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει σκευάσματα που έχουν προμηθευτεί οι φαρμακοποιοί
Αιφνιδιαστική απόφαση 11.11.25

Σε απόγνωση οι φαρμακοποιοί - Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει το τετραπλό εμβόλιο γρίπης

Ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος που χρησιμοποιείται το εμβόλιο γρίπης, οι φαρμακοποιοί βρίσκονται με στοκ για το οποίο κινδυνεύουν να μην αποζημιωθούν - Άλλαξε τελευταία στιγμή η οδηγία από τον ΕΟΠΥΥ

Σύνταξη
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία
Εικόνες 11.11.25

Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία

Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές - Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία
Κόσμος 11.11.25

«Σπατάλη χρόνου» - Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan Μάικλ Κίματζ για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ το είδε να σαρώνεται από το DOGE του Έλον Μασκ

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα
Εurofound 11.11.25

Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η μικρή ιδιοκτησία μετριάζει τις ανισότητες στον πλούτο (περιουσία), αλλά οι ανισότητες στα εισοδήματα οξύνονται, εις βάρος της μισθωτής εργασίας. Τι δείχνει η έρευνα της Eurofound

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα
Προσοχή 11.11.25

Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενους συνταξιούχους

Απώλειες εισοδήματος θα έχουν οι συνταξιούχοι που δεν ανέφεραν στον ΕΦΚΑ ότι διέκοψαν την εργασία τους και δεν έκαναν αίτηση για να λάβουν την προσαύξηση στη σύνταξη για όσο χρόνο δούλευαν

Ηλίας Γεωργάκης
Ακίνητα: Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
10+1 ερωταπαντήσεις 11.11.25

Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες φέρνουν ανατροπές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις εκτός σχεδίου περιοχές και επηρεάζουν αγοραπωλησίες, δωρεές και κληρονομιές που αφορούν σε ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»
Νέα Δεδομένα 11.11.25

Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»

500.000 καμένα στρέμματα, 584 εκ. ευρώ για καταστολή, χιλιάδες μικρά περιστατικά και πολλαπλά καμένες εκτάσεις - Τι βελτιώθηκε και τι πρέπει να αλλάξει - Μιλούν στο in o Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς και ο πυρομετεωρολόγος της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Απίστευτες οι τιμές 11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος
Πρόβλημα η γραφειοκρατία 11.11.25

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office
Πήγε άπατη 11.11.25

Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office

Τι κι αν αρκετοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν το φιλμ που θα χάριζε στη Σίντνεϊ Σουίνι το βραβείο Όσκαρ; Το Christy βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρασε και δεν... ακούμπησε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά
Συνέδριο 11.11.25

Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά

Γιατροί τεσσάρων ειδικοτήτων μιλούν στους ασθενείς με διαβήτη για τον καλύτερο τρόπο καθυστέρησης στην εξέλιξη της νόσου, για προστασία καρδιάς, ποδιών, νεφρών και ματιών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Μην ξεχνιόμαστε... 11.11.25

Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
«Σερβίρει σούπα» 11.11.25

Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Σύνταξη
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Μίρνογκραντ 11.11.25

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
«Λευκός καπνός» 11.11.25

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο