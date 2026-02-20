Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ λυπηρή» τη σύλληψη χθες Πέμπτη του πρώην πρίγκιπα Αντριου, ο οποίος παρέμεινε υπό κράτηση για αρκετές ώρες, μετά τις καταγγελίες για «παράπτωμα κατά την άσκηση επίσημων καθηκόντων» που συνδέονται με την υπόθεση Επσταϊν (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια των δηλώσεών του επί του προεδρικού αεροσκάφους).
«Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Τραμπ για τη σύλληψη του Αντριου
«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος έχει απαλλαγεί πλήρως.
«Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Επσταϊν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε. Αλλά τώρα εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει για εκείνον, επειδή έχω απαλλαγεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση.
🚨 BREAKING: Trump reacts to Prince Andrew’s arrest:
“I think it’s a shame… very sad… bad for the royal family.”
Not a word about the girls Epstein trafficked.
Not a word about the victims. Not a word about accountability.
Only sympathy for the powerful. pic.twitter.com/iGx7SblQIn
— Brian Allen (@allenanalysis) February 19, 2026
Πηγή: ΑΠΕFvt
