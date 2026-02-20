newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 02:00

Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ λυπηρή» τη σύλληψη χθες Πέμπτη του πρώην πρίγκιπα Αντριου, ο οποίος παρέμεινε υπό κράτηση για αρκετές ώρες, μετά τις καταγγελίες για «παράπτωμα κατά την άσκηση επίσημων καθηκόντων» που συνδέονται με την υπόθεση Επσταϊν (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια των δηλώσεών του επί του προεδρικού αεροσκάφους).

«Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Τραμπ για τη σύλληψη του Αντριου

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος έχει απαλλαγεί πλήρως.

«Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Επσταϊν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε. Αλλά τώρα εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει για εκείνον, επειδή έχω απαλλαγεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕFvt

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 20.02.26

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μπουένος Αϊρες όταν ορισμένοι από τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Σύνταξη
Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο
Κόσμος 19.02.26

Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα στην Φλωρεντία είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Αργότερα, βρέθηκε και ένα μαχαίρι που εξετάζεται

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα
Κόσμος 19.02.26

Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα

Ο νεαρός, γνωστός με το ψευδώνυμο Mikazz στην Πορτογαλία, ζούσε μια παράλληλη ζωή στο διαδίκτυο, όπου ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας που διέπραττε και επιδείκνυε πράξεις ακραίας βίας

Σύνταξη
Ρωσία: Στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία
Νέες εκτιμήσεις 19.02.26

Η Ρωσία στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία

Οι στρατολόγοι στόχευαν πρώην στρατιώτες και αστυνομικούς, καθώς και ανέργους, με τις υποσχέσεις ότι θα κέρδιζαν περίπου 350.000 σελίνια Κένυας - Τι λέει η Ρωσία

Σύνταξη
Χιλή: Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο
Τρομακτικές εικόνες 19.02.26

Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο της Χιλής

Η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χιλή - Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα

Σύνταξη
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα
Επίσημη ανακοίνωση 19.02.26

Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα

Όπως ανακοινώθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης», πέντε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατιώτες στην ISF - Η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία

Σύνταξη
Ουκρανία: «Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες – «Δεν τελειώνει ο πόλεμος, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»
Reuters 19.02.26

«Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες - «Δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»

Κορυφαίοι ευρωπαίοι επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών αμφιβάλλουν ότι οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία φέτος και αμφισβητούν την «κόπωση» της ρωσικής οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου
«Για τις επιζώσες παντού» 19.02.26

«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της οικογένειας της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ
Κόσμος 19.02.26

«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ

Μια νέα έρευνα σε 27.000 άτομα που ζουν σε ολόκληρη την ΕΕ αποκαλύπτει βαθιές ανισότητες στα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Νέες απειλές κατά Ιράν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»
Δείτε βίντεο 19.02.26

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί «ουσιαστική συμφωνία» με το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ - «Διαφορετικά θα συμβούν άσχημα πράγματα» - «Θα το μάθετε πιθανότατα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 20.02.26

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μπουένος Αϊρες όταν ορισμένοι από τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Σύνταξη
Καισαριανή: Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών
Ελλάδα 20.02.26

Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών της Καισαριανής

Σε νέα φάση περνούν οι προσπάθειες της Πολιτείας για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Έδειξε σφυγμό και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία
Europa League 19.02.26

Έδειξε σφυγμό ο Παναθηναϊκός και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία (2-2)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάρρευσε μετά το 0-1 του Βισίνσκι, ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του ασταμάτητου Τεττέη, όμως η «βολίδα» του Λαντρά έδωσε την ισοπαλία στη Βικτόρια Πλζεν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»
Αναμνήσεις 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για το ειδύλλιο της με τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ» και αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τους συνήθεια ήταν να βλέπουν ταινίες μέχρι το πρωί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο
Κόσμος 19.02.26

Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα στην Φλωρεντία είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Αργότερα, βρέθηκε και ένα μαχαίρι που εξετάζεται

Σύνταξη
Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου
Στο ίδιο έργο θεατές 19.02.26

Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να δώσουν οριστικές λύσεις προτού ένα αντίστοιχο πρόβλημα «σκάσει» εν μέσω τουριστικής αιχμής και προκαλέσει ανεπανόρθωτο χάος στον ελληνικό εναέριο χώρο

Σύνταξη
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών
Νέα δεδομένα 19.02.26

Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον τελικό του Allwyn Final 8 (21/2, 20:00) του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαβάστε τα στατιστικά της αναμέτρησης των «αιωνίων» αντιπάλων

Σύνταξη
Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο
Ελλάδα 19.02.26 Upd: 23:40

Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο

Οι δύο πεζοπόροι είχαν ξεκινήσει την πορεία τους με κατεύθυνση προς την Αράχωβα, ωστόσο η πυκνή ομίχλη που κάλυψε το βουνό δεν τους επέτρεψε να εντοπίσουν το μονοπάτι επιστροφής

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα
Κόσμος 19.02.26

Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα

Ο νεαρός, γνωστός με το ψευδώνυμο Mikazz στην Πορτογαλία, ζούσε μια παράλληλη ζωή στο διαδίκτυο, όπου ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας που διέπραττε και επιδείκνυε πράξεις ακραίας βίας

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο