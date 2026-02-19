Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Ο ρόλος του Αρχιφύλακα και το κίνητρο του Βούλγαρου να ομολογήσει

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δολοφονία του Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού και τη σύλληψη του Αρχιφύλακα που συνελήφθη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Για την ώρα πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, όπως για το φονικό όπλο, πώς πέρασε μέσα στη φυλακή. Παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο δράστης της δολοφονίας να μην είναι ο Βούλγαρος που ομολόγησε αλλά κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ο Βούλγαρος κατηγορείται για δολοφονία στην Ολλανδία και το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας είχε αποφασίσει την έκδοσή του κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμεί. Για το λόγο αυτό ελέγχεται αν ο Βούλγαρος δέχθηκε να ομολογήσει ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας στις φυλακές Δομοκού προκειμένου να αποφύγει την έκδοσή του στην Ολλανδία.

Ο ρόλος του Αρχιφύλακα

Την ίδια ώρα εξετάζεται ο ρόλος του Αρχιφύλακα. Αν και το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά του, ο ίδιος δίνει διαφορετικές περιγραφές τόσο για την σκηνή της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη όσο και για τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Τα στοιχεία που εξασφάλισε και παρουσιάζει αποκλειστικά το «Live News» είναι αποκαλυπτικά.

Όλα όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των φυλακών, μαζί με τις πληροφορίες για τα όσα φέρεται να είπαν ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας αλλά και αυτόπτες μάρτυρες των δραματικών γεγονότων, ρίχνουν περισσότερο φως και ίσως εξηγούν γιατί ο αρχιφύλακας κατηγορείται πλέον για συνέργεια στο έγκλημα.

Υποστηρίζει πως όλα έγιναν πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβε να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο ο δράστης πήρε το όπλο στα χέρια του. Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας περιέγραψε τα γεγονότα δύο φορές. Στην πρώτη κατάθεση ανέφερε πως είδε τον δράστη να πυροβολεί το θύμα δύο φορές. Στη δεύτερη όμως το αρνήθηκε αν και παραδέχτηκε πως το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά του.

Όπως διαπιστώθηκε, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης πυροβόλησε 3 φορές τον Έλληνα ισοβίτη σε ένα «τυφλό» σημείο από κάμερες του πρώην αρχιφυλακείου των φυλακών. Ο αρχιφύλακας ήταν σε απόσταση μόλις ενός μέτρου από το θύμα.

Πώς είναι δυνατόν να δίνει διαφορετικές περιγραφές για την σκηνή του εγκλήματος; Γιατί αρχικά ανέφερε ότι το θύμα προσπάθησε να τον σκοτώσει και στη συνέχεια το αναίρεσε; Πώς πέρασε το όπλο στις φυλακές και πώς εξηγούνται οι περιγραφές του αρχιφύλακα για τα όσα προηγήθηκαν;

Αν και ο αρχιφύλακας ανέφερε αρχικά, στην πρώτη κατάθεσή του, πως είχε γίνει έλεγχος στο κελί του θύματος χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο, στη δεύτερη το αρνήθηκε. Ανέφερε μάλιστα πως υπήρχε καθεστώς φόβου και πως ήταν αδύνατον να ελεγχθεί το κελί του 43χρονου ισοβίτη.

Οι κάμερες ασφαλείας

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Στις 18:49 κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον δράστη να φτάνει στο κελί του θύματος. Ένα λεπτό αργότερα οι δυο τους κατευθύνονται προς την έξοδο της πτέρυγας.

Στις 18:52 φτάνουν στον χώρο του υπαρχιφυλακείου και συναντούν έναν συγκρατούμενό τους και τον αρχιφύλακα. Στις 18:56, ο δράστης, το θύμα και ο αρχιφύλακας κινούνται προς το πρώην αρχιφυλακείο όπου σημειώθηκε το έγκλημα και ένα λεπτό πριν τις 19:00 το απόγευμα καταγράφονται δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι να κινούνται στον διάδρομο με γρήγορα βήματα.

Ποιος είχε το όπλο του εγκλήματος και πώς πέρασε από τις μαγνητικές πύλες που υπάρχουν στις πτέρυγες των φυλακών; Ένας πρώην κρατούμενος στο κέντρο κράτησης του Δομοκού περιγράφει στο «Live News»:

«Περνάς την κιγκλίδα. Η κιγκλίδα είναι ένας φύλακας που σου λέει, σε ρωτάει ”Πού πας κύριε;”. ”Πού θες να πας κύριε;” και του λες ”Στο αρχιφυλακείο”. Σου λέει ”Περίμενε”. Έχει τα χαρτάκια… χαρτάκια για να πας στο αρχιφυλακείο. Δεν πας έτσι κουτουρού».

Μέτρα ασφαλείας υπάρχουν αλλά όπως φέρονται να έχουν αναφέρει κρατούμενοι των φυλακών, οι μαγνητικές πύλες για τον εντοπισμό μεταλλικών αντικειμένων πολλές φορές δεν λειτουργούσαν.

Ο αρχιφύλακας παρέδιδε σεμινάρια για την ασφάλεια των φυλακών

Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας οδηγήθηκε στα δικαστήρια Λαμίας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Επιμένει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο έγκλημα, με τις αντιφάσεις του όμως να γεννούν ερωτήματα για τον ρόλο που διαδραμάτισε στα γεγονότα.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», ο αρχιφύλακας τον Ιούνιο του 2024 είχε τοποθετηθεί να είναι αυτός που θα δίδασκε τους νέους σωφρονιστικούς υπαλλήλους για τα θέματα ασφαλείας καταστημάτων κράτησης.

Επιπλέον, ο αστυνομικός συντάκτης αναφέρει πως σύμφωνα με μαρτυρίες, στο αρχιφυλακείο υπήρχαν και άλλα άτομα.