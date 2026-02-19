newspaper
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Ο ρόλος του Αρχιφύλακα και το κίνητρο του Βούλγαρου να ομολογήσει
Ελλάδα 19 Φεβρουαρίου 2026, 18:32

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Ο ρόλος του Αρχιφύλακα και το κίνητρο του Βούλγαρου να ομολογήσει

Τι κατέγραψαν οι κάμερες στις φυλακές Δομοκού λίγο πριν τη δολοφονία στο γραφείο του Αρχιφύλακα

Σύνταξη
Γιατί οι “Ta-Da” λίστες θεωρούνται το πιο ενθαρρυντικό hack παραγωγικότητας

Γιατί οι “Ta-Da” λίστες θεωρούνται το πιο ενθαρρυντικό hack παραγωγικότητας

Spotlight

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δολοφονία του Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού και τη σύλληψη του Αρχιφύλακα που συνελήφθη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Για την ώρα πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, όπως για το φονικό όπλο, πώς πέρασε μέσα στη φυλακή. Παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο δράστης της δολοφονίας να μην είναι ο Βούλγαρος που ομολόγησε αλλά κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ο Βούλγαρος κατηγορείται για δολοφονία στην Ολλανδία και το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας είχε αποφασίσει την έκδοσή του κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμεί. Για το λόγο αυτό ελέγχεται αν ο Βούλγαρος δέχθηκε να ομολογήσει ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας στις φυλακές Δομοκού προκειμένου να αποφύγει την έκδοσή του στην Ολλανδία.

Ο ρόλος του Αρχιφύλακα

Την ίδια ώρα εξετάζεται ο ρόλος του Αρχιφύλακα. Αν και το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά του, ο ίδιος δίνει διαφορετικές περιγραφές τόσο για την σκηνή της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη όσο και για τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Τα στοιχεία που εξασφάλισε και παρουσιάζει αποκλειστικά το «Live News» είναι αποκαλυπτικά.

Όλα όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των φυλακών, μαζί με τις πληροφορίες για τα όσα φέρεται να είπαν ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας αλλά και αυτόπτες μάρτυρες των δραματικών γεγονότων, ρίχνουν περισσότερο φως και ίσως εξηγούν γιατί ο αρχιφύλακας κατηγορείται πλέον για συνέργεια στο έγκλημα.

Υποστηρίζει πως όλα έγιναν πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβε να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο ο δράστης πήρε το όπλο στα χέρια του. Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας περιέγραψε τα γεγονότα δύο φορές. Στην πρώτη κατάθεση ανέφερε πως είδε τον δράστη να πυροβολεί το θύμα δύο φορές. Στη δεύτερη όμως το αρνήθηκε αν και παραδέχτηκε πως το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά του.

Όπως διαπιστώθηκε, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης πυροβόλησε 3 φορές τον Έλληνα ισοβίτη σε ένα «τυφλό» σημείο από κάμερες του πρώην αρχιφυλακείου των φυλακών. Ο αρχιφύλακας ήταν σε απόσταση μόλις ενός μέτρου από το θύμα.

Πώς είναι δυνατόν να δίνει διαφορετικές περιγραφές για την σκηνή του εγκλήματος; Γιατί αρχικά ανέφερε ότι το θύμα προσπάθησε να τον σκοτώσει και στη συνέχεια το αναίρεσε; Πώς πέρασε το όπλο στις φυλακές και πώς εξηγούνται οι περιγραφές του αρχιφύλακα για τα όσα προηγήθηκαν;

Αν και ο αρχιφύλακας ανέφερε αρχικά, στην πρώτη κατάθεσή του, πως είχε γίνει έλεγχος στο κελί του θύματος χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο, στη δεύτερη το αρνήθηκε. Ανέφερε μάλιστα πως υπήρχε καθεστώς φόβου και πως ήταν αδύνατον να ελεγχθεί το κελί του 43χρονου ισοβίτη.

Οι κάμερες ασφαλείας

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Στις 18:49 κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον δράστη να φτάνει στο κελί του θύματος. Ένα λεπτό αργότερα οι δυο τους κατευθύνονται προς την έξοδο της πτέρυγας.

Στις 18:52 φτάνουν στον χώρο του υπαρχιφυλακείου και συναντούν έναν συγκρατούμενό τους και τον αρχιφύλακα. Στις 18:56, ο δράστης, το θύμα και ο αρχιφύλακας κινούνται προς το πρώην αρχιφυλακείο όπου σημειώθηκε το έγκλημα και ένα λεπτό πριν τις 19:00 το απόγευμα καταγράφονται δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι να κινούνται στον διάδρομο με γρήγορα βήματα.

Ποιος είχε το όπλο του εγκλήματος και πώς πέρασε από τις μαγνητικές πύλες που υπάρχουν στις πτέρυγες των φυλακών; Ένας πρώην κρατούμενος στο κέντρο κράτησης του Δομοκού περιγράφει στο «Live News»:

«Περνάς την κιγκλίδα. Η κιγκλίδα είναι ένας φύλακας που σου λέει, σε ρωτάει ”Πού πας κύριε;”. ”Πού θες να πας κύριε;” και του λες ”Στο αρχιφυλακείο”. Σου λέει ”Περίμενε”. Έχει τα χαρτάκια… χαρτάκια για να πας στο αρχιφυλακείο. Δεν πας έτσι κουτουρού».

Μέτρα ασφαλείας υπάρχουν αλλά όπως φέρονται να έχουν αναφέρει κρατούμενοι των φυλακών, οι μαγνητικές πύλες για τον εντοπισμό μεταλλικών αντικειμένων πολλές φορές δεν λειτουργούσαν.

Ο αρχιφύλακας παρέδιδε σεμινάρια για την ασφάλεια των φυλακών

Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας οδηγήθηκε στα δικαστήρια Λαμίας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Επιμένει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο έγκλημα, με τις αντιφάσεις του όμως να γεννούν ερωτήματα για τον ρόλο που διαδραμάτισε στα γεγονότα.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», ο αρχιφύλακας τον Ιούνιο του 2024 είχε τοποθετηθεί να είναι αυτός που θα δίδασκε τους νέους σωφρονιστικούς υπαλλήλους για τα θέματα ασφαλείας καταστημάτων κράτησης.

Επιπλέον, ο αστυνομικός συντάκτης αναφέρει πως σύμφωνα με μαρτυρίες, στο αρχιφυλακείο υπήρχαν και άλλα άτομα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες στο ΧΑ, νέα βουτιά τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες στο ΧΑ, νέα βουτιά τραπεζών

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Άνετη πρόκριση στον τελικό για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 19.02.26

Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Άνετη πρόκριση στον τελικό για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι (91-67) στον πρώτο ημιτελικό και εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το Σάββατο, όπου περιμένει τον νικητή του Παναθηναϊκός - Ηρακλής.

Σύνταξη
Τραμπ: Νέες απειλές κατά Ιράν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»
Δείτε βίντεο 19.02.26

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί «ουσιαστική συμφωνία» με το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ - «Διαφορετικά θα συμβούν άσχημα πράγματα» - «Θα το μάθετε πιθανότατα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες»

Σύνταξη
Ιράν: Η Γαλλία απεθύνει έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις
Παγκόσμιος συναγερμός 19.02.26

Ιράν: Η Γαλλία απεθύνει έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ τόνισε πως το Παρίσι εκτιμά ότι η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας εξωτερικής παρέμβασης

Σύνταξη
Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο – Οι θέσεις του, δείτε χάρτη
Ανάλυση CNN 19.02.26

Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο το Ιράν - Οι θέσεις του, δείτε χάρτη

Πώς εξελίχθηκαν οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Πού σταθμεύουν οι αμερικάνικες δυνάμεις - Η Τεχεράνη οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν
«Από παιδί» 19.02.26

Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν

Η ταινία, με τίτλο «Porto Rico» και πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, «συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με μια ενστικτώδη, λυρική προσέγγιση και μια συναρπαστική αφήγηση εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόντρες στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει στημένες φιέστες με τις δυνάμεις καταστολής»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόντρες στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει στημένες φιέστες με τις δυνάμεις καταστολής»

Η επίθεση των ΜΑΤ σε υγειονομικούς με αφορμή τη «θερμή» υποδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας έγινε αντικείμενο πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη
Πολιτική 19.02.26

Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη

Δριμύτατη κριτική άσκησε ο Κουτσούμπας στην κυβέρνηση για την πολιτική προστασία, τη Γάζα, την εργασιακή ασφάλεια, αλλά και τη θεωρεία των δύο άκρων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Πολάκη
ΚΕΕΛΠΝΟ 19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Πολάκη

«Το να διώκεται πρώην υπουργός επειδή κατέθεσε σε δικαστήριο επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του συνιστά απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
