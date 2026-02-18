newspaper
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Ελλάδα 18 Φεβρουαρίου 2026, 22:19

Πήρε προθεσμία ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού – Την Παρασκευή η απολογία του

Ο αρχιφύλακας που κατηγορείται ως συνεργός στη δολοφονία 43χρονου ισοβίτη ζήτησε και έλαβε προθεσμία.

Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας βρέθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού, που κατηγορείται ως συνεργός στη δολοφονία ενός 43χρονου Έλληνα κρατούμενου.

Η μεταγωγή του έγινε λίγες μόνο ώρες μετά τη σύλληψή του από την Ελληνική Αστυνομία για συνέργεια στο φόνο του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Ο συλληφθείς αρχιφύλακας, ο οποίος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, έμεινε στην Εισαγγελία μόνο λίγα λεπτά, καθώς ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Παρασκευή.

Την ίδια μέρα, στα δικαστήρια Λαμίας θα βρεθεί και ο Βούλγαρος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, που έλαβε και εκείνος προθεσμία.

Για συμβόλαιο θανάτου μιλά η οικογένεια του θύματος

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία του ισοβίτη σημειώθηκε στο γραφείο του αρχιφύλακα, ενώ μέσα σε αυτό βρίσκονταν ο Βούλγαρος δράστης.

«Έστησαν δολοφονία του παιδιού μου μέσα στη φυλακή. Τι είναι εδώ Μεξικό; Ο αρχιφύλακας πέρασε από τρεις πόρτες σιδερένιες. Τον είχαν ξαναφωνάξει πάλι. Αλλά κάτι πρέπει να πονηρεύτηκε. Τώρα κάνουν τη νεκροψία στο παιδάκι μου. Εγώ θα κάνω πολλά έγγραφα παντού, ώσπου να μάθω την αλήθεια. Οι κάμερες υπήρχαν στο σημείο εκείνο. Τις ζητήσανε τώρα οι δικηγόροι τις κάμερες», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Βλέπουν το γιο μου μέχρι ένα σημείο που πάει – είχε κάνει μπάνιο το παιδί – ήταν να πάει να κοιμηθεί. Ένα σορτσάκι φορούσε και στις σαγιονάρες και ένα φανελάκι με ένα παλιό μπουφανάκι από πάνω. Του πετάξανε και το πιστόλι επειδή δεν θα πρόλαβε να μπει μέσα, από ό,τι φαίνεται του χτυπήσαν την πόρτα. Τυχαία ήταν Κυριακή, στο Αρχιφυλακείο κάτω του «πέταξαν» και το πιστόλι στο αριστερό του χέρι, ο γιος μου είναι δεξιόχειρας. Από πού ήταν το συμβόλαιο θανάτου; Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν. Η ΓΑΔΑ γιατί πήγε πριν 20 μέρες; Και δεν πήγε σ’ άλλο κελί, μόνο στο παιδί μου;».

Σύμφωνα με την μητέρα του θύματος: «Ο γιος μου ήταν ένα παιδί που δεν ήθελε να μας στεναχωρεί, αλλά κάτι έβλεπα… ότι τον απασχολεί. Και του έλεγα “Τι σου συμβαίνει, παιδί μου;”. “Να φύγω”, μου λέει, “να κατέβω για τα δικαστήρια”. Είχε πάρει κι άλλες δυο αναβολές, μόλις τελειώσουν τα δικαστήρια, ό,τι υπόλοιπο είχε, να το κάνω στον Κορυδαλλό”. Ήθελε να φύγει. Δεν ξέρω το παιδί γιατί ήθελε να φύγει. Εγώ είχα την έγνοια ότι θέλει να είναι κοντά στα παιδιά».

