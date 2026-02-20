Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Θυελλώδεις ανέμους φέρνει στο Μαξίμου η ακρίβεια με την κυβέρνηση να γίνεται αποδέκτης της δυσαρέσκειας των πολιτών που βλέπουν τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τις υπηρεσίες και τα ενοίκια να έχουν πάρει την ανηφόρα.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, δεν αποδίδει καρπούς. Μεγαλώνει η δυσαρέσκεια των πολιτών έναντι του παραγόμενου κυβερνητικού έργου

Με την κάπνα από το τσίκνισμα να έχει καθαρίσει το σαρακοστιανό τραπέζι είναι έτοιμο να στρωθεί και οι καταναλωτές εκτός από «νηστεία» κάνουν και «προσευχές» για να βγουν αλώβητοι από το τσουνάμι ανατιμήσεων.

Ακριβό μου… σαρακοστιανό τραπέζι

Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά δεν είναι ενθαρρυντικά καθώς αυξημένες είναι φέτος οι τιμές στα θαλασσινά και τα σαρακοστιανά προϊόντα, με το παραδοσιακό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας να κοστίζει περισσότερο σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας οι τιμές μέσα σε ένα χρόνο έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 15%.

Το 2025 τα θράψαλα κόστιζαν 9,80 ευρώ το κιλό ενώ η τιμή το 2026 είναι 11,90 ευρώ το κιλό (+21%)

Το καλαμάρι από τα 18,80 ευρώ το 2026 έχει αγγίξει τα 23 ευρώ το κιλό (+21%)

Η γαρίδα από 12 ευρώ το 2025, ανέβηκε στα 14 ευρώ το κιλό το 2026 (+17%)

Το χταπόδι από 18,90 ευρώ το κιλό άγγιξε τα 20 ευρώ το κιλό (+5%)

Τα μύδια από 5,5 ευρώ το κιλό πήγαν στα 5,9 ευρώ το κιλό (+7%)

Συνεχίζει να καλπάζει ο πληθωρισμός

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο βλέπουν οι παρεμβάσεις να πέφτουν στο κενό και υπάρχει «παγωμάρα». Στο μεταξύ, οι θετικές πρωτοβουλίες στο ενεργειακό πεδίο ή τα εξωτερικά θέματα εξανεμίζονται. Ο πληθωρισμός επιμένει πάνω από το μέσο όρο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κοινωνία πιέζεται και αντιδρά με θυμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι τιμές των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 4,5% σε ετήσια βάση (σύγκριση με Ιανουάριο 2025), είναι δε χαρακτηριστικό της ανοδικής κίνησής τους ότι αυξήθηκαν και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο κατά 1,8%.

Παράλληλα, η στεγαστική κρίση είναι παρούσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σημαντική αύξηση κατά 8,7% παρουσίασαν τα ενοίκια των κατοικιών που αποτελούν ένα ακόμη βραχνά για τα νοικοκυριά που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία.

Στον τομέα της ενέργειας, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε 2,4% σε ετήσια βάση (-2,6% σε μηνιαία βάση).

Δεν… τραβάει

Με το βάρος της ακρίβειας να είναι ασήκωτο είναι πλέον φανερό πως αν δεν υπάρξει δραστική βελτίωση της σημερινής κατάστασης, δεν πρόκειται να βελτιωθούν τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ που «καίγεται» να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα καθώς έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και η «γαλάζια βελόνα» κουνιέται ελάχιστα.

Το οικονομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι πολίτες παγιώνει μια συνθήκη όπου η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας είναι δυσαρεστημένη με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας με τα δύο τρίτα των πολιτών να εκτιμούν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της έρευνας της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (19/02) στο κεντρικό δελτίου του «MEGA», είναι πως το 52% των ερωτώμενων πιστεύουν ότι το 2019 είχαν μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Μάλιστα, αυτή είναι μια σταθερή τοποθέτηση καθώς η ίδια μέτρηση είχε γίνει και το 2025, καταδεικνύοντας ότι οι όποιες ονομαστικές αυξήσεις των εισοδημάτων δεν μετατράπησαν σε αντίστοιχη τόνωση της αγοραστικής δύναμης.

Σε αυτό το φόντο η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα.

Μέσα σε ένα κλίμα γενικότερης αμφισβήτησης η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 70% και τις θετικές να υποχωρούν στο 24%, την ώρα που και ο πρωθυπουργός έχει 68% αρνητικές γνώμες και μόνο 28% θετικές.

Υπάρχει ανησυχία

Στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο οι Έλληνες εμφανίζονται πιο ανήσυχοι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το κόστος διαβίωσης ενώ περισσότεροι από τους μισούς εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το μέλλον. Ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως «κορυφαία προτεραιότητα» που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 53%.