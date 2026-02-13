Συνεχίζει να καλπάζει ο πληθωρισμός: Γιατί «χτυπάει» περισσότερο την Ελλάδα

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο ο πληθωρισμός μας…συστήθηκε για το 2026 στην Ελλάδα και μάλιστα με τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού. Το «κοντέρ» της ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε ένα ποσοστό της τάξης του 2,5%, το οποίο είναι πάνω από το όριο του 2% που έχει θέσει ως στόχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τόσο η νέα άνοδο στα ενοίκια όσο και στα τρόφιμα δημιουργεί συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, ιδίως για τα φτωχότερα νοικοκυριά, τα οποία είναι ήδη στη δίνη της ακρίβειας από τον Ιούνιο του 2021.

Η Ελλάδα…μπήκε στη νέα χρονιά με τον 3ο υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε και την «ψαλίδα» με τον μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ (1,7%). Για αυτό και είναι αρνητικές οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους κατά τους προσεχείς 12 μήνες και το 60% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ μόλις το 4% προβλέπει μικρή βελτίωση, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ.

Την ίδια ώρα, «καμπανάκι» χτυπάει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον πληθωρισμό στην ελληνική οικονομία για τα επόμενα χρόνια. Στην τελευταία της έκθεση “Note on the Economy” σημειώνεται ότι ενώ στη διετία 2026-2027 θα υποχωρήσει στο 2,2% κατά μέσον όρο, αναμένεται να επιταχυνθεί ξανά, εφάπαξ, στο 2,5% το 2028 εξαιτίας της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (ETS2) που θα επιβαρύνει τις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και της θέρμανσης. Το σημείωμα τοποθετεί τον πληθωρισμό ως υπ’ αριθμόν 1 βραχυπρόθεσμη πρόκληση οικονομικής πολιτικής.

Βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής, η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες τον Ιανουάριο (σύμφωνα με τη Eurostat), χαμηλότερα μόνο από τη Σλοβακία και την Κροατία, κάτι το οποίο δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι κατά τους τελευταίους 18 μήνες, η Ελλάδα βρίσκεται τους 16 από αυτούς πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης σε όρους πληθωρισμού και μόλις 2 από…κάτω

Πληθωρισμός: Τα «αγκάθια» και το ελαιόλαδο

Ποια είναι όμως τα μεγάλα «αγκάθια του πληθωρισμού; Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι τιμές των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 4,5% σε ετήσια βάση (σύγκριση με Ιανουάριο 2025), είναι δε χαρακτηριστικό της ανοδικής κίνησής τους ότι αυξήθηκαν και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο κατά 1,8%.

Αξιοσημείωτες οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι, το οποίο είναι ακριβότερο από τον Ιανουάριο του 2025 κατά 25,4%, κατά 17,7% έχουν ανατιμηθεί οι σοκολάτες, κατά 15,9% ο καφές, κατά 11,8% τα φρούτα, κατά 9,8% οι μαργαρίνες, κατά 8,5% το αρνί και το κατσίκι, κατά 7,5% αυξήθηκε το κόστος στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία κ.λπ.

Σημαντικές ήταν οι αυξήσεις στα γαλακτοκομικά-αυγά (4,7%), στο χοιρινό κρέας (4,8%), στα ψάρια (4,1% και αύξηση 4,5% σε μηνιαία βάση), στο αρνί-κατσίκι (4,5%), στα πουλερικά (3,5%) και στα λαχανικά (3,1%).

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα εάν η τιμή του ελαιόλαδου δεν ήταν μειωμένη κατά 30%.

Ο «βραχνάς» των ενοικίων

Παράλληλα, η στεγαστική κρίση είναι παρούσα κάτι το οποίο εμφανίζει και ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σημαντική αύξηση κατά 8,7% παρουσίασαν τα ενοίκια των κατοικιών που αποτελούν ένα ακόμη βραχνά για τα νοικοκυριά που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία.

Αυξήσεις 8% σημειώθηκαν στις τιμές των ειδών ένδυσης-υπόδησης σε ετήσια βάση, παρά τη μείωση τους τον Ιανουάριο κατά 18,1% λόγω της χειμερινής περιόδου εκπτώσεων.

Τα ασφάλιστρα υγείας αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ενώ και σε ετήσια βάση η αύξηση είναι η ίδια. Επίσης, καταγράφηκε αύξηση 9,3% στην ύδρευση-αποχέτευση καθώς η ΕΥΔΑΠ αναπροσάρμοσε τα τιμολόγιά της.

Το αποτέλεσμα της ενέργειας

Η συνολική κατάσταση δείχνει να…διασώθηκε κάπως (πέραν του ελαιόλαδου) εξαιτίας της ενέργειας.

Όπως έδειξαν τα στοιχεία, στον τομέα της ενέργειας, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε 2,4% σε ετήσια βάση (-2,6% σε μηνιαία βάση).

Αντίθετα, η τιμή του φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 25,8%, των καυσίμων-λιπαντικών κατά 5,4% και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 9,5%, συμβάλλοντας έτσι στη σημαντική μείωση του δείκτη τιμών ενέργειας.

Πτωτικά στον πληθωρισμό συνέβαλαν οι τιμές για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (-1,6% ) και των ξενοδοχείων (-7,2%).

Πηγή: OT