newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Προβληματίζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Τρίτος υψηλότερος στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Φεβρουαρίου 2026, 09:14

Προβληματίζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Τρίτος υψηλότερος στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα - Τα πρώτα στοιχεία της Eurostat, προκαλούν έντονη ανησυχία

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Spotlight

Συνεχίζει τις και το 2026 τις υψηλές πτήσεις ο ελληνικός πληθωρισμός (2,8%), όπως έδειξαν και τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Η Ελλάδα…μπήκε στη νέα χρονιά με τον 3ο υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε και την «ψαλίδα» με τον μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ (1,7%).

Βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής, η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες τον Ιανουάριο, χαμηλότερα μόνο από τη Σλοβακία και την Κροατία, κάτι το οποίο δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι κατά τους τελευταίους 18 μήνες, η Ελλάδα βρίσκεται τους 16 από αυτούς πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης σε όρους πληθωρισμού και μόλις 2 από…κάτω.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία δείχνουν ότι  η ευρωζώνη μπήκε στην περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός θα βρίσκεται κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ, προτού ανακάμψει σε επιθυμητά επίπεδα. Το γεγονός αυτό, όμως, δεν προβλέπεται να αλλάξει την πορεία που ακολουθεί μέχρι στιγμής η κεντρική τράπεζα στα επιτόκια.

Κίνδυνος

Την ίδια ώρα, «καμπανάκι» χτυπάει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον πληθωρισμό στην ελληνική οικονομία για τα επόμενα χρόνια. Στην τελευταία της έκθεση “Note on the Economy” σημειώνεται ότι ενώ στη διετία 2026-2027 θα υποχωρήσει στο 2,2% κατά μέσον όρο, αναμένεται να επιταχυνθεί ξανά, εφάπαξ, στο 2,5% το 2028 εξαιτίας της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (ETS2) που θα επιβαρύνει τις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και της θέρμανσης. Το σημείωμα τοποθετεί τον πληθωρισμό υπ’ αριθμόν πρώτη βραχυπρόθεσμη πρόκληση οικονομικής πολιτικής. Ακολουθεί η πρόκληση της κινητοποίησης των διαθεσίμων ευρωπαϊκών πόρων. Επισημαίνει, επίσης, ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών υποχώρησε κατά 1,4% το γ΄ τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τον αυξημένο πληθωρισμό.

Επίμονος ο πληθωρισμός και το 2025

Επίμονος αποδείχτηκε και το 2025 ο πληθωρισμός, σύμφωνα με την περιοδική ανάλυση της Eurobank «7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». Όπως αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη έκθεση αυτό συνέβη, κυρίως λόγω των υπηρεσιών, των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, των στερεών καυσίμων και της θερμικής ενέργειας. Παράλληλα, οι οικονομολόγοι της τράπεζας επισημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει διεύρυνση της παραγωγικής βάσης.

Δεδομένου ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει ισχυρή μετά την πανδημία, η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, μέσω της ενίσχυσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή δύναται να συμβάλει τόσο στην επιβράδυνση του επίμονου πληθωρισμού όσο και στη σταδιακή αποκλιμάκωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης με βιώσιμο τρόπο, αυξάνει την πιθανότητα για περαιτέρω αναβαθμίσεις από του οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης του αξιόχρεου της Ελλάδας στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα το 2025, η επιμονή του προήλθε κυρίως από τις κατηγορίες των υπηρεσιών, των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, των στερεών καυσίμων και της θερμικής ενέργειας. Και στις τρεις κατηγορίες καταγράφηκε επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των τιμών: στην πρώτη στο 4,8%, από 4,4% το 2024, στη δεύτερη στο 6,4%, από 3,4%, και στην τρίτη στο 6,2%, από -1,2%

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Economy
Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
«Μπόνους» δόμησης: Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ – Νέος γύρος προσφυγών
Αβεβαιότητα 05.02.26

Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ - Νέος γύρος προσφυγών για τα «μπόνους» δόμησης

Το ζήτημα των «μπόνους» δόμησης στον νέο ΝΟΚ εξελίσσεται σε μια από τις σοβαρότερες θεσμικές δοκιμασίες της πολεοδομικής πολιτικής των τελευταίων ετών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ – Ιράν: Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές – Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου
Νέες διαπραγματεύσεις 05.02.26

Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές σε ΗΠΑ και Ιράν - Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την Παρασκευή - Τι επιδιώκει η Ουάσινγκτον, η στάση της Τεχεράνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πολ Μεσκάλ στο Hamnet – Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;
Live in Style 05.02.26

Πολ Μεσκάλ στο Hamnet - Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;

Ενώ η ταινία Hamnet της Κλόι Ζάο έχει προταθεί για οκτώ Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ καλύτερης ταινίας, για πολλούς είναι ένα μικρό ασημένιο σκουλαρίκι-κρίκος που φοράει ο Πολ Μεσκάλ στην ερμηνεία του ρόλου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ που κλέβει την παράσταση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05.02.26

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;
Πολιτική και πολιτικοί 05.02.26

Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;

Καθώς οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές σαρώνουν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, ο Πέδρο Σάντσεθ πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αλλά έχει... λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μπόνους» δόμησης: Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ – Νέος γύρος προσφυγών
Αβεβαιότητα 05.02.26

Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ - Νέος γύρος προσφυγών για τα «μπόνους» δόμησης

Το ζήτημα των «μπόνους» δόμησης στον νέο ΝΟΚ εξελίσσεται σε μια από τις σοβαρότερες θεσμικές δοκιμασίες της πολεοδομικής πολιτικής των τελευταίων ετών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο
Ελλάδα 05.02.26

Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία στον 72χρονο - Το θύμα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   

Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», ενόψει συνεδρίου, την ώρα που εντείνονται οι εσωκομματικές διεργασίες και οι διαφορετικές στρατηγικές καταγράφονται ανοιχτά από κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
Έκτακτο δελτίο 05.02.26

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη - Καμπανάκι και για την Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων, καθώς και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο