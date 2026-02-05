Προβληματίζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Τρίτος υψηλότερος στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο

Συνεχίζει τις και το 2026 τις υψηλές πτήσεις ο ελληνικός πληθωρισμός (2,8%), όπως έδειξαν και τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Η Ελλάδα…μπήκε στη νέα χρονιά με τον 3ο υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε και την «ψαλίδα» με τον μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ (1,7%).

Βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής, η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες τον Ιανουάριο, χαμηλότερα μόνο από τη Σλοβακία και την Κροατία, κάτι το οποίο δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι κατά τους τελευταίους 18 μήνες, η Ελλάδα βρίσκεται τους 16 από αυτούς πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης σε όρους πληθωρισμού και μόλις 2 από…κάτω.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ευρωζώνη μπήκε στην περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός θα βρίσκεται κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ, προτού ανακάμψει σε επιθυμητά επίπεδα. Το γεγονός αυτό, όμως, δεν προβλέπεται να αλλάξει την πορεία που ακολουθεί μέχρι στιγμής η κεντρική τράπεζα στα επιτόκια.

Κίνδυνος

Την ίδια ώρα, «καμπανάκι» χτυπάει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον πληθωρισμό στην ελληνική οικονομία για τα επόμενα χρόνια. Στην τελευταία της έκθεση “Note on the Economy” σημειώνεται ότι ενώ στη διετία 2026-2027 θα υποχωρήσει στο 2,2% κατά μέσον όρο, αναμένεται να επιταχυνθεί ξανά, εφάπαξ, στο 2,5% το 2028 εξαιτίας της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (ETS2) που θα επιβαρύνει τις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και της θέρμανσης. Το σημείωμα τοποθετεί τον πληθωρισμό υπ’ αριθμόν πρώτη βραχυπρόθεσμη πρόκληση οικονομικής πολιτικής. Ακολουθεί η πρόκληση της κινητοποίησης των διαθεσίμων ευρωπαϊκών πόρων. Επισημαίνει, επίσης, ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών υποχώρησε κατά 1,4% το γ΄ τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τον αυξημένο πληθωρισμό.

Επίμονος ο πληθωρισμός και το 2025

Επίμονος αποδείχτηκε και το 2025 ο πληθωρισμός, σύμφωνα με την περιοδική ανάλυση της Eurobank «7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». Όπως αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη έκθεση αυτό συνέβη, κυρίως λόγω των υπηρεσιών, των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, των στερεών καυσίμων και της θερμικής ενέργειας. Παράλληλα, οι οικονομολόγοι της τράπεζας επισημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει διεύρυνση της παραγωγικής βάσης.

Δεδομένου ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει ισχυρή μετά την πανδημία, η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, μέσω της ενίσχυσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή δύναται να συμβάλει τόσο στην επιβράδυνση του επίμονου πληθωρισμού όσο και στη σταδιακή αποκλιμάκωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης με βιώσιμο τρόπο, αυξάνει την πιθανότητα για περαιτέρω αναβαθμίσεις από του οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης του αξιόχρεου της Ελλάδας στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα το 2025, η επιμονή του προήλθε κυρίως από τις κατηγορίες των υπηρεσιών, των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, των στερεών καυσίμων και της θερμικής ενέργειας. Και στις τρεις κατηγορίες καταγράφηκε επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των τιμών: στην πρώτη στο 4,8%, από 4,4% το 2024, στη δεύτερη στο 6,4%, από 3,4%, και στην τρίτη στο 6,2%, από -1,2%

