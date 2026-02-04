Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο
Οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξηςη τον Ιανουάριο φτάνοντας το 3,2%
Στο 2,8% έκλεισε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat, οριακά χαμηλότερος από το 2,9% του Δεκεμβρίου 2025.
Toν υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ κατέγραψε η Σλοβακία με 4,2% και ακολούθησε η Κροατία με 3,6%
Στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 2,0% τον Δεκέμβριο.
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ , οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιανουάριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,7%, σε σύγκριση με 2,5% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σε σύγκριση με 0,3% τον Δεκέμβριο) και την ενέργεια (-4,1%, σε σύγκριση με -1,9% τον Δεκέμβριο).
Toν υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ κατέγραψε η Σλοβακία με 4,2%, ακολούθησε η Κροατία με 3,6%, τρίτη η Ελλάδα με 2,8% και τέταρτη η Ιρλανδία με 2,6%, καθιστώντας την χώρα μας στην πρώτη τριάδα των κρατών-μελών με τον υψηλότερο ρυθμό ανόδου των τιμών. Τον χαμηλότερο πληθωρισμό εκτιμάται ότι είχε η Φινλανδία με 1%.
