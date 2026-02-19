newspaper
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 20:38
Επιχείρηση διάσωσης δύο ορειβατών στον Παρνασσό - Χάθηκαν λόγω ομίχλης
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρωσία: Στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία
Κόσμος 19 Φεβρουαρίου 2026, 21:06

Ρωσία: Στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία

Οι στρατολόγοι στόχευαν πρώην στρατιώτες και αστυνομικούς, καθώς και ανέργους, με τις υποσχέσεις ότι θα κέρδιζαν περίπου 350.000 σελίνια Κένυας - Τι λέει η Ρωσία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Spotlight

Περισσότεροι από 1.000 Κενυάτες στρατολογήθηκαν για να πολεμήσουν για λογαριασμό της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών της Κένυας που παρουσιάσθηκε ενώπιον των βουλευτών αυτή την εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός είναι πενταπλάσιος από από τον αριθμό που υπήρχε στις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών.

Όσοι στρατολογήθηκαν έφυγαν αρχικά από την Κένυα με τουριστικές βίζες και έφθασαν στην Ρωσία μέσω Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Η ρωσική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι αρνήθηκε σήμερα ότι η Μόσχα έχει εμπλοκή στην παράνομη στρατολόγηση Κενυατών για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αν και είπε ότι ξένοι πολίτες μπορούν να ενταχθούν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Διαβάζοντας χθες την έκθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Κένυας ενώπιον των βουλευτών, ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας Κιμάνι Ιτσούνγκουα, περιέγραψε ένα δίκτυο αδίστακτων κρατικών αξιωματούχων που, όπως ισχυρίστηκε, είχε συνωμοτήσει με συνδικάτα εμπορίας ανθρώπων για να στρατολογήσει Κενυάτες για να πολεμήσουν στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι στρατολόγοι στόχευαν πρώην στρατιώτες και αστυνομικούς, καθώς και ανέργους, με τις υποσχέσεις ότι θα κέρδιζαν περίπου 350.000 σελίνια Κένυας (2.715 δολάρια) το μήνα και θα λάμβαναν μπόνους έως και 1,2 εκατομμύρια σελίνια (9.309 δολάρια).

«Μέχρι στιγμής, πάνω από 1.000 Κενυάτες έχουν στρατολογηθεί και αναχωρήσει για να πολεμήσουν στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας», δήλωσε ο Ιτσούνγκουα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η προηγούμενη ανακοίνωση έκανε λόγο για 200 Κενυάτες

Η Κένυα δήλωσε τον Νοέμβριο ότι πάνω από 200 πολίτες της πολεμούν για τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Τον ίδιο μήνα, η Ουκρανία δήλωσε ότι περίπου 1.400 πολίτες από τριάντα αφρικανικές χώρες πολεμούσαν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στο έδαφός της, με ορισμένους να έχουν στρατολογηθεί μέσω απάτης.

Από τον Φεβρουάριο του 2026, 89 Κενυάτες βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας, 39 νοσηλεύονταν και 28 αγνοούνταν σε μάχη, αναφέρεται στην νέα έκθεση.

Τουριστική βίζα

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όσοι στρατολογήθηκαν έφυγαν αρχικά από την Κένυα με τουριστικές βίζες και έφθασαν στην Ρωσία μέσω Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναφέρεται στην έκθεση. Όταν η Κένυα ενίσχυσε την επιτήρηση στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, οι στρατολογηθέντες άρχισαν να ταξιδεύουν μέσω Ουγκάντας, Νοτίου Αφρικής και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Τα γραφεία εύρεσης εργασίας συνεργάστηκαν με απατεώνες υπαλλήλους αεροδρομίων της Κένυας, αξιωματούχους μετανάστευσης και άλλους κρατικούς αξιωματούχους, καθώς και με προσωπικό της Ρωσικής Πρεσβείας στο Ναϊρόμπι και της Κενυάτικης Πρεσβείας στη Μόσχα για να διευκολύνουν το ταξίδι των στρατολογηθέντων, αναφέρεται στην έκθεση.

Σε ανακοίνωσή της, η Ρωσική Πρεσβεία στην Κένυα αναφέρει: «Οι κυβερνητικές αρχές της Ρωσίας δεν έχουν ποτέ εμπλακεί σε παράνομη στρατολόγηση Κενυατών πολιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ανέφερε ότι δεν είχε ποτέ εκδώσει βίζες σε Κενυάτες πολίτες που επιδίωξαν να ταξιδέψουν στη Ρωσία «με τον δηλωμένο σκοπό της συμμετοχής στην Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση (SMO) στην Ουκρανία», προσθέτοντας ωστόσο ότι σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, οι ξένοι πολίτες μπορούν να καταταγούν οικειοθελώς στον στρατό της.

Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Κένυας για σχόλια σχετικά με την πρεσβεία της στη Μόσχα.

27 Κενυάτες διασώθηκαν αφού είχαν αποκλειστεί στη Ρωσία

Οι αναφορές για Αφρικανούς άνδρες που παρασύρονται στη Ρωσία με υποσχέσεις για εργασία ως σωματοφύλακες και καταλήγουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουν γίνει πιο συχνές τους τελευταίους μήνες και έχουν δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ της Μόσχας και ορισμένων από τις εμπλεκόμενες χώρες.

Τέσσερις Νοτιοαφρικανοί που είχαν παγιδευτεί στην περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας και επέστρεψαν στην πατρίδα τους την Τετάρτη, ανήκαν σε μια ομάδας 17 ατόμων που έστειλαν κλήσεις κινδύνου στην κυβέρνησή τους πέρυσι.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κένυας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι 27 Κενυάτες διασώθηκαν αφού είχαν αποκλειστεί στη Ρωσία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Μουσαλία Μουνταβάντι, δήλωσε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Ρωσία τον επόμενο μήνα για συνομιλίες σχετικά με το θέμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Χιλή: Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο
Τρομακτικές εικόνες 19.02.26

Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο της Χιλής

Η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χιλή - Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα

Σύνταξη
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα
Επίσημη ανακοίνωση 19.02.26

Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα

Όπως ανακοινώθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης», πέντε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατιώτες στην ISF - Η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία

Σύνταξη
Ουκρανία: «Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες – «Δεν τελειώνει ο πόλεμος, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»
Reuters 19.02.26

«Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες - «Δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»

Κορυφαίοι ευρωπαίοι επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών αμφιβάλλουν ότι οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία φέτος και αμφισβητούν την «κόπωση» της ρωσικής οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου
«Για τις επιζώσες παντού» 19.02.26

«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της οικογένειας της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ
Κόσμος 19.02.26

«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ

Μια νέα έρευνα σε 27.000 άτομα που ζουν σε ολόκληρη την ΕΕ αποκαλύπτει βαθιές ανισότητες στα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Νέες απειλές κατά Ιράν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»
Δείτε βίντεο 19.02.26

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί «ουσιαστική συμφωνία» με το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ - «Διαφορετικά θα συμβούν άσχημα πράγματα» - «Θα το μάθετε πιθανότατα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες»

Σύνταξη
Ιράν: Η Γαλλία απεθύνει έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις
Παγκόσμιος συναγερμός 19.02.26

Ιράν: Η Γαλλία απεθύνει έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ τόνισε πως το Παρίσι εκτιμά ότι η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας εξωτερικής παρέμβασης

Σύνταξη
Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο – Οι θέσεις του, δείτε χάρτη
Ανάλυση CNN 19.02.26

Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο το Ιράν - Οι θέσεις του, δείτε χάρτη

Πώς εξελίχθηκαν οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Πού σταθμεύουν οι αμερικάνικες δυνάμεις - Η Τεχεράνη οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο – Σοκαριστικό βίντεο
Στις ΗΠΑ 19.02.26

Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο - Σοκαριστικό βίντεο

Στα πλάνα του βίντεο φαίνεται η μητέρα να βγαίνει από το νηπιαγωγείο του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ κρατώντας τα δύο παιδιά τους και δευτερόλεπτα μετά το SUV να πέφτει επάνω τους

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 19.02.26

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Σε δήλωση για τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, προχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου και τονίζοντας την υποστήριξή του στις αρχές.

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης μετά τα λάθη στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 19.02.26

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Rai μετά τις γκάφες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως και την Μαράια Κάρεϊ, με την ηθοποιό Ματίλντα Ντε Ανζτελις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Αγορά Παγκρατίου 19.02.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι πάνω από το 80% καταγράφει μείωση τζίρου, ενώ στο 40% η πτώση ξεπερνά το 20%

Σύνταξη
Χιλή: Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο
Τρομακτικές εικόνες 19.02.26

Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο της Χιλής

Η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χιλή - Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα

Σύνταξη
Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»
Ελλάδα 19.02.26

Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»

«Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γιος μιας από τις πέντε εργάτριες που σκοτώθηκε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Σύνταξη
Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη

Επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της παράταξης ζήτησε ο Νίκος Δένδιας, διατυπώνοντας νέες αιχμές προς το μέγαρο Μαξίμου και εμφανιζόμενος με καθαρό τρόπο ως δεύτερος πόλος εντός της ΝΔ, απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν
Άνομοι δρόμοι 19.02.26

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον τηλεοπτικό γιο του Κίλιαν Μέρφι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο
Ψάχνοντας πυξίδα 19.02.26

Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία αισθάνεται ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και αναζητά αυτόν που θα εκπροσωπήσει την εναλλακτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής
Αυτοκίνητο 19.02.26

Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής

«Οι πάρα πολλές οθόνες αφής αποσπούν την προσοχή των οδηγών και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων» αναφέρουν οι ειδικοί, τόσο στην Ευρώπη όσο και την Κίνα

Σύνταξη
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα
Επίσημη ανακοίνωση 19.02.26

Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα

Όπως ανακοινώθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης», πέντε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατιώτες στην ISF - Η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία

Σύνταξη
LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.02.26

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Νόα – Άλκμααρ
Conference League 19.02.26

LIVE: Νόα – Άλκμααρ

LIVE: Νόα – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόα – Άλκμααρ για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
Europa League 19.02.26

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.02.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
Culture Live 19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Παναθηναϊκός, στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα
Θάρρος 19.02.26

Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα

Οι φαντάροι τονίζουν πως δεν δέχονται να γίνουν συνένοχοι στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, σε συνεργασία με ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ισραήλ και επαναλαμβάνουν το αίτημα «κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα».

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα
Europa League 19.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Θέλτα για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο