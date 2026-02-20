Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 20.02.2026]

DO’S: Άκρως σημαντική μέρα η σημερινή, καθώς όλα ξεκαθαρίζουν ήδη από το πρωί. Σημαντικό! Εσύ, όμως, πρέπει να έχεις αποφασιστικότητα και οργάνωση για να πας μπροστά, αλλιώς τσάμπα πάει η τόση εύνοια. Άσε που δεν θα δεις ποτέ τα όνειρά σου να πραγματοποιούνται, κάτι που είναι επίσης κρίμα, σωστά; Ανάλαβε τις ευθύνες σου.

DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος να σε καταβάλει, καθώς πρέπει να βρεις τα πατήματά σου. Μην απογοητευτείς από τις κρίσεις που μπορεί να περάσουν ορισμένες φιλίες σου, αλλά μην το τραβάς κι εσύ το σχοινί. Μην αφήσεις τα έντονα συναισθήματα που έρχονται στο προσκήνιο να μείνουν χωρίς σωστή διαχείριση. Απλά τα έχεις κατανοήσει;