Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 20.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Άκρως σημαντική μέρα η σημερινή, καθώς όλα ξεκαθαρίζουν ήδη από το πρωί. Σημαντικό! Εσύ, όμως, πρέπει να έχεις αποφασιστικότητα και οργάνωση για να πας μπροστά, αλλιώς τσάμπα πάει η τόση εύνοια. Άσε που δεν θα δεις ποτέ τα όνειρά σου να πραγματοποιούνται, κάτι που είναι επίσης κρίμα, σωστά; Ανάλαβε τις ευθύνες σου.
DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος να σε καταβάλει, καθώς πρέπει να βρεις τα πατήματά σου. Μην απογοητευτείς από τις κρίσεις που μπορεί να περάσουν ορισμένες φιλίες σου, αλλά μην το τραβάς κι εσύ το σχοινί. Μην αφήσεις τα έντονα συναισθήματα που έρχονται στο προσκήνιο να μείνουν χωρίς σωστή διαχείριση. Απλά τα έχεις κατανοήσει;
Ταύρος
DO’S: Επανεκκίνηση απαιτούν κάποιες καταστάσεις. Ωστόσο πρέπει να κάνεις τον απολογισμό σου πρώτα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Αυτό θα πάει καλά σαν διαδικασία, μόνο αν καταφέρεις να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων. Πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να διαχειριστείς τις αλλαγές που συμβαίνουν.
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις, καθώς ως εδώ και μη παρέκει! Μην επηρεαστείς από όσα γίνονται παρασκηνιακά. Μην μπεις στη διαδικασία ούτε να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, προκειμένου να μάθεις, καθώς σκασίλα σου! Μην είσαι ανοργάνωτος, ειδικά αν είσαι σε φάση που θέλεις να τρέξεις πολλά και ταυτόχρονα.
Δίδυμοι
DO’S: Δώσε βάση στα άτομα που σε πλαισιώνουν. Κοινώς στον περίγυρό σου. Κανόνισε συναντήσεις ή πάρε μέρος σε συζητήσεις με σημαντικά άτομα, καθώς αυτά μπορεί να σου δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για τα επαγγελματικά σου. Πες «ναι» στις καινούργιες γνωριμίες, καθώς μέσω αυτών μπορείς άμεσα να επεκτείνεις τον κύκλο σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να επαναξιολογήσεις λίγο κάποια πλάνα και στόχους σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο, για να προωθήσεις τις ιδέες σου και να τα βάλεις όλα αυτά σε εφαρμογή. Μην απογοητευτείς, αν ακούσεις κάποια σχόλια που δεν σου αρέσουν και πολύ. Μην τα αφήνεις χωρίς τροποποιήσεις, αν πρέπει.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, χαλάρωσε, γιατί τα νέα δεδομένα συνάδουν με τους στόχους που έχεις θέσει, αλλά και με το πλάνο που έχεις καταστρώσει έστω μέσα στο μυαλό σου. Ωστόσο πρέπει να αποφύγεις να αγχωθείς αν δε βρίσκεις από πού να ξεκινήσεις ή αν δε βλέπεις άμεσες εξελίξεις στις κινήσεις σου. Άρπαξε κάθε ευκαιρία για να εκφραστείς.
DON’TS: Μη διστάσεις να έρθεις επαφή με σημαντικά άτομα, καθώς είναι αυτά που μπορούν να σου δείξουν πού έχεις κάνει λάθη. Όχι μόνο αυτό, αλλά και πώς μπορείς να τα διορθώσεις, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Μην μπερδεύεσαι και μην χαώνεσαι από τις ευθύνες που έχεις αναλάβει, καθώς όλα μπαίνουν σε σειρά. Αρκεί να τα βάλεις!
Λέων
DO’S: Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να συνεννοηθείς με τους συναδέλφους σου. Παράλληλα, μπορείς να εκφραστείς άνετα τις ιδέες σου και να δεις πως μπορείς να προχωρήσεις τα κοινά σας πλάνα. Γίνε δημιουργικός εσύ μεν, άκου- δέξου τις νέες ιδέες των απέναντι δε, καθώς αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δώσει ένα τοπ αποτέλεσμα.
DON’TS: Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα. Κοινώς μην είσαι παρορμητικός. Μην επιμένεις στις απόψεις σου και ειδικά όχι σε συζητήσεις που έχουν ξαναγίνει. Μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο την νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης σου. Έτσι ίσως να δεις τα όνειρά σου να πραγματοποιούνται. Μη διστάσεις, λοιπόν, να εκφραστείς μέσω αυτών, έτσι;
Παρθένος
DO’S: Καλό είναι να επικεντρωθείς στα επαγγελματικά σου και να προσπαθήσεις να λύσεις τα θέματα που υπάρχουν εκεί μεν, χωρίς πείσμα και νεύρα δε. Για να πάει καλά αυτό, όμως, πρέπει να εντοπίσεις όλες τις λεπτομέρειες που είναι σημαντικές. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει και να είσαι ανοιχτός στο να ακούσεις τι έχουν να σου πουν οι γύρω σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος ή έστω να εξετάσεις τις προοπτικές κάποιου μελλοντικού ανοίγματος. Μην είσαι απρόσεκτος και μη βιάζεσαι τόσο να πάρεις αποφάσεις. Αν είσαι τώρα σε φάση συμφωνιών, τότε μην αγνοήσεις τα ψιλά γράμματα αυτών, καθώς είναι κρίμα να μπλεχτείς άδικα, σωστά;
Ζυγός
DO’S: Ανανέωσε κάπως τις επαφές σου. Άντε, κάντο τώρα που μπορείς! Τι περιμένεις; Πάντως τα πράγματα αλλάζουν- υπέρ σου. Άρα κάνε embrace αυτό το feeling της ετοιμότητας και της σιγουριάς που σε κατακλύζει, έτσι ώστε να μπορέσεις να διεκδικήσεις πολλά από αυτά που θες. Ωστόσο γίνε λίγο πιο επιλεκτικός. Κακό δεν σου κάνει, έτσι;
DON’TS: Μη βασίζεσαι όπου να’ ναι, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Το να σου βγει σε καλό η τόση ανεμελιά, πάντως, μου φαίνεται ολίγον τι χλωμό. Εγώ πάντως σε προειδοποίησα! Μη διστάσεις να προσφέρεις στους άλλους μεν. Μην ξεχάσεις να τσεκάρεις, όμως, το αν παίρνεις και κάτι πίσω, σωστά; Μη φοβάσαι να δείξεις ποιος είσαι βγαίνοντας μπροστά.
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα πρέπει να είσαι focused και ready, καθώς το πρόγραμμα και οι υποχρεώσεις τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Πρέπει να ακολουθήσεις! Από την άλλη, πρέπει να πάρεις και λίγο χρόνο για σένα, έτσι; Στα επαγγελματικά, αν είσαι σε φάση που ασχολείσαι με κάποιο πρότζεκτ, δώσε βάση και στην παραμικρή λεπτομέρεια, για να ξεχωρίσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να διοχετεύσεις κάπου δημιουργικά την ένταση που νιώθεις να θεριεύει μέσα σου. Γιατί την αφήνεις να σε τρώει; Ίσως έτσι μπορέσεις να δρομολογήσεις κάτι το πιο μακροπρόθεσμο. Παράλληλα, μη διστάσεις να αλλάξεις συνήθειες, καθώς πρέπει και να ανανεωθείς, αλλά και να μάθεις να κινείσαι λίγο πιο πρακτικά, σωστά;
Τοξότης
DO’S: Πάρε μέρος σε σημαντικές συζητήσεις, για να προωθήσεις τα σχέδια- στόχους σου. Ωστόσο πρέπει να είναι στοχευμένος ο τρόπος σου, σωστά; Εκμεταλλεύσου τις εντάσεις, για να μπορέσεις να ανακαλύψεις τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις που ακούς. Αν χρειαστεί, άλλαξε λίγο τις κινήσεις σου. Πρέπει να φτάσεις πιο κοντά σε όσα θέλεις!
DON’TS: Μην επηρεαστείς αρνητικά από την περίεργη ατμόσφαιρα που επικρατεί την σημερινή ημέρα. Στα ερωτικά, μην είσαι τόσο κτητικός, αλλά ούτε και τόσο απρόσεκτος. Δεν χρειάζεται! Ωστόσο δεν πρέπει να φοβάσαι να εκφράσεις ούτε τις ιδέες – σκέψεις, αλλά ούτε και τα συναισθήματά σου, ναι; Δεν θα εκτεθείς έτσι, πάντως, να ξέρεις!
Αιγόκερως
DO’S: Εκμεταλλεύσου το κλίμα που επικρατεί σήμερα, ώστε να εκφράσεις και να επικοινωνήσεις όλα όσα σε ενοχλούν. Ταυτόχρονα, πρέπει να εξετάσεις λίγο τα οικονομικά σου, καθώς τρέχουν κάποια δεδομένα εκεί που απαιτούν μια παραπάνω προσοχή. Ξεκόλλα από κολλημένες καταστάσεις! Γενικώς πέρνα στην ενεργό δράση. Απλά με πλάνο!
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις πολλές ευθύνες και τις απαιτητικές υποθέσεις που νιώθεις να σε περικυκλώνουν. Αντιθέτως πρέπει να αφήσεις τα συναισθήματά σου να σε παρασύρουν και να σου δείξουν το πόσο δυνατός είσαι. Μήπως πρέπει να θυμηθείς αντίστοιχες παρελθοντικές καταστάσεις που ενώ ήταν δύσκολες, εσύ τα κατάφερες;
Υδροχόος
DO’S: Δες ποια θέματα από αυτά που υπάρχουν γύρω σου αυτή την στιγμή σε επηρεάζουν περισσότερο και φρόντισε να τα συζητήσεις αναλυτικά. Με αυτό εννοώ, πως πρέπει να βρεις το θάρρος να το κάνεις, έτσι; Προσπάθησε να τα κατανοήσεις πρώτα μεν, απόφυγε να τα διαχειριστείς μόνος σου δε. Αξιοποίησε τα «κονέ» σου, για να εξελιχθείς.
DON’TS: Μην κάνεις σχόλια – μπηχτές, απλά και μόνο για να επιβεβαιώσεις κάποια δικά σου σενάρια ή να βγάλεις συμπεράσματα σχετικά με αυτά. Υπάρχει και ο άμεσος δρόμος! Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες ούτε στην άποψη ότι υπάρχει κάτι που εξελίσσεται παρασκηνιακά. Μην επηρεάζεσαι από τη γενικότερη (γνωστή) καχυποψία σου.
Ιχθύες
DO’S: Υπάρχει μια ανάλαφρη ατμόσφαιρα γενικώς, άρα μπορείς να χαλαρώσεις. Βέβαια για να συμβεί αυτό πρέπει να σταματήσεις να τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά. Άκου το ένστικτό σου μεν, απόφυγε να φτάσεις στο σημείο να αγχωθείς εξαιτίας αυτού δε. Αξιοποίησε τις παρασκηνιακές ευκαιρίες που υπάρχουν για να ωφεληθείς, στα οικονομικά.
DON’TS: Μην χάνεις την αποφασιστικότητά σου. Μη διστάσεις να επαναξιολογήσεις κάποιες από τις αξίες σου. Άλλαξε κάποια πράγματα – αν πρέπει – προκειμένου να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Μην εθελοτυφλείς, γιατί έτσι χάνεις την λογική σου. Μετά μην απορείς, πάντως, που καθυστερείς να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις!
