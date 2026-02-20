magazin
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 20.02.2026]
Ημερήσια 20 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 20.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Άκρως σημαντική μέρα η σημερινή, καθώς όλα ξεκαθαρίζουν ήδη από το πρωί. Σημαντικό! Εσύ, όμως, πρέπει να έχεις αποφασιστικότητα και οργάνωση για να πας μπροστά, αλλιώς τσάμπα πάει η τόση εύνοια. Άσε που δεν θα δεις ποτέ τα όνειρά σου να πραγματοποιούνται, κάτι που είναι επίσης κρίμα, σωστά; Ανάλαβε τις ευθύνες σου.

DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος να σε καταβάλει, καθώς πρέπει να βρεις τα πατήματά σου. Μην απογοητευτείς από τις κρίσεις που μπορεί να περάσουν ορισμένες φιλίες σου, αλλά μην το τραβάς κι εσύ το σχοινί. Μην αφήσεις τα έντονα συναισθήματα που έρχονται στο προσκήνιο να μείνουν χωρίς σωστή διαχείριση. Απλά τα έχεις κατανοήσει;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επανεκκίνηση απαιτούν κάποιες καταστάσεις. Ωστόσο πρέπει να κάνεις τον απολογισμό σου πρώτα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Αυτό θα πάει καλά σαν διαδικασία, μόνο αν καταφέρεις να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων. Πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να διαχειριστείς τις αλλαγές που συμβαίνουν.

DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις, καθώς ως εδώ και μη παρέκει! Μην επηρεαστείς από όσα γίνονται παρασκηνιακά. Μην μπεις στη διαδικασία ούτε να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, προκειμένου να μάθεις, καθώς σκασίλα σου! Μην είσαι ανοργάνωτος, ειδικά αν είσαι σε φάση που θέλεις να τρέξεις πολλά και ταυτόχρονα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Δώσε βάση στα άτομα που σε πλαισιώνουν. Κοινώς στον περίγυρό σου. Κανόνισε συναντήσεις ή πάρε μέρος σε συζητήσεις με σημαντικά άτομα, καθώς αυτά μπορεί να σου δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για τα επαγγελματικά σου. Πες «ναι» στις καινούργιες γνωριμίες, καθώς μέσω αυτών μπορείς άμεσα να επεκτείνεις τον κύκλο σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να επαναξιολογήσεις λίγο κάποια πλάνα και στόχους σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο, για να προωθήσεις τις ιδέες σου και να τα βάλεις όλα αυτά σε εφαρμογή. Μην απογοητευτείς, αν ακούσεις κάποια σχόλια που δεν σου αρέσουν και πολύ. Μην τα αφήνεις χωρίς τροποποιήσεις, αν πρέπει.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, χαλάρωσε, γιατί τα νέα δεδομένα συνάδουν με τους στόχους που έχεις θέσει, αλλά και με το πλάνο που έχεις καταστρώσει έστω μέσα στο μυαλό σου. Ωστόσο πρέπει να αποφύγεις να αγχωθείς αν δε βρίσκεις από πού να ξεκινήσεις ή αν δε βλέπεις άμεσες εξελίξεις στις κινήσεις σου. Άρπαξε κάθε ευκαιρία για να εκφραστείς.

DON’TS: Μη διστάσεις να έρθεις επαφή με σημαντικά άτομα, καθώς είναι αυτά που μπορούν να σου δείξουν πού έχεις κάνει λάθη. Όχι μόνο αυτό, αλλά και πώς μπορείς να τα διορθώσεις, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Μην μπερδεύεσαι και μην χαώνεσαι από τις ευθύνες που έχεις αναλάβει, καθώς όλα μπαίνουν σε σειρά. Αρκεί να τα βάλεις!

Λέων

Λέων

DO’S: Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να συνεννοηθείς με τους συναδέλφους σου. Παράλληλα, μπορείς να εκφραστείς άνετα τις ιδέες σου και να δεις πως μπορείς να προχωρήσεις τα κοινά σας πλάνα. Γίνε δημιουργικός εσύ μεν, άκου- δέξου τις νέες ιδέες των απέναντι δε, καθώς αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δώσει ένα τοπ αποτέλεσμα.

DON’TS: Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα. Κοινώς μην είσαι παρορμητικός. Μην επιμένεις στις απόψεις σου και ειδικά όχι σε συζητήσεις που έχουν ξαναγίνει. Μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο την νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης σου. Έτσι ίσως να δεις τα όνειρά σου να πραγματοποιούνται. Μη διστάσεις, λοιπόν, να εκφραστείς μέσω αυτών, έτσι;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Καλό είναι να επικεντρωθείς στα επαγγελματικά σου και να προσπαθήσεις να λύσεις τα θέματα που υπάρχουν εκεί μεν, χωρίς πείσμα και νεύρα δε. Για να πάει καλά αυτό, όμως, πρέπει να εντοπίσεις όλες τις λεπτομέρειες που είναι σημαντικές. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει και να είσαι ανοιχτός στο να ακούσεις τι έχουν να σου πουν οι γύρω σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος ή έστω να εξετάσεις τις προοπτικές κάποιου μελλοντικού ανοίγματος. Μην είσαι απρόσεκτος και μη βιάζεσαι τόσο να πάρεις αποφάσεις. Αν είσαι τώρα σε φάση συμφωνιών, τότε μην αγνοήσεις τα ψιλά γράμματα αυτών, καθώς είναι κρίμα να μπλεχτείς άδικα, σωστά;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Ανανέωσε κάπως τις επαφές σου. Άντε, κάντο τώρα που μπορείς! Τι περιμένεις; Πάντως τα πράγματα αλλάζουν- υπέρ σου. Άρα κάνε embrace αυτό το feeling της ετοιμότητας και της σιγουριάς που σε κατακλύζει, έτσι ώστε να μπορέσεις να διεκδικήσεις πολλά από αυτά που θες. Ωστόσο γίνε λίγο πιο επιλεκτικός. Κακό δεν σου κάνει, έτσι;

DON’TS: Μη βασίζεσαι όπου να’ ναι, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Το να σου βγει σε καλό η τόση ανεμελιά, πάντως, μου φαίνεται ολίγον τι χλωμό. Εγώ πάντως σε προειδοποίησα! Μη διστάσεις να προσφέρεις στους άλλους μεν. Μην ξεχάσεις να τσεκάρεις, όμως, το αν παίρνεις και κάτι πίσω, σωστά; Μη φοβάσαι να δείξεις ποιος είσαι βγαίνοντας μπροστά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σήμερα πρέπει να είσαι focused και ready, καθώς το πρόγραμμα και οι υποχρεώσεις τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Πρέπει να ακολουθήσεις! Από την άλλη, πρέπει να πάρεις και λίγο χρόνο για σένα, έτσι; Στα επαγγελματικά, αν είσαι σε φάση που ασχολείσαι με κάποιο πρότζεκτ, δώσε βάση και στην παραμικρή λεπτομέρεια, για να ξεχωρίσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να διοχετεύσεις κάπου δημιουργικά την ένταση που νιώθεις να θεριεύει μέσα σου. Γιατί την αφήνεις να σε τρώει; Ίσως έτσι μπορέσεις να δρομολογήσεις κάτι το πιο μακροπρόθεσμο. Παράλληλα, μη διστάσεις να αλλάξεις συνήθειες, καθώς πρέπει και να ανανεωθείς, αλλά και να μάθεις να κινείσαι λίγο πιο πρακτικά, σωστά;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πάρε μέρος σε σημαντικές συζητήσεις, για να προωθήσεις τα σχέδια- στόχους σου. Ωστόσο πρέπει να είναι στοχευμένος ο τρόπος σου, σωστά; Εκμεταλλεύσου τις εντάσεις, για να μπορέσεις να ανακαλύψεις τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις που ακούς. Αν χρειαστεί, άλλαξε λίγο τις κινήσεις σου. Πρέπει να φτάσεις πιο κοντά σε όσα θέλεις!

DON’TS: Μην επηρεαστείς αρνητικά από την περίεργη ατμόσφαιρα που επικρατεί την σημερινή ημέρα. Στα ερωτικά, μην είσαι τόσο κτητικός, αλλά ούτε και τόσο απρόσεκτος. Δεν χρειάζεται! Ωστόσο δεν πρέπει να φοβάσαι να εκφράσεις ούτε τις ιδέες – σκέψεις, αλλά ούτε και τα συναισθήματά σου, ναι; Δεν θα εκτεθείς έτσι, πάντως, να ξέρεις!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εκμεταλλεύσου το κλίμα που επικρατεί σήμερα, ώστε να εκφράσεις και να επικοινωνήσεις όλα όσα σε ενοχλούν. Ταυτόχρονα, πρέπει να εξετάσεις λίγο τα οικονομικά σου, καθώς τρέχουν κάποια δεδομένα εκεί που απαιτούν μια παραπάνω προσοχή. Ξεκόλλα από κολλημένες καταστάσεις! Γενικώς πέρνα στην ενεργό δράση. Απλά με πλάνο!

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις πολλές ευθύνες και τις απαιτητικές υποθέσεις που νιώθεις να σε περικυκλώνουν. Αντιθέτως πρέπει να αφήσεις τα συναισθήματά σου να σε παρασύρουν και να σου δείξουν το πόσο δυνατός είσαι. Μήπως πρέπει να θυμηθείς αντίστοιχες παρελθοντικές καταστάσεις που ενώ ήταν δύσκολες, εσύ τα κατάφερες;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Δες ποια θέματα από αυτά που υπάρχουν γύρω σου αυτή την στιγμή σε επηρεάζουν περισσότερο και φρόντισε να τα συζητήσεις αναλυτικά. Με αυτό εννοώ, πως πρέπει να βρεις το θάρρος να το κάνεις, έτσι; Προσπάθησε να τα κατανοήσεις πρώτα μεν, απόφυγε να τα διαχειριστείς μόνος σου δε. Αξιοποίησε τα «κονέ» σου, για να εξελιχθείς.

DON’TS: Μην κάνεις σχόλια – μπηχτές, απλά και μόνο για να επιβεβαιώσεις κάποια δικά σου σενάρια ή να βγάλεις συμπεράσματα σχετικά με αυτά. Υπάρχει και ο άμεσος δρόμος! Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες ούτε στην άποψη ότι υπάρχει κάτι που εξελίσσεται παρασκηνιακά. Μην επηρεάζεσαι από τη γενικότερη (γνωστή) καχυποψία σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Υπάρχει μια ανάλαφρη ατμόσφαιρα γενικώς, άρα μπορείς να χαλαρώσεις. Βέβαια για να συμβεί αυτό πρέπει να σταματήσεις να τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά. Άκου το ένστικτό σου μεν, απόφυγε να φτάσεις στο σημείο να αγχωθείς εξαιτίας αυτού δε. Αξιοποίησε τις παρασκηνιακές ευκαιρίες που υπάρχουν για να ωφεληθείς, στα οικονομικά.

DON’TS: Μην χάνεις την αποφασιστικότητά σου. Μη διστάσεις να επαναξιολογήσεις κάποιες από τις αξίες σου. Άλλαξε κάποια πράγματα – αν πρέπει – προκειμένου να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Μην εθελοτυφλείς, γιατί έτσι χάνεις την λογική σου. Μετά μην απορείς, πάντως, που καθυστερείς να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream magazin
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»
Αναμνήσεις 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για το ειδύλλιο της με τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ» και αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τους συνήθεια ήταν να βλέπουν ταινίες μέχρι το πρωί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
«Όχι ταμπέλες» 19.02.26

Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα

Οι φήμες για τη νέα σχέση του Πέδρο Πασκάλ οργιάζουν, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε σε τρυφερές στιγμές με τον πρώην σύντροφο του Λιουκ Έβανς, Ραφαέλ Ολάρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;
Ερωτήματα 19.02.26

Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;

Ενώ η βρετανική κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ένα νέο μυστήριο καλύπτει την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»
Αρχίζει νέα μάχη 19.02.26

Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»

Με την κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ να βρίσκεται στο κόκκινο, ο Ρόμεο ρίχνει λίγο ακόμα λάδι στη φωτιά, κάνοντας like σε ανάρτηση που υποστηρίζει ότι το πρόβλημα είναι η Νίκολα Πελτζ.

Σύνταξη
Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»
O καλύτερος κακός 19.02.26

Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»

Δύο μήνες μετά τον εντοπισμό του νεκρού στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, ο ιατροδικαστής κατέληξε πως ο Πίτερ Γκριν πέθανε από ακούσιο αυτοπυροβολισμό που προκάλεσε μοιραία αιμορραγία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
Το αύριο 19.02.26

Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;

Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black
X-Files 19.02.26

Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον «αποκάλυψε» ότι υπάρχει ένα UFO κρυμμένο σε κοινή θέα στη Γη, χωρίς να ανακαλύψει την τοποθεσία του και το διαδίκτυο πήρε φωτιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»
Fizz 18.02.26

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλά για παρεξηγήσεις, τη φήμη του Twilight και μια άβολη συνεδρία θεραπείας, αποκαλύπτοντας πώς η δημόσια εικόνα του επηρέασε την καριέρα και την προσωπική του ταυτότητα

Σύνταξη
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ο άλλος Έπσταϊν 18.02.26

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κούβα: Διεθνής εφοδιοπομπή που υποστηρίζεται από την Τούνμπεργκ αναμένεται να φθάσει τον Μάρτιο
Αναμένεται τον Μάρτιο 20.02.26

Η Τούνμπεργκ υποστηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα

Η Τούνμπεργκ στηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα επειδή «η διεθνής αλληλεγγύη είναι η μόνη αρκετά ισχυρή δύναμη που μπορεί να αντισταθεί σε αυτοκρατορικές μορφές όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου».

Σύνταξη
Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
Επιστολή στον ΟΗΕ 20.02.26

Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά - Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «θα απαντήσει αποφασιστικά», καθιστώντας νόμιμους στόχους όλα τα μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 20.02.26

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μπουένος Αϊρες όταν ορισμένοι από τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Σύνταξη
Καισαριανή: Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών
Ελλάδα 20.02.26

Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών της Καισαριανής

Σε νέα φάση περνούν οι προσπάθειες της Πολιτείας για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Έδειξε σφυγμό και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία
Europa League 19.02.26

Έδειξε σφυγμό ο Παναθηναϊκός και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία (2-2)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάρρευσε μετά το 0-1 του Βισίνσκι, ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του ασταμάτητου Τεττέη, όμως η «βολίδα» του Λαντρά έδωσε την ισοπαλία στη Βικτόρια Πλζεν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»
Αναμνήσεις 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για το ειδύλλιο της με τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ» και αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τους συνήθεια ήταν να βλέπουν ταινίες μέχρι το πρωί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο
Κόσμος 19.02.26

Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα στην Φλωρεντία είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Αργότερα, βρέθηκε και ένα μαχαίρι που εξετάζεται

Σύνταξη
Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου
Στο ίδιο έργο θεατές 19.02.26

Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να δώσουν οριστικές λύσεις προτού ένα αντίστοιχο πρόβλημα «σκάσει» εν μέσω τουριστικής αιχμής και προκαλέσει ανεπανόρθωτο χάος στον ελληνικό εναέριο χώρο

Σύνταξη
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών
Νέα δεδομένα 19.02.26

Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον τελικό του Allwyn Final 8 (21/2, 20:00) του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαβάστε τα στατιστικά της αναμέτρησης των «αιωνίων» αντιπάλων

Σύνταξη
Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο
Ελλάδα 19.02.26 Upd: 23:40

Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο

Οι δύο πεζοπόροι είχαν ξεκινήσει την πορεία τους με κατεύθυνση προς την Αράχωβα, ωστόσο η πυκνή ομίχλη που κάλυψε το βουνό δεν τους επέτρεψε να εντοπίσουν το μονοπάτι επιστροφής

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο