DO’S: Αυτή την εβδομάδα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα, καθώς πολλά μπορούν να αλλάξουν και να ανατραπούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Αν καίγεσαι να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, τώρα μπορείς να το κάνεις. Ή έστω να προετοιμαστείς. Ωστόσο πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί έχεις αναλάβει πολλά βάρη κι ευθύνες. Απόφυγε την πίεση.

DON’TS: Μην περιμένεις ούτε να έρθει η κατάλληλη στιγμή, αλλά ούτε και να είναι όλα στρωτά. Μην απογοητευτείς, αν συνειδητοποιήσεις ότι δεν μπορείς να κάνεις χωριό με κάποια άτομα από τον κύκλο σου, καθώς η αλήθεια είναι πως εσύ αλλάζεις, το ίδιο κι αυτοί. That’s life! Βέβαια δεν πρέπει να προκαλείς την τύχη σου με το να μιλάς έντονα, έτσι;