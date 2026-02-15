Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [15.02 – 21.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Ειδικό συνεργείο στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων - Εκκενώθηκαν δέκα κατοικίες
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- «Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» - Δεν έπεισε την Ευρώπη ο Ρούμπιο
- Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες - Κυκλοφορούσε με μαχαίρι
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αυτή την εβδομάδα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα, καθώς πολλά μπορούν να αλλάξουν και να ανατραπούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Αν καίγεσαι να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, τώρα μπορείς να το κάνεις. Ή έστω να προετοιμαστείς. Ωστόσο πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί έχεις αναλάβει πολλά βάρη κι ευθύνες. Απόφυγε την πίεση.
DON’TS: Μην περιμένεις ούτε να έρθει η κατάλληλη στιγμή, αλλά ούτε και να είναι όλα στρωτά. Μην απογοητευτείς, αν συνειδητοποιήσεις ότι δεν μπορείς να κάνεις χωριό με κάποια άτομα από τον κύκλο σου, καθώς η αλήθεια είναι πως εσύ αλλάζεις, το ίδιο κι αυτοί. That’s life! Βέβαια δεν πρέπει να προκαλείς την τύχη σου με το να μιλάς έντονα, έτσι;
Ταύρος
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά. Βρες τρόπο να ανοιχτείς και να γίνεις πιο κοινωνικός, καθώς αυτό μπορεί να ενισχύσει την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Το να θέλεις μόνο να δεις αλλαγές, δεν αρκεί. Κοινώς πρέπει να κάνεις κάτι, για να τις φέρεις. Ή μπορείς να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Τόσο απλό! Δέξου με χαρά την στήριξη των φίλων σου.
DON’TS: Μην κωλώσεις να κλείσεις τα κεφάλαια που σε έχουν κουράσει και να χαράξεις νέα πορεία. Ωστόσο δεν πρέπει να το βασίσεις αυτό πάνω σε παρορμητικές αποφάσεις, γιατί σίγουρα δεν θα πάει καλά. Τουλάχιστον όχι τόσο καλά όσο θα μπορούσε. Μη λες πράγματα πάνω στα νεύρα σου, γιατί και μπούρδες είναι και θα τα μετανιώσεις μετά!
Δίδυμοι
DO’S: Μπορείς να εκφράσεις άνετα τις ιδέες σου. Μπορείς, όμως, να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα και να τον βελτιώσεις. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο! Πάντως είναι καλή στιγμή να οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή να ψαχτείς σχετικά με τις γνώσεις σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες.
DON’TS: Η ατμόσφαιρα γύρω σου μυρίζει ανανέωση κι αλλαγή, φρόντισε, λοιπόν, να μην κλείσεις τα παράθυρα! Μην αγχώνεσαι και μην απογοητεύεσαι από τα απρόοπτα που συμβαίνουν, καθώς γίνονται για καλό. Μην αφήνεις τις πολλές πληροφορίες να σε μπερδεύουν. Μην αγνοείς τα επαγγελματικά μεν, μην τα προσεγγίζεις με ανώριμο τρόπο δε.
Καρκίνος
DO’S: Πρέπει να σου πω ότι οι τομείς σχετικά με τα χρήματα και τον έρωτα μπορεί να περάσουν μία μικρή κρίση αυτή την εβδομάδα. Το σημαντικό είναι να κρατήσεις την ψυχραιμία και το χαμόγελο στα χείλη σου, για να βγεις αλώβητος από αυτό. Το άλλο σημαντικό είναι να είσαι προσεκτικός. Πάρε απόσταση από το οτιδήποτε προκαλεί ένταση.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να κλονίσει την αισιοδοξία σου. Δε δούλευες τζάμπα να την τονώσεις τόσο καιρό, έτσι; Μη διστάσεις να κάνεις την προσπάθειά σου, για να ηρεμήσεις λίγο την έντονη ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω σου. Μην είσαι αρνητικός στις αλλαγές που έρχονται. Μην αρνείσαι να αναλάβεις τις ευθύνες των επιλογών σου.
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να μείνεις ψύχραιμος, καθώς οι διαπροσωπικές σου σχέσεις περνάνε από σαράντα κύματα. Υπάρχουν κι αυτές οι μέρες! Στα καλά νέα, όμως, εμπλουτίζονται οι συνεργασίες σου, καθώς πέφτουν προτάσεις στο τραπέζι. Μάλιστα μπορεί να μην σου πέρναγε καν από το μυαλό η πηγή αυτών. Κάνε καλό balance λοιπόν!
DON’TS: Μην αρνείσαι να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα ή στα θέλω των άλλων, αλλιώς προκοπή δε γίνεται! Μην επιχειρήσεις να επιβάλλεις την άποψή σου στους άλλους, καθώς κανείς δε θα το δεχτεί και στο τέλος θα καταλήξεις να τσακώνεσαι χωρίς λόγο! Μην αφήνεις ατακτοποίητες τις εκκρεμότητές σου. Μη φοβάσαι να ξεκινήσεις κάτι νέο.
Παρθένος
DO’S: Το παν είναι να παραμείνεις ψύχραιμος αυτή την εβδομάδα. Ειδικά απέναντι στις αλλαγές που έρχονται ή σε αυτούς που νομίζουν πως μπορούν να σε πιέσουν. Παράλληλα, προβλέπονται ξαφνικές ανατροπές στη δουλειά ή στο πρόγραμμά σου. Άρα προσπάθησε να είσαι όσο πιο ευέλικτος γίνεται, για να μην επηρεαστείς ακραία, έτσι;
DON’TS: Μην αφήνεις τις πολλές κι ανούσιες πληροφορίες να σε μπερδεύουν, γιατί εκτός αυτού, αγχώνεσαι κιόλας. Μην αφήνεις τις διαπροσωπικές σχέσεις ή τις συνεργασίες σου χωρίς την αμέριστη προσοχή σου, γιατί κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί τελευταία. Μην κάνεις πως δεν το βλέπεις λοιπόν! Μην κάνεις τώρα διάφορες κινήσεις, στα οικονομικά.
Ζυγός
DO’S: Προσπάθησε να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα, προκειμένου να βάλεις τις δουλειές και τη ζωή σου σε τάξη. Να ξέρεις, όμως, πως υπάρχουν αρκετές ανατροπές. Σου το λέω, λοιπόν, για να το έχεις υπόψη σου. Οι πιο ζόρικοι τομείς είναι αυτοί που σχετίζονται με τα παιδιά ή με τα ενδιαφέροντα και τα σχέδιά σου. Άρα ξέρεις πού να εστιάσεις.
DON’TS: Μην αγνοείς την υγεία σου – την σωματική ή την ψυχική. Μην αγνοείς, όμως, ούτε τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να λήξεις κάποια συνεργασία που έχει κουράσει, καθώς μόνο έτσι θα μείνει χώρος για να προκύψει μία νέα και πιο ωφέλιμη από την προηγούμενη. Μην συμπεριφέρεσαι ανώριμα(!).
Σκορπιός
DO’S: Θέλω να πάρεις κάνα ηρεμιστικό και να καθίσεις αναπαυτικά, καθώς έρχονται πολλές ανακατατάξεις σε σημαντικούς τομείς για σένα. Θες στο σπίτι σου; Θες στην οικογένειά σου; Θες να πω κι άλλα; Δε νομίζω! Υπάρχει ένταση εκεί, αποκαλύψεις, αλλά και ξαφνικές αλλαγές, οπότε εσύ πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο.
DON’TS: Μην αρνείσαι να δεις ξανά κάποια πράγματα που θεωρούσες δεδομένα, καθώς ως γνωστόν, τίποτα σ’αυτή τη ζωή δεν είναι! Μη διστάσεις να γίνεις πιο κοινωνικός και να γνωρίσεις κόσμο. Μπορείς να γίνεις και δημιουργικός, βέβαια, και να εκτονώσεις έτσι την ένταση που έχεις μέσα σου. Μην συνεχίζεις να έχεις κάποιες «κακές» συνήθειες!
Τοξότης
DO’S: Ώρα για όμορφες επαφές κι επικοινωνίες, ναι; Τέτοια θέλω να ακούω, καθώς αυτός είναι ένα τέλειος τρόπος, για να δημιουργήσεις ευκαιρίες για νέες συμφωνίες. Ή μπορείς να κάνεις αλλαγές σε κάποιους όρους που δεν σου αρέσουν- έστω! Ίσως πέσει στο τραπέζι πρόταση για κάποιο ταξίδι. Πάντως υπάρχουν πολλά (ευχάριστα) νέα!
DON’TS: Μη διστάσεις να βρεις στιγμές χαλάρωσης και γαλήνης, κυρίως στο σπίτι και στην οικογένεια, καθώς καλά όλα αλλά σαν τους δικούς μας ανθρώπους δεν έχει, έτσι; Μην αγνοείς τα επαγγελματικά μεν, μη διστάσεις να γίνεις πιο creative εκεί δε. Στα ερωτικά, μην πουλάς έρωτα, αν δεν είσαι έτοιμος για τις ευθύνες που φέρνει το γκομενιλίκι.
Αιγόκερως
DO’S: Νομίζω πως πρέπει να κάνεις κάτι, για να ξανά νιώσεις ασφαλής. Πρέπει, ας πούμε, να ψαχτείς σχετικά με τα υλικά αγαθά, αλλά και με οτιδήποτε σε γεμίζει συναισθηματικά. Έχεις τόσα, όσα πρέπει για να είσαι καλά; Την απληστία δεν τη θέλουμε πάντως! Μήπως πρέπει να δεις τις προτεραιότητές σου; Εγώ λέω να δεις και τα οικονομικά!
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε το ένστικτό σου, αλλά ούτε και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς γενικώς, καθώς πρέπει να γλυκάνεις και να ηρεμήσεις λίγο, δε νομίζεις; Μη διστάσεις να λύσεις τα θέματα που υπάρχουν στο σπίτι και στην οικογένειά σου. Απλά δεν πρέπει να ξεχάσεις να πάρεις μια γερή δόση ρεαλισμού πρώτα. Μην κλείνεσαι γενικώς.
Υδροχόος
DO’S: Η προσοχή είναι πάνω σου και το απολαμβάνεις. Για πόσο δεν ξέρω, καθώς το glam φέρνει κι ευθύνες. Μάλιστα δεν αποκλείεται να συμβούν αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις οποίες θα ανταποκριθείς μόνο αν είσαι ήρεμος και σωστά προετοιμασμένος. Βάλε τα δυνατά σου! Σταμάτα να επαναστατείς απέναντι σε όποιον έχει άλλη άποψη από σένα.
DON’TS: Μη φοβάσαι να βγεις από τον δρόμο σου, προκειμένου να ανοίξεις την καρδούλα σου. Μη φοβάσαι, όμως, ούτε και να δείξεις τον αληθινό σου εαυτό, καθώς όποιος σε δεχτεί έτσι είναι for life, που λέμε. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί κάποια βλακεία έχεις κάνει και τώρα θα πρέπει να τη διορθώσεις! Μην επικοινωνείς όπως να’ ναι!
Ιχθύες
DO’S: Αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να λήξεις οριστικά κάποιες καταστάσεις που έχουν κουράσει ή δεν έχουν κάτι άλλο να δώσουν. Αυτό πρέπει να το κάνεις με χαρά, καθώς είναι ο μόνος τρόπος, για να μπορέσεις να κλείσεις με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν από παλιά. Ναι από τότε που βαριόσουν να ασχοληθείς μαζί τους! Σκέψη και πάλι σκέψη!
DON’TS: Μην αφήσεις ούτε τις φοβίες- άγχη, αλλά ούτε και τα παρασκηνιακά γεγονότα που αποκαλύπτονται να σε χαώσουν ή να σε κρατήσουν πίσω από όσα θες να κάνεις. Μη διστάσεις να διεκδικήσεις όσα επιθυμείς. Το ερώτημα που γεννάται εδώ, όμως, είναι αν όντως αυτά που θες αξίζουν ή είσαι απλά άπληστος! Μην χάνεις την αυτοπεποίθησή σου!
- Τζουμέρκα: Δρόμος υποχώρησε στα Πράμαντα και «κατάπιε» ΙΧ – Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- Ηράκλειο: Ακυρώθηκε το Καστρινό Καρναβάλι – Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα
- Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
- Χίος: Ήχησε το 112 λόγω της κακοκαιρίας – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
- ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου
- Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»
- Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις