Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
19.02.2026 | 20:38
Επιχείρηση διάσωσης δύο ορειβατών στον Παρνασσό - Χάθηκαν λόγω ομίχλης
«Οι πάρα πολλές οθόνες αφής αποσπούν την προσοχή των οδηγών και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων» αναφέρουν οι ειδικοί, τόσο στην Ευρώπη όσο και την Κίνα

O οργανισμός Euro NCAP θέσπισε νέους κανόνες για την ασφάλεια των οχημάτων, οι οποίοι μπήκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με αυτούς, για να πάρουν… άριστα τα νέα αυτοκίνητα, ο θάλαμος επιβατών θα πρέπει να διαθέτει φυσικούς διακόπτες για τα αλάρμ, τους υαλοκαθαριστήρες, τα φλας, τις κλήσεις για έκτακτη ανάγκη και την κόρνα.

Σύμφωνα με το Euro NCAP, οι οθόνες αφής μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή του οδηγού από τον δρόμο, ψάχνοντας να βρει βασικές λειτουργίες του οχήματός του, όπως είναι τα αλάρμ και τα φλας. Αυτό δημιουργεί αυξημένο ρίσκο για πρόκληση ατυχήματος.

Λόγοι ασφαλείας

«Οι πάρα πολλές οθόνες αφής αποσπούν την προσοχή των οδηγών και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων» αναφέρουν οι ειδικοί, τόσο στην Ευρώπη όσο και την Κίνα- δύο από τις μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτων στον κόσμο. Οι εμπειρογνώμονες πιέζουν για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών των οχημάτων, μέσω φυσικών χειριστηρίων.

«Ο λόγος είναι απλός: όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται ένας οδηγός να κάνει πλοήγηση στα μενού για να χειρίζεται βασικές λειτουργίες, τόσο περισσότερο αποσπάται η προσοχή του από τον δρόμο. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων, ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή όταν τα συστήματα αντιδρούν με καθυστέρηση», τονίζουν παράγοντες της αγοράς.

Euro NCAP

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κίνα, βασίζονται όλο και περισσότερο στην κεντρική οθόνη αφής για την ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών του οχήματος. Καθώς η κορυφαία βαθμολογία των 5 αστέρων του Euro NCAP αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που δείχνει πόσο ασφαλές είναι το όχημα, σύμφωνα με έναν ανεξάρτητο φορέα, όλοι οι κατασκευαστές αναμένεται να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις στα συστήματά τους, ώστε να προσφέρουν περισσότερες λειτουργίες εκτός της οθόνης αφής.

Ενδεικτικά στην Κίνα, υπάρχει η πιθανότητα να θεσπιστεί ως νόμος η υιοθέτηση φυσικών διακοπτών, όπως ανέφερε το Bloomberg για τους προτεινόμενους κανονισμούς από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών της Κίνας. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, τα φλας, τα αλάρμ, ο επιλογέας ταχυτήτων και οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχουν σταθερά κουμπιά ή διακόπτες με ελάχιστο μέγεθος επιφανείας 10×10 χιλιοστά.

Οι βιομηχανίες

Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες έχουν ήδη προχωρήσει σε αναθεώρηση των εσωτερικών των οχημάτων τους. Η νέα Mercedes-Benz GLC, παρότι εξοπλίζεται με την εντυπωσιακή MBUX Hyperscreen, με διαγώνιο 39,1 ίντσες – τη μεγαλύτερη σε διαστάσεις οθόνη που έχει τοποθετηθεί ως τώρα σε μοντέλο της γερμανικής μάρκας – εξακολουθεί να διαθέτει φυσικούς διακόπτες. Η Volkswagen παρουσίασε επίσης το εσωτερικό του νέου ID. Polo, το οποίο θα φτάσει στις αγορές μέσα στο 2026 και διακρίνουμε για μία ακόμη φορά φυσικούς διακόπτες και κουμπιά στο θάλαμο επιβατών, μαζί με μια οθόνη αφής.

Ακόμη και η Tesla, πρωτοπόρος στη λειτουργία αποκλειστικά με οθόνη αφής, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του παραδοσιακού μοχλού φλας σε ορισμένα μοντέλα.

Μετά από χρόνια αγώνα δρόμου για όλο και μεγαλύτερες οθόνες, η αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται έτοιμη να ανακαλύψει ξανά μια απλή αλλά σημαντική αρχή: Για ορισμένες λειτουργίες, το φυσικό κουμπί παραμένει η πιο εύχρηστη, άμεση και ασφαλέστερη λύση.

