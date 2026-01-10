Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα οι οδηγοί δεν φοράνε ζώνη ασφαλείας

Σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, η χρήση ζώνης ασφαλείας αποτελεί αυστηρά υποχρεωτική πρακτική εδώ και δεκαετίες, προκειμένου να μειωθούν οι θανάσιμοι τραυματισμοί σε περίπτωση ατυχήματος.

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία είναι πλέον ιδιαίτερα αυστηρή μετά την αλλαγή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Έτσι, προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό που δεν φορά ζώνη, ενώ κάθε επιβάτης που παραλείπει τη χρήση της τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχει μία χώρα που εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα ασφαλούς οδήγησης.

Η ευρωπαϊκή εξαίρεση

Η εξαίρεση βρίσκεται στην Κεντρική Ευρώπη και ακούει στο όνομα: Μονακό, Στο Πριγκιπάτο υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα της ζώνης ασφαλείας για οδηγούς και συνοδηγούς.

Εκεί οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν δεμένες τις ζώνες ασφαλείας, καθώς ισχύουν άλλες δικλείδες ασφαλείας για την κίνηση των οχημάτων.

Ειδικότερα, στο Μονακό ισχύει ένα ιδιαίτερα χαμηλό όριο ταχύτητας, με τους οδηγούς να απαγορεύεται να ξεπεράσουν τα 50 χλμ./ώρα.

Υπάρχουν αντιδράσεις

Αν και στην Ελλάδα θυμόμαστε όλοι τις αντιδράσεις των οδηγών όταν η χρήση της ζώνης ασφαλείας κρίθηκε υποχρεωτική, στο Μονακό υπάρχουν οδηγοί και ειδικοί σε θέματα ασφαλούς οδήγησης που υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει το συγκεκριμένο μέτρο να αξιολογηθεί εκ νέου.

Όπως υπογραμμίζουν, ακόμη και σε ταχύτητες κάτω των 50 χλμ./ώρα, μια σύγκρουση μπορεί να έχει σοβαρές ή και θανατηφόρες συνέπειες.