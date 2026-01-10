sports
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 16:19
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα οι οδηγοί δεν φοράνε ζώνη ασφαλείας
Αυτοκίνητο 10 Ιανουαρίου 2026 | 18:02

Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα οι οδηγοί δεν φοράνε ζώνη ασφαλείας

Την ώρα που στην Ελλάδα η παράβαση για μη χρήση ζώνης ασφαλείας τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ, μια χώρα στην Ευρώπη την έχει «καταργήσει».

Σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, η χρήση ζώνης ασφαλείας αποτελεί αυστηρά υποχρεωτική πρακτική εδώ και δεκαετίες, προκειμένου να μειωθούν οι θανάσιμοι τραυματισμοί σε περίπτωση ατυχήματος.

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία είναι πλέον ιδιαίτερα αυστηρή μετά την αλλαγή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Έτσι, προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό που δεν φορά ζώνη, ενώ κάθε επιβάτης που παραλείπει τη χρήση της τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχει μία χώρα που εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα ασφαλούς οδήγησης.

Η ευρωπαϊκή εξαίρεση

Η εξαίρεση βρίσκεται στην Κεντρική Ευρώπη και ακούει στο όνομα: Μονακό, Στο Πριγκιπάτο υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα της ζώνης ασφαλείας για οδηγούς και συνοδηγούς.

Εκεί οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν δεμένες τις ζώνες ασφαλείας, καθώς ισχύουν άλλες δικλείδες ασφαλείας για την κίνηση των οχημάτων.

Ειδικότερα, στο Μονακό ισχύει ένα ιδιαίτερα χαμηλό όριο ταχύτητας, με τους οδηγούς να απαγορεύεται να ξεπεράσουν τα 50 χλμ./ώρα.

Υπάρχουν αντιδράσεις

Αν και στην Ελλάδα θυμόμαστε όλοι τις αντιδράσεις των οδηγών όταν η χρήση της ζώνης ασφαλείας κρίθηκε υποχρεωτική, στο Μονακό υπάρχουν οδηγοί και ειδικοί σε θέματα ασφαλούς οδήγησης που υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει το συγκεκριμένο μέτρο να αξιολογηθεί εκ νέου.

Όπως υπογραμμίζουν, ακόμη και σε ταχύτητες κάτω των 50 χλμ./ώρα, μια σύγκρουση μπορεί να έχει σοβαρές ή και θανατηφόρες συνέπειες.

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

AGRO
Αγρότες: Διάλογος με τα τρακτέρ στους δρόμους

Αγρότες: Διάλογος με τα τρακτέρ στους δρόμους

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;
Από Καστοριά 10.01.26

Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;

Για βαθιά διαφθορά κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση και αντιστρέφει το εκβιαστικό δίλημμα που θέτει η ΝΔ. Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα με ΠΑΣΟΚ ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη; τονίζει. Για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντί να απολογείται η κυβέρνηση που οργάνωσε τα σκάνδαλα, θέλουν να απολογούνται τα θύματα, λέει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ
Και άλλα πολλά 10.01.26

Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ

Μεγάλα ονόματα, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στοχεύουν στη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες, το πιο σημαντικό προοίμιο των Όσκαρ του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου
Ελλάδα 10.01.26

Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη φονική συμπλοκή με θύμα έναν 17χρονο στις Σέρρες, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σοκάρουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Πέντε σοβαρά περιστατικά τους τελευταίους μήνες
Ελλάδα 10.01.26

Σοκάρουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Πέντε σοβαρά περιστατικά τους τελευταίους μήνες

Το περιστατικό με τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες δεν είναι το μόνο που σχετίζεται με την παραβατικότητα ανηλίκων, την ώρα που φαίνεται πως δεν υπάρχουν λύσεις για τον περιορισμό της.

Σύνταξη
Ο Μεντιλίμπαρ, το μήνυμα στην ομάδα, ο Γιαζιτσί, ο Ντάνι και η επίθεση
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ο Μεντιλίμπαρ, το μήνυμα στην ομάδα, ο Γιαζιτσί, ο Ντάνι και η επίθεση

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μάχη κόντρα στον Ατρόμητο, δίνοντας στον Γιουσούφ Γιαζιτσί την ευκαιρία να προσφέρει αυτά που επιβάλλει η ποιότητά του. Γιατί ο Ντάνι Γκαρθία τον έχει βάλει σε σκέψεις τον Μεντιλίμπαρ. Και πώς ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι, τον έχουν κάνει να έχει δεύτερες σκέψεις για την επίθεση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Αυτοδιοίκηση 10.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)

Η Μάκλσφιλντ από την 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου έστειλε σπίτι της την Κρίσταλ Πάλας που κατέκτησε πέρσι το FA Cup, καθώς επικράτησε με 2-1 στο γήπεδο της – Μπήκε μέσα ο κόσμος για να πανηγυρίσει.

Σύνταξη
Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
Καστοριά 10.01.26

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία

Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα

Σύνταξη
Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in
«Ενωμένοι θα νικήσουμε» 10.01.26

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in

Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από τα 62 Μπλόκα θα συναντηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς
Bundesliga 10.01.26

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 5.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα
Βιώσιμες πόλεις 10.01.26

Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα

Η προσιτή στέγαση και οι σύντομοι χρόνοι αναμονής για δημόσια περίθαλψη είναι οι δύο κορυφαίοι παράγοντες που καθιστούν μια πόλη ελκυστική, σύμφωνα με νέα διασυνοριακή έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
Euroleague 10.01.26

25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο βασιλιάς του off-ball και το απέδειξε άλλη μια φορά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπάγερν, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, μόλις μία ντρίμπλα και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην… τσέπη του.

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
