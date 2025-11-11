Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους

Η ασφάλιση ενός αυτοκινήτου θεωρείται από πολλούς ως μια γραφειοκρατική διατύπωση, ως ένα «αναγκαίο κακό» αν θέλετε, και σίγουρα δεν αποτελεί το πιο «συναρπαστικό» κομμάτι που άπτεται της οδήγησης και της αυτοκίνησης.

Ωστόσο πέρα από τη νομική του διάσταση και την υποχρεωτικότητά του, με δεδομένες και τις συνθήκες της καθημερινότητάς μας, εν τέλει πρόκειται για ένα εξαιρετικά ουσιώδες ζήτημα, μια πράξη ευθύνης και πρόληψης απέναντι στον εαυτό μας, στο όχημά μας αλλά και στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Το λάθος της βιαστικής ή της μη έγκαιρης ανανέωσης

Εξ ου και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όλα τα οχήματα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους, μια κάλυψη που αποζημιώνει για ζημιές ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται σε τρίτους, προστατεύοντας τον οδηγό από τυχόν μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρουμε ότι η απουσία ασφάλισης επισύρει βαρύτατα πρόστιμα, ποινικές κυρώσεις ενώ ως γνωστόν πλέον οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων. Ακόμα και μια ολιγοήμερη καθυστέρηση μπορεί να επιφέρει πρόστιμα και απώλεια κάλυψης.

Ένα από τα πιο συχνά λάθη των οδηγών είναι να αμελήσουν την έγκαιρη ανανέωση της ασφάλειας τους με αποτέλεσμα να σπεύδουν τελευταία στιγμή και υπό πίεση χρόνου να επιλέγουν εν τέλει βιαστικά, χωρίς να δίνουν τη δέουσα προσοχή στις λεπτομέρειες του συμβολαίου τους ή ακόμα χειρότερα να κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι.

Πρόκειται για μια κυριολεκτικά αχρείαστη όσο και επικίνδυνη στάση καθώς, πλέον, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι σύγχρονες πλατφόρμες όπως το insurancemarket, επιτρέπουν στους οδηγούς να συγκρίνουν τιμές και καλύψεις online, να λάβουν προσφορές, να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ασφαλιστικής που εξετάζουν μέσω των αξιολογήσεων άλλων χρηστών αλλά και να ολοκληρώσουν το συμβόλαιό τους εξ ολοκλήρου ψηφιακά χωρίς ατελείωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το λάθος της «μηχανικής» επιλογής και της συνήθειας

Ωστόσο ακόμα και οι πλέον συνεπείς ασφαλισμένοι τείνουν να αμελούν κάποιες παραμέτρους που σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα μπορούν να αποβούν σωτήριες για τους ίδιους και για την τσέπη τους, αντιμετωπίζοντας την ασφάλιση του αυτοκινήτου τους ως κάτι το «στατικό» και υποχρεωτικό ενώ αν αφιερώσουν πέντε λεπτά διαδικτυακής έρευνας επιπλέον, μπορούν να καταλήξουν σε ένα συμβόλαιο που όντως καλύπτει τις πραγματικές τους ανάγκες.

Κάπως έτσι ένα σύνηθες σφάλμα είναι ότι οι ασφαλιζόμενοι οδηγοί αποδέχονται αυτόματα την προσφορά ανανέωσης χωρίς να ελέγξουν εναλλακτικές λύσεις σε καλύψεις ή και σε εταιρείες, παραβλέποντας ότι η σύγκριση των ασφαλιστηρίων πακέτων και των ασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κομμάτι για να έχουν την κάλυψη που ζητούν με βάση τις ανάγκες τους.

Χαμηλή τιμή δεν σημαίνει και ιδανική επιλογή

Ένα άλλο λάθος στο οποίο μπορεί να υποπέσει ένας ασφαλιζόμενος είναι να παρασυρθεί από μια εξαιρετικά ελκυστική προσφορά σε επίπεδο τιμής η οποία όμως δεν προσφέρει τις απαραίτητες για εκείνον καλύψεις. Πολλές φορές το «φθηνότερο» ασφάλιστρο συνοδεύεται από πολύ υψηλή απαλλαγή, δηλαδή αυξάνει δυσθεώρητα το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει ο ασφαλισμένος σε περίπτωση ατυχήματος. Το ποσό απαλλαγής είναι μία από τις παραμέτρους που σίγουρα πρέπει να ελεγχθεί από τον ενδιαφερόμενο ούτως ώστε, εφόσον χρειαστεί, να γνωρίζει ότι είναι σε θέση να το καλύψει.

Το λάθος της παράλειψης σημαντικών αλλαγών

Μια ακόμα αμέλεια από μέρους του ασφαλισμένου που μπορεί να αυξήσει τον «λογαριασμό» σε δυσθεώρητα μεγέθη εφόσον υπάρξει ατύχημα, είναι ότι οι ασφαλισμένοι παραλείπουν να δηλώσουν μεταβολές όπως π.χ. η αλλαγή κατοικίας ή ακόμα σημαντικότερα την χρήση του αυτοκινήτου από ένα δεύτερο ή τρίτο οδηγό ιδίως αν αυτός είναι νέος οδηγός. Επίσης ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενημέρωση της ασφαλιστικής σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του αυτοκινήτου. Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω μεταβολές ενέχουν κίνδυνο μειωμένης ή ακόμα και μηδενικής αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς. Με αυτό δεδομένο, απλώς δαπανήστε μερικά επιπλέον δευτερόλεπτα κατά την ανανέωση ή τη σύναψη νέου συμβολαίου προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν δηλωθεί σωστά και ισχύουν.

Εξάλλου, εν είδει υπενθύμισης, το ύψος των ασφαλίστρων προφανώς δεν προκύπτει τυχαία αλλά υπολογίζεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες βάσει παραμέτρων όπως η ηλικία και η πείρα του οδηγού, ο τύπος και αξία του οχήματος, η περιοχή κυκλοφορίας και το λεγόμενο bonus malus που είναι το ιστορικό ζημιών εξ ου και οποιαδήποτε σιωπηρή μεταβολή μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο.

Το λάθος της… λάθος επιλογής στις καλύψεις

Επειδή ακριβώς η πλειονότητα των οδηγών αντιμετωπίζει την ασφάλιση ως «πρέπει» και όχι ως αυτό που θα τον καλύψει τη «δύσκολη στιγμή», αποφεύγει να εξετάσει όλες τις παραμέτρους ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου με βάση την χρήση του αυτοκινήτου του, μένοντας, προκειμένου να επωφεληθεί από μειωμένο το ασφάλιστρο, μόνο στη βασική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Αν ωστόσο ένας οδηγός κάνει παραπάνω χιλιόμετρα, βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη περιοχή ή σταθμεύει έξω καλό θα ήταν να εξετάσει τις καλύψεις για κλοπή, θραύση κρυστάλλων ή και για καταστροφή από φυσικά φαινόμενα χωρίς να σκεφτεί το βραχυπρόθεσμό όφελος ενός χαμηλού ασφαλίστρου. Επίσης μια παράμετρο που τείνουν να αγνοούν πολλοί είναι να δοκιμάσουν διαφορετικές παραμέτρους διάρκειας για το ασφαλιστήριο τους καθώς κατά κανόνα η ετήσια ασφάλιση πολύ συχνά είναι πιο συμφέρουσα από τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες.

Αυτονόητα ένας δυνάμει ασφαλιζόμενος εκτός από τις βασικές ή τις προαιρετικές καλύψεις του συμβολαίου του οφείλει να διατρέξει και όσα δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο της επιλογής του προκειμένου να είναι προετοιμασμένος. Επίσης, αν υφίστανται ιδιάζουσες συνθήκες στην χρήση ενός αυτοκινήτου όπως για παράδειγμα εξαιρετικά χαμηλή χιλιομετρική χρήση, πρόσθετα συστήματα ασφαλείας ή μακροχρόνια και πολλαπλή συνεργασία με μια εταιρεία ο ασφαλισμένος θα μπορούσε δυνητικά να επιδιώξει όσο και να επιτύχει σημαντική έκπτωση.

Στο τέλος της ημέρας, η σωστή ασφάλεια αυτοκινήτου είναι αυτή που μας επιτρέπει να οδηγούμε με σιγουριά και να είμαστε προστατευμενοι σε περίπτωση ατυχήματος.. Οι σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν τον έλεγχο ή/και την εφαρμογή των παραπάνω με μερικά κλικ ενώ, σε αντίθεση με το παρελθόν, φροντίζουν να αποτυπώνουν ευνόητα με σαφήνεια και διαφάνεια όσα απαιτείται να γνωρίζει ο χρήστης-ασφαλισμένος.

Επί της ουσίας το μόνο που έχουν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι πλέον είναι να δαπανήσουν λίγα επιπλέον δευτερόλεπτα για να πλοηγηθούν διαδικτυακά προκειμένου να έχουν την απαραίτητη προστασία τόσο για την τσέπη όσο και για τη ζωή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, πλατφόρμες όπως το insurancemarket δίνουν τη δυνατότητα στους οδηγούς να συγκρίνουν εύκολα τιμές και καλύψεις, να ενημερωθούν με διαφάνεια και να επιλέξουν την ασφάλεια που πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.