Τσεκάρετε την πινακίδα σας για να γλιτώσετε πρόστιμο 350 ευρώ

Μια ακόμα συνήθεια θα πρέπει να έχουν οι οδηγοί προτού επιβιβαστούν στα αυτοκίνητα ή τις μηχανές που οδηγούν και ξεκινήσουν τη διαδρομή τους, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή προστίμου από την Τροχαία.

Συγκεκριμένα, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα αυστηρός ακόμα και στη… λεπτομέρεια, όπως λέγε αρκετοί οδηγοί, οι οποίοι βλέπουν και περισσότερους ελέγχους και πιο τσουχτερά πρόστιμα.

Έτσι, ένα συχνό λάθος ή σκόπιμη αμέλεια από πλευράς των οδηγών, μπορεί να τους κοστίσει 350 ευρώ!

Ειδικότερα, το πρόστιμο αυτό προβλέπεται από το «Άρθρο 94 – Πινακίδες Αριθμού Κυκλοφορίας» του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο αναφέρει ότι «δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδήλατο, ή ζωήλατο όχημα να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη χώρα, αν δεν φέρει τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα. Οι χορηγούμενες πινακίδες είναι αντανακλαστικές.

Επίσης, σημειώνεται ότι «απαγορεύεται για οποιαδήποτε αιτία η αντικατάσταση των πινακίδων, που καθορίζονται στην παρ. 1 με άλλες που δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα ή η παραποίηση αυτών με οποιαδήποτε μορφή, όπως με τεμαχισμό, αλλαγή σχήματος ή γράμματος ή με κάμψη της πινακίδας, ή η μετάθεση της πινακίδας από το ένα όχημα σε άλλο ή η κατασκευή από άλλον πλην του κατά τις διατάξεις του παρόντος οριζομένου και με τρόπο διάφορο, καθώς και η πώληση, αγορά και χρήση τέτοιων πινακίδων».

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ τιμωρείται και όποιος «οδηγεί οδικό όχημα του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή τοποθετεί επ’ αυτών μη αντανακλαστικό υλικό».

Στην κατηγορία εντάσσονται και όσοι κυκλοφορούν με δυσανάγνωστη πινακίδα κυκλοφορίας, καθώς και αυτοί που σκόπιμα παραποιούν τον αριθμό της πινακίδας κυκλοφορίας, καθώς σε αυτή την περίπτωση η αντιστοίχηση του αριθμού από τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας είναι αδύνατη.

Όλες οι παραπάνω παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ, αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και του αριθμού κυκλοφορίας για έναν μήνα.

Επίσης, σε περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως ένα έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ.