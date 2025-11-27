Αυτή είναι η παράβαση που φέρνει πρόστιμο 10.000 ευρώ – Πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ τα πρώτα έσοδα

Ζεστό χρήμα στα ταμεία του Δημοσίου αναμένεται να μπει από τους παραβάτες οδηγούς ΙΧ αυτοκινήτων και μηχανών, έπειτα από τον έλεγχο που έκανε η Ανεξάρτηση Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν εκατοντάδες ιδιώτες, αλλά και επιχειρήσεις που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας των οχημάτων.

Όπως έγινε γνωστό, ιδιώτες και επιχειρήσεις εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν παράνομα οχήματα τα οποία θα έπρεπε να φυλάσσονται σε κάποιο γκαράζ, καθώς είχε δηλωθεί ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Στις 10.000 ευρώ το πρόστιμο

Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη παράβαση είναι στις 10.000 ευρώ, ενώ επιπλέον, ο παραβάτης θα πρέπει να πληρώσει το διπλάσιο των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας του οχήματος, ανεβάζοντας κι άλλο το ύψος του προστίμου.

Μάλιστα, σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Πού εντοπίστηκαν

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν συνολικά 161 οχήματα που παραβίαζαν το καθεστώς ψηφιακής ακινησίας.

Πρόκειται για 123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσυκλέτες, πολλά από τα οποία είχαν υψηλή εμπορική αξία και υψηλά ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας.

Η περιοχή με τις περισσότερες παραβάσεις ήταν τα Τρίκαλα, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 102 οχήματα να βρίσκονται σε εμπορική χρήση, παρά την υποχρεωτική τους ψηφιακή ακινησία μέσω του myCAR.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον οι οδηγοί που θέτουν οχήματα σε ψηφιακή ακινησία δεν καταθέτουν τις πινακίδες στην αρμόδια ΔΟΥ, κάτι που κάνει αρκετούς να θεωρούν εύκολη τη χρησιμοποίηση του οχήματος, παρά τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος.