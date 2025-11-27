sports
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αυτή είναι η παράβαση που φέρνει πρόστιμο 10.000 ευρώ – Πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ τα πρώτα έσοδα
Αυτοκίνητο 27 Νοεμβρίου 2025 | 19:48

Αυτή είναι η παράβαση που φέρνει πρόστιμο 10.000 ευρώ – Πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ τα πρώτα έσοδα

Οι πρώτοι έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων από την ΑΑΔΕ εντόπισαν 161 παραβάτες που θα κληθούν να πληρώσουν από 10.000 ευρώ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Ζεστό χρήμα στα ταμεία του Δημοσίου αναμένεται να μπει από τους παραβάτες οδηγούς ΙΧ αυτοκινήτων και μηχανών, έπειτα από τον έλεγχο που έκανε η Ανεξάρτηση Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν εκατοντάδες ιδιώτες, αλλά και επιχειρήσεις που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας των οχημάτων.

Όπως έγινε γνωστό, ιδιώτες και επιχειρήσεις εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν παράνομα οχήματα τα οποία θα έπρεπε να φυλάσσονται σε κάποιο γκαράζ, καθώς είχε δηλωθεί ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Στις 10.000 ευρώ το πρόστιμο

Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη παράβαση είναι στις 10.000 ευρώ, ενώ επιπλέον, ο παραβάτης θα πρέπει να πληρώσει το διπλάσιο των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας του οχήματος, ανεβάζοντας κι άλλο το ύψος του προστίμου.

Μάλιστα, σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Πού εντοπίστηκαν

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν συνολικά 161 οχήματα που παραβίαζαν το καθεστώς ψηφιακής ακινησίας.

Πρόκειται για 123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσυκλέτες, πολλά από τα οποία είχαν υψηλή εμπορική αξία και υψηλά ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας.

Η περιοχή με τις περισσότερες παραβάσεις ήταν τα Τρίκαλα, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 102 οχήματα να βρίσκονται σε εμπορική χρήση, παρά την υποχρεωτική τους ψηφιακή ακινησία μέσω του myCAR.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον οι οδηγοί που θέτουν οχήματα σε ψηφιακή ακινησία δεν καταθέτουν τις πινακίδες στην αρμόδια ΔΟΥ, κάτι που κάνει αρκετούς να θεωρούν εύκολη τη χρησιμοποίηση του οχήματος, παρά τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης
Αυτοκίνητο 18.11.25

Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης

Η χρήση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς αποτελεί το νέο πεδίο δραστηριότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να διασφαλίσει απρόσκοπτη σύνδεση στο Internet με ορίζοντα την αυτόνομη οδήγηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα
Αυτοκίνητο 17.11.25

Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει, πιο γενναιόδωρο από ποτέ σε κάθε επίπεδο αλλά και πιο προσιτό το νέο 3008 με την υπερπλήρη γκάμα του έχει την απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Αυστηρές ποινές για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Αυτοκίνητο 13.11.25

Αυστηρές ποινές για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η ρίψη σκουπιδιών ή αντικειμένων από το παράθυρο του αυτοκινήτου θεωρείται πλέον σοβαρή παράβαση σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με τις ποινές να ξεπερνούν το απλό πρόστιμο.

Σύνταξη
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
Αυτοκίνητο 13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia
Αυτοκίνητο 12.11.25

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia

Πώς μια μικρή συγκριτικά εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών βρέθηκε για ένα μήνα να αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πηγή ανησυχίας για την αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσσα Κοντογιάννη
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Αυτοκίνητο 11.11.25

Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;

Οι λόγοι και ένα σύντομο χρονικό που τα πολύτιμα αυτά ορυκτά αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητας (και) για την αυτοκίνηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους
Αυτοκίνητο 11.11.25

Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους

Όσα συνήθως αμελούμε συνειδητά ή ασυνείδητα κατά την ανανέωση ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου αυτοκινήτου και τα οποία μπορεί να μας φέρουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση σε περίπτωση ατυχήματος

Νατάσσα Κοντογιάννη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Βασιλεία
Europa League 27.11.25

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Βασιλεία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ
Conference League 27.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό
ΚΚΕ 27.11.25

Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 27.11.25

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
Europa League 27.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
Europa League 27.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League

Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Conference League – Τρίποντο για την Άλκμααρ με 2-0 και για την Σλόβαν με 2-1 – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 27.11.25

ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς

Τέλος στο σερί δυο νικών έβαλαν οι Νορβηγοί, καθώς ισοφάρισαν στο 89’. Ο ΠΑΟΚ έχασε τα αβγά και τα καλάθια, μετά το 80’. Στο 18’ ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι, αποδοκιμάστηκε ο Τσάλοφ μετά τα πολλά λάθη

Σύνταξη
Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει στις πολεοδομίες – Δεκατέσσερις ερωτήσεις και απαντήσεις
Κτηματολόγιο 27.11.25

Τι αλλάζει στις πολεοδομίες - Δεκατέσσερις ερωτήσεις και απαντήσεις

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο με κοινή ανακοίνωση από τους υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου και Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά

Σύνταξη
«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30
«Ασέβεια» 27.11.25

«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι υπόλοιποι ακτιβιστές έβαλαν επίσης ένα πανό με τη φράση «Stop Ecocide» (Σταματήστε την οικοκτονία) στη γέφυρα Ριάλτο της Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας
1.700 χρόνια μετά 27.11.25

Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων βρίσκεται η από κοινού παρουσία τους στην Νίκαια για να τιμήσουν την επέτειο των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

Σύνταξη
Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν
Μαύρη λίστα 27.11.25

Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν

Η αυστραλιανή διπλωματία δήλωσε ότι η κυβέρνησή της χαρακτήρισε τους Φρουρούς ως «κρατικό χρηματοδότη της τρομοκρατίας» - Απορρίπτει τους ισχυρισμούς το Ιράν

Σύνταξη
Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς
Ουάσινγκτον 27.11.25

Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς

Ο ύποπτος Αφγανός που συνελήφθη για την επίθεση εναντίον της Εθνοφρουράς, συνεργαζόταν με τη CIA στο Αφγανιστάν και έφυγε το 2021 με τον αμερικανικό στρατό. Το FBI ερευνά το κίνητρο της επίθεσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026
English edition 27.11.25

JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026

JP Morgan estimates that Greece has recorded significant progress in fiscal consolidation since the financial crisis, noting the country’s economy is slightly “overpriced” in the context of its investment model

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου
Conference League 27.11.25

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
«Ex gratia» 27.11.25

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο