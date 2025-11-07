Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στα πρόστιμα και αυστηρότερες ποινές για σειρά παραβάσεων, όπως για υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μη χρήση κράνους.

Και δεν είναι μόνο αυτά…

Το πρόστιμο για παρκάρισμα σε γραμμές του Τραμ

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης, 6 Νοεμβρίου, ένας 28χρονος οδηγός, που στάθμευσε το ΙΧ του πάνω σε ράγες του ΤΡΑΜ στο κέντρο της Αθήνας.

Η πράξη του αυτή, είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του συρμού για περίπου μία ώρα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, εις βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για 2 μήνες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.