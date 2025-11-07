Αθήνα: Πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε γραμμές του Τραμ – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
Εκτός από το πρόστιμο, τον συνέλαβαν και του αφαίρεσαν το δίπλωμα για 2 μήνες
- Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή
- Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες
- Πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε γραμμές του Τραμ - Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
- Τι θα μπορούσε να αγοράσει ο Έλον Μασκ με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στα πρόστιμα και αυστηρότερες ποινές για σειρά παραβάσεων, όπως για υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μη χρήση κράνους.
Και δεν είναι μόνο αυτά…
Το πρόστιμο για παρκάρισμα σε γραμμές του Τραμ
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης, 6 Νοεμβρίου, ένας 28χρονος οδηγός, που στάθμευσε το ΙΧ του πάνω σε ράγες του ΤΡΑΜ στο κέντρο της Αθήνας.
Η πράξη του αυτή, είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του συρμού για περίπου μία ώρα.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, εις βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για 2 μήνες.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
- ΟΤ FORUM-Παπαδοπούλου: Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ρόλο και λόγο
- COSMOTE TELEKOM: νέα εποχή συνδεσιμότητας σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της χώρας με δωρεάν γρήγορο ίντερνετ
- Ελεύθεροι οι Έλληνες ναυτικοί του «Hellas Aphrodite» μετά από επιχείρηση στα ανοιχτά της Σομαλίας
- Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ
- OT FORUM – Μανουσάκης: Ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται ΑΜΚ για τις επενδύσεις στα έργα
- Στο επίκεντρο του ελληνικού δικτύου ανθεκτικών πόλεων τα θέματα πολιτικής προστασίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις