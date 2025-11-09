Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
Ενα απίστευτο αλλά αληθινό περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική Οδό, όπου ένας 56χρονος οδηγούσε ανάποδα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) για περισσότερα από 1,5 χιλιόμετρο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του και των υπολοίπων οδηγών.
Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (07.11.2025) από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής Οδού, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι είχε εισέλθει στη ΛΕΑ, είχε βάλει όπισθεν και κινούνταν προς τα πίσω σε μεγάλη απόσταση.
Στην έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο 56χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στο τέλος του Οκτωβρίου για χρήση τηλεφώνου τη στιγμή που οδηγούσε.
Σε βάρος του ασκήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ αλλά και νέα αφαίρεση του διπλώματος για 395 ημέρες.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
