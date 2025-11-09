newspaper
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
09.11.2025 | 12:41
Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Ελλάδα
09.11.2025 | 11:31
Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τα 6,8 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας
Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
Ελλάδα 09 Νοεμβρίου 2025 | 10:50

Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε

Στην έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο 56χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στο τέλος του Οκτωβρίου για χρήση τηλεφώνου τη στιγμή που οδηγούσε.

Σύνταξη
Ενα απίστευτο αλλά αληθινό περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική Οδό, όπου ένας 56χρονος οδηγούσε ανάποδα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) για περισσότερα από 1,5 χιλιόμετρο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του και των υπολοίπων οδηγών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (07.11.2025) από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής Οδού, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι είχε εισέλθει στη ΛΕΑ, είχε βάλει όπισθεν και κινούνταν προς τα πίσω σε μεγάλη απόσταση.

Στην έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο 56χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στο τέλος του Οκτωβρίου για χρήση τηλεφώνου τη στιγμή που οδηγούσε.

Σε βάρος του ασκήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ αλλά και νέα αφαίρεση του διπλώματος για 395 ημέρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα
Ελλάδα 09.11.25

Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα

Ακόμα μια σχολική αίθουσα Δημοτικού Σχολείου στην Ηγουμενίτσα, η συγκεκριμένη για δεύτερη φορά, αντιμετώπισε πτώση σοβάδων. Η πρώτη έγινε στις 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 7.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου
Ελλάδα 08.11.25

Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου

Συνολικά 7 άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό και δύο τραυματίας το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος
Ελλάδα 08.11.25

Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος

Η εξέταση DNA ίσως δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα στη Βοιωτία - Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Χολαργός: Τρόμους στους γονείς για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά – Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων
Ανησυχία στους γονείς 08.11.25

Τρόμος στον Χολαργό για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά - Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις - Οι γονείς στο Χολαργό, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους

Σύνταξη
Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής
Συνεχίζονται οι ροές 08.11.25

Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου - Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός
Ελλάδα 08.11.25

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 31χρονου στις 10 Οκτωβρίου - Οι δράστες είχαν δέσει το θύμα και τον συγκάτοικό του και τους είχαν ξυλοκοπήσει άγρια

Σύνταξη
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Ο Γιαμάλ δέχεται το 60% των ρατσιστικών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα
Μπαρτσελόνα 09.11.25

Ο Γιαμάλ δέχεται το 60% των ρατσιστικών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα

Ένας χρόνος παρακολούθησης του λόγου μίσους στο διαδίκτυο αποκαλύπτει ότι ο Λαμίν Γιαμάλ δέχεται τη συντριπτική πλειονότητα των ρατσιστικών σχολίων στην Ισπανία — διπλάσια από εκείνα που στοχοποιούν τον Βινίσιους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)
Μπάσκετ 09.11.25

Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ (33 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), προκαλώντας «φρενίτιδα» στα social media.

Σύνταξη
Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον καθαρό μισθό – Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Καθαρός μισθός στην Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης - Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα

Ο καθαρός μισθός των εργαζομένων στην Ανατολική Ευρώπη υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους μισθούς των εργαζομένων στη Δύση, γεγονός που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν αυτός που έφτασε πρώτος και διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Πρώτη στις γυναίκες η Νούλα.

Σύνταξη
AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο
Πολιτικά χαρακώματα 09.11.25

AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο

Γιατί στελέχη του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας πυκνώνουν τα ταξίδια στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με MAGA Ρεπουμπλικάνους και αξιωματούχους των ΗΠΑ;

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Επιθυμία 09.11.25

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
