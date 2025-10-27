Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός οδηγού ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο 19χρονος οδηγός τραυμάτισε μια 27χρονη πεζή, στη διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους με Λεωφόρο Νίκης.

Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός δεν παρέμεινε στο σημείο για να ειδοποιήσει τις αρχές ή να βοηθήσει την παθούσα.

Ο 19χρονος οδηγός τελικά εντοπίστηκε και όπως προέκυψε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.