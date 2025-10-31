Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Τροχαίας προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε η καραμπόλα των πέντε οχημάτων στον Κολωνό.

Τόσο το αυτοκίνητο του άτυχου οδηγού όσο και αυτό που προπορευόταν δεν είχαν αυξημένη ταχύτητα

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη το βράδυ στη λεωφόρο Λένορμαν 270 στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Όπως φαίνεται, ένας από τους οδηγούς έπαθε ανακοπή στο τιμόνι, προτού πέσει πάνω στα άλλα οχήματα.

Τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο ήταν σταματημένα σε ερυθρό σηματοδότη, όταν το ΙΧ του 61χρονου που έχασε τη ζωή του κατέληξε με σφοδρότητα επάνω τους.

Όπως έχει φανεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, τόσο το αυτοκίνητο του άτυχου οδηγού όσο και αυτό που προπορευόταν δεν είχαν αυξημένη ταχύτητα. Όμως παρότι ο πρώτος φρέναρε προσεγγίζοντας το φανάρι, το πέμπτο Ι.Χ. έπεσε πάνω του αφρενάριστο.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα, αλλά ο οδηγός ήταν ήδη νεκρός και όσοι προσέτρεξαν να βοηθήσουν μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να τον συνεφέρουν.