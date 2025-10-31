Καραμπόλα πέντε οχημάτων στον Κολωνό – Ένας νεκρός

Τροχαίο δυστύχημα στην λεωφόρο Λένορμαν 270 στον Κολωνό, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά πέντε ΙΧ αυτοκίνητα, με το ένα ΙΧ να πέφτει πάνω στα προπορευόμενα, τα οποία ήταν σταματημένα σε ερυθρό σηματοδότη.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού του πέμπτου οχήματος.

Ο οδηγός του ήταν ημεδαπός άνδρας, ηλικίας 61 ετών.

Η Τροχαία ερευνά την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσει τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.