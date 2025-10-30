Τροχαίο με παράσυρση ηλικιωμένης από λεωφορείο στον Πειραιά – Σε σοβαρή κατάσταση η 72χρονη
Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε στην προσπάθειά της να προλάβει να επιβιβαστεί στο αστικό λεωφορείο στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά
- Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
- Ένας παλιός σύμμαχος των Ρώσων επέστρεψε στην Ουκρανία
- Βίντεο από νέα ένοπλη ληστεία με λεία χρυσό στη Γαλλία - Ηταν μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς
- Τροχαίο με παράσυρση ηλικιωμένης από λεωφορείο στον Πειραιά – Σε σοβαρή κατάσταση η 72χρονη
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στον Πειραιά με παράσυρση ηλικιωμένης γυναίκας από αστικό λεωφορείο.
Συγκεκριμένα το ατύχημα σημειώθηκε στις 16.15 όταν λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 049 παρέσυρε την 72χρονη επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 60.
Πώς έγινε το ατύχημα
Σύμφωνα με μαρτυρίες όλα έγιναν τη στιγμή που η ηλικιωμένη επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.
Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Αττικόν».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
- Ο Χάρι Κέιν κυνηγά ρεκόρ δεκαετίας του Λιονέλ Μέσι (pic)
- Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)
- Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ
- Ηγουμενίτσα: Άγρια συμπλοκή μαθητών σε προαύλιο Λυκείου – Συνελήφθη καθηγήτρια για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων
- ΣΥΡΙΖΑ: Η φιέστα Μητσοτάκη στην ΕΥΔΑΠ έκρυβε αυξήσεις
- Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις