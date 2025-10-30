Τροχαίο με παράσυρση ηλικιωμένης από λεωφορείο στον Πειραιά – Σε σοβαρή κατάσταση η 72χρονη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στον Πειραιά με παράσυρση ηλικιωμένης γυναίκας από αστικό λεωφορείο.

Συγκεκριμένα το ατύχημα σημειώθηκε στις 16.15 όταν λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 049 παρέσυρε την 72χρονη επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 60.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με μαρτυρίες όλα έγιναν τη στιγμή που η ηλικιωμένη επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.

Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.