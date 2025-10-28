newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου στη Σαρωνίδα με τραυματίες
28 Οκτωβρίου 2025 | 18:19

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου στη Σαρωνίδα με τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση δύο μηχανών και ενός ΙΧ στη Σαρωνίδα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη Σαρωνίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο μηχανές και ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το σημείο του τροχαίου

Όπως φαίνεται και στις εικόνες η μία μηχανή καταστράφηκε ολοσχερώς από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν και για αρκετή ώρα παράμεναν στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λόγω του ατυχήματος η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο στο ρεύμα προς Αθήνα γινόταν μεγάλη δυσκολία.

