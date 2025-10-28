Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου στη Σαρωνίδα με τραυματίες
Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση δύο μηχανών και ενός ΙΧ στη Σαρωνίδα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη Σαρωνίδα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο μηχανές και ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Το σημείο του τροχαίου
Όπως φαίνεται και στις εικόνες η μία μηχανή καταστράφηκε ολοσχερώς από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.
Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν και για αρκετή ώρα παράμεναν στο οδόστρωμα.
Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα.
Λόγω του ατυχήματος η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο στο ρεύμα προς Αθήνα γινόταν μεγάλη δυσκολία.
