Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου στη Σαρωνίδα με τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη Σαρωνίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο μηχανές και ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το σημείο του τροχαίου

Όπως φαίνεται και στις εικόνες η μία μηχανή καταστράφηκε ολοσχερώς από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν και για αρκετή ώρα παράμεναν στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λόγω του ατυχήματος η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο στο ρεύμα προς Αθήνα γινόταν μεγάλη δυσκολία.