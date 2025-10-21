Σοβαρό τροχαίο στο Περιστέρι – ΙΧ παρέσυρε μητέρα και παιδί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην οδό Τζων Κέννεντυ στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οδηγός ενός κάμπριο ΙΧ εμφανώς υπό την επήρεια ουσιών έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Από το σφοδρότητα της σύγκρουσης το σταθμευμένο όχημα εκτινάχθηκε μπροστά και χτύπησε μια γυναίκα και το μικρό παιδί της που περίμεναν να περάσουν απέναντι στον δρόμο.

Μάλιστα το δίχρονο παιδάκι εγκλωβίστηκα κάτω από το αυτοκίνητο.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Μάλιστα περαστικοί ακινητοποίησαν τον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο και του πήραν τα κλειδιά από το αυτοκίνητό του για να μην φύγει.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο.

Το παιδάκι με τη μητέρα του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα σύμφωνα με την πρώτη εικόνα.

Δείτε εικόνες από το σημείο

