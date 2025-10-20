Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο με εγκλωβισμό 30χρονου οδηγού
Ο 30χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 30χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια του οχήματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι χρησιμοποίησαν διασωστική σειρά για να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο άνδρα.
Ο 30χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από την αστυνομία.
Με χρήση #διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος άνδρας από ΕΙΧ όχημα συνέπεια τροχαίου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., σε περιοχή του δήμου Ρεθύμνης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 20, 2025
- «Μαλλί μπρόκολο»: Το κούρεμα του Λαμίν Γιαμάλ που έγινε μανία στα πιτσιρίκια
- Το ChatGPT χειρίζεται 2,5 δισ. μηνύματα ημερησίως
- Περιστέρι: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον δράστη που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 37χρονο έξω από κλαμπ
- Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο
- Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
- Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις