Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 30χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια του οχήματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι χρησιμοποίησαν διασωστική σειρά για να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο άνδρα.

Ο 30χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από την αστυνομία.