Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Καλλιθέα

Τροχαίο ατύχημα με δύο άνδρες να εγκλωβίζονται σε ΙΧ και να μεταφέρονται με ελαφρά τραύματα στο «Γεννηματάς» σημειώθηκε λίγο πριν τις δέκα το βράδυ στην Καλλιθέα.

Το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση της Πλαταιών με την Σπάρτης όταν ένα ΙΧ παραβίασε το σήμα STOP.

Δύο νεαροί εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους και χρειάστηκε η επέμβαση ανδρών της πυροσβεστικής.

Το σημείο όπου έγινε το ατύχημα παρέμεινε για ώρα κλειστό μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.