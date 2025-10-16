Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισίας, ένας 24χρονος οδηγός κινούταν με μεγάλη ταχύτητα, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο διάζωμα και στη συνέχεια καρφώθηκε στη βιτρίνα ενός καταστήματος κούριερ.

Το αλκοτέστ έδειξε ότι ο νεαρός οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος ανέφερε πως στο ίδιο σημείο έχουν σημειωθεί πολλά τροχαία, ένα εκ των οποίων είχε αποβεί μοιραίο.

Τα τροχαία ατυχήματα, που οφείλονται συχνά στην υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, θα μπορούσαν να μειωθούν με τους ελέγχους της Τροχαίας.

Ωστόσο, το έργο της δυσχεραίνεται από τη δράση διαδικτυακών κοινοτήτων που «προειδοποιούν» τους οδηγούς για τα σημεία όπου πραγματοποιούνται μπλόκα.

Περισσότεροι από 200.000 χρήστες, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, συμμετείχαν σε τέτοιες ομάδες, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για ελέγχους και ραντάρ ταχύτητας.

«Κάρφωναν» τα μπλόκα της Τροχαίας- Χειροπέδες σε δύο άτομα

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε πρόσφατα στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 29 και 55 ετών, που φέρονται να ήταν διαχειριστές μίας από αυτές τις ομάδες.

Οι δύο κατηγορούνται για διέγερση σε παράνομες πράξεις και για επικίνδυνες παραβάσεις της οδικής νομοθεσίας. Παρότι η νομοθεσία δεν είναι απολύτως σαφής για τέτοιες περιπτώσεις, η Αστυνομία θεωρεί ότι τέτοιες ενέργειες παρεμποδίζουν την εφαρμογή του νόμου και ευνοούν την παραβατικότητα.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, πάντως, είναι πιο ξεκάθαρος όσον αφορά την ειδοποίηση άλλων οδηγών με αναβόσβημα φώτων: προβλέπει πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Μία υπενθύμιση πως η «αλληλεγγύη» μεταξύ οδηγών, όταν στρέφεται ενάντια στην ασφάλεια, μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνη με την ίδια την απερίσκεπτη οδήγηση.